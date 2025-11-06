Экскурсия по уральским городам предлагает уникальную возможность узнать, как металлургия и заводы повлияли на развитие региона.
Путешествие охватывает Невьянск, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, где вы увидите знаменитые Демидовские заводы, Невьянскую
Путешествие охватывает Невьянск, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, где вы увидите знаменитые Демидовские заводы, Невьянскую
6 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Уникальные промышленные объекты
- 🏰 Исторические Демидовские заводы
- 🖼 Невьянская башня и икона
- 🚜 Современные рудники и прииски
- 🛤 Уральский БАМ через тайгу
- 🎨 Тагильская роспись и её история
Что можно увидеть
- Демидовские заводы
- Невьянская башня
- Современные рудники
- Уральский БАМ
Описание экскурсии
Мы проедем по трём уральским городам: Невьянску, Нижнему Тагилу и Верхней Пышме.
Вы увидите:
- Демидовские и советские заводы — действующие, заброшенные и возрождённые
- Наклонную Невьянскую башню
- Современные прииски и горные разработки прошлых веков
- Уникальную дорогу через тайгу — уральский БАМ
Вы узнаете:
- О промышленниках, предпринимателях и меценатах Урала
- Железе, меди, золоте, платине и драгоценных камнях
- Невьянской иконе и тагильской росписи
- Сколько танков можно сделать из одной горы
- Чем отличались русские паровозы от английских
- Что роднит Нижний Тагил с Флоренцией, а Верхнюю Пышму — с Афродитой
Расстояния: Екатеринбург — Невьянск — 90 км, Невьянск — Нижний Тагил — 50 км, Нижний Тагил — Верхняя Пышма — 125 км, Верхняя Пышма — центр Екатеринбурга — 18 км.
Организационные детали
- Поездка проходит на просторном кроссовере Hyundai Palisade
- Начало экскурсии в 8:00–10:00, по договорённости
- Предусмотрены кратковременные выходы для осмотра объектов и обед в кафе (Нижний Тагил). Обед вы оплачиваете самостоятельно
- Тайминг экскурсии подразумевает посещение (примерно 1 час) одного из музеев Нижнего Тагила или Верхней Пышмы на выбор и по желанию. Билеты в музеи — от 300 до 600 ₽ за чел.
- Возможны корректировки программы и маршрута экскурсии в зависимости от ваших предпочтений
Дополнительно
Мы можем совместить нашу поездку с экскурсией на Нижнетагильский металлургический комбинат (в том числе в доменный, конверторный, колёсобандажный цеха). Она занимает от 3 до 4 часов. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 685 туристов
Добрый день! Я родился в Свердловске. Всю жизнь прожил на Урале. Увлечён темой Романовых, наследием «лихих 90-х» и, конечно, прошлым и настоящим нашего уникального региона — бездонной темой, которая не перестаёт удивлять с каждым новым днём. Являюсь аттестованным гидом. Экскурсии для меня — возможность поделиться массой интересных фактов с другими людьми, новые знакомства и радость человеческого общения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Удалось попасть на Нижнетагильский металлургический комбинат и своими глазами увидеть процесс выплавки чугуна и стали. Очень впечатляет! Максим также провел интересную обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу. Были
Кирилл
30 окт 2025
Замечательная экскурсия и супер экскурсовод. Слушая интересный рассказ Максима, даже не заметили длинной дороги.
Владимир
30 авг 2025
Поездка нам очень понравилась: можно было выбрать время выезда; очень комфортный автомобиль; была возможность скорректировать программу экскурсии; получили совет по месту обеда. Это только организационные моменты. Но главное, конечно, очень
Татьяна
23 авг 2025
Всего за один день успели посетить сразу несколько городов и посмотреть ключевые объекты. Максим - невероятный гид, который может ответить на любой интересующий вопрос и привести полную историческую справку, что
Екатерина
26 июл 2025
Спасибо нашему гиду Максиму за комфортную поездку, интересную информацию, приятное общение.
Ольга
16 июл 2025
Интересная и познавательная экскурсия В Нижний Тагил и Невьянск.
По нашей просьбе Верхнюю Пышму заменили на Ганину Яму, поскольку посещали Нижнетагильский металлургический комбинат и это заняло 4 часа (очень рекомендую включить
По нашей просьбе Верхнюю Пышму заменили на Ганину Яму, поскольку посещали Нижнетагильский металлургический комбинат и это заняло 4 часа (очень рекомендую включить
О
Ольга
3 мая 2025
Экскурсия отличная! Рекомендую! Для тех, кто хочет познакомиться с промышленным кластером на Урале и историей династии Демидовых. Максим аккуратный пунктуальный водитель, интересный рассказчик, внимателен к пожеланиям, автомобиль максимально комфортный. Большое спасибо за увлекательное путешествие!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Екатеринбургу: от заводов к небоскрёбам
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
Завтра в 18:30
11 ноя в 18:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Золото Невьянска»: Урал и старообрядцы
Увлекательное путешествие в Невьянск: откройте для себя историю Демидовых, старообрядцев и золотодобычи на Урале. Вкусная кухня и культурные открытия ждут вас
19 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.