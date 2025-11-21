Вы познакомитесь с историей становления Урала — индустриального центра России, побываете в вотчине Демидовых — городе Невьянске, совершите прогулку по второму большому и промышленному городу Свердловской области — Нижнему Тагилу, а также познакомитесь с родиной Д. Н. Мамина-Сибиряка, писателя влюбленного в Урал.
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Поговорим про Демидовых и Яковлевых – крупных заводовладельцев на Урале;
- Проведем собственное расследование по падению Невьянской башни;
- Прикоснемся к культуре старообрядчества;
- Посмотрим на инженерные решения по наполнению заводских прудов;
- Сделаем незабываемые фотографии на фоне уральской природы. Важная информация: Пешеходная часть экскурсии составит не более 5 км.
Четверг и пятница с 8:30 до 20:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невьянск
- Наклонная башня
- Стелла Европа и Азия
- Висим
- Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
- Нижний Тагил
- Гора Лисья
- Набережная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты в музей.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг и пятница с 8:30 до 20:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пешеходная часть экскурсии составит не более 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму
Откройте для себя уральскую промышленность и культуру, посетив три уникальных города. Узнайте, как металлургия изменила судьбу региона
21 ноя в 09:00
22 ноя в 08:00
20 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг в 09:00
20 ноя в 09:00
27 ноя в 09:00
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Золото Невьянска»: Урал и старообрядцы
Увлекательное путешествие в Невьянск: откройте для себя историю Демидовых, старообрядцев и золотодобычи на Урале. Вкусная кухня и культурные открытия ждут вас
19 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.