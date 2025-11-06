Мои заказы

В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга

Откройте для себя уральскую промышленность и культуру, посетив три уникальных города. Узнайте, как металлургия изменила судьбу региона
Экскурсия по уральским городам предлагает уникальную возможность узнать, как металлургия и заводы повлияли на развитие региона.

Путешествие охватывает Невьянск, Нижний Тагил и Верхнюю Пышму, где вы увидите знаменитые Демидовские заводы, Невьянскую
башню и современные рудники.

Узнайте о роли промышленников и предпринимателей, а также о культурных традициях, таких как Невьянская икона и тагильская роспись. Путешествие по этим местам позволит вам понять, как Урал стал индустриальным сердцем России

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Уникальные промышленные объекты
  • 🏰 Исторические Демидовские заводы
  • 🖼 Невьянская башня и икона
  • 🚜 Современные рудники и прииски
  • 🛤 Уральский БАМ через тайгу
  • 🎨 Тагильская роспись и её история
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга© Максим
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга© Максим
В Нижний Тагил, Невьянск и Верхнюю Пышму - из Екатеринбурга© Максим
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Демидовские заводы
  • Невьянская башня
  • Современные рудники
  • Уральский БАМ

Описание экскурсии

Мы проедем по трём уральским городам: Невьянску, Нижнему Тагилу и Верхней Пышме.

Вы увидите:

  • Демидовские и советские заводы — действующие, заброшенные и возрождённые
  • Наклонную Невьянскую башню
  • Современные прииски и горные разработки прошлых веков
  • Уникальную дорогу через тайгу — уральский БАМ

Вы узнаете:

  • О промышленниках, предпринимателях и меценатах Урала
  • Железе, меди, золоте, платине и драгоценных камнях
  • Невьянской иконе и тагильской росписи
  • Сколько танков можно сделать из одной горы
  • Чем отличались русские паровозы от английских
  • Что роднит Нижний Тагил с Флоренцией, а Верхнюю Пышму — с Афродитой

Расстояния: Екатеринбург — Невьянск — 90 км, Невьянск — Нижний Тагил — 50 км, Нижний Тагил — Верхняя Пышма — 125 км, Верхняя Пышма — центр Екатеринбурга — 18 км.

Организационные детали

  • Поездка проходит на просторном кроссовере Hyundai Palisade
  • Начало экскурсии в 8:00–10:00, по договорённости
  • Предусмотрены кратковременные выходы для осмотра объектов и обед в кафе (Нижний Тагил). Обед вы оплачиваете самостоятельно
  • Тайминг экскурсии подразумевает посещение (примерно 1 час) одного из музеев Нижнего Тагила или Верхней Пышмы на выбор и по желанию. Билеты в музеи — от 300 до 600 ₽ за чел.
  • Возможны корректировки программы и маршрута экскурсии в зависимости от ваших предпочтений

Дополнительно

Мы можем совместить нашу поездку с экскурсией на Нижнетагильский металлургический комбинат (в том числе в доменный, конверторный, колёсобандажный цеха). Она занимает от 3 до 4 часов. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 685 туристов
Добрый день! Я родился в Свердловске. Всю жизнь прожил на Урале. Увлечён темой Романовых, наследием «лихих 90-х» и, конечно, прошлым и настоящим нашего уникального региона — бездонной темой, которая не перестаёт удивлять с каждым новым днём. Являюсь аттестованным гидом. Экскурсии для меня — возможность поделиться массой интересных фактов с другими людьми, новые знакомства и радость человеческого общения.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
Валерий
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Удалось попасть на Нижнетагильский металлургический комбинат и своими глазами увидеть процесс выплавки чугуна и стали. Очень впечатляет! Максим также провел интересную обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу. Были
и в Невьянске, но, к сожалению, знаменитая башня сейчас на реставрации и подняться на нее невозможно. Максим прекрасный рассказчик, очень увлекательно рассказал об истории Демидовых и о тех локациях, которые мы посещали.

Кирилл
Кирилл
30 окт 2025
Замечательная экскурсия и супер экскурсовод. Слушая интересный рассказ Максима, даже не заметили длинной дороги.
Владимир
Владимир
30 авг 2025
Поездка нам очень понравилась: можно было выбрать время выезда; очень комфортный автомобиль; была возможность скорректировать программу экскурсии; получили совет по месту обеда. Это только организационные моменты. Но главное, конечно, очень
высокий уровень эрудиции и подачи материала гидом. Максим не просто перечислял факты, а интересно рассказывал о событиях и людях в их взаимосвязи, и это буквально погружало нас в прошлые эпохи. Экскурсия прошла замечательно, рекомендуем всем.

Татьяна
Татьяна
23 авг 2025
Всего за один день успели посетить сразу несколько городов и посмотреть ключевые объекты. Максим - невероятный гид, который может ответить на любой интересующий вопрос и привести полную историческую справку, что
не может не восхитить! Отдельно хочется поблагодарить за возможность адаптировать маршрут экскурсии. В машине есть все для комфортной поездки и даже больше (например, образцы горных пород для наглядности 🖇️) У нас остались самые положительные впечатления и желание посмотреть и другие локации в такой же обстановке.

Спасибо за интересную и насыщенную поездку!

Екатерина
Екатерина
26 июл 2025
Спасибо нашему гиду Максиму за комфортную поездку, интересную информацию, приятное общение.
Ольга
Ольга
16 июл 2025
Интересная и познавательная экскурсия В Нижний Тагил и Невьянск.
По нашей просьбе Верхнюю Пышму заменили на Ганину Яму, поскольку посещали Нижнетагильский металлургический комбинат и это заняло 4 часа (очень рекомендую включить
НМТК в экскурсию с Максимом, поскольку увидеть собственными глазами "как закалялась сталь" - это невероятно! Не пожалейте ни времени ни денег).
Максим прекрасный гид, который владеет информацией на все 100%. Узнали много нового и интересного. Даже при смене маршрута истории не закончились. Наоборот: Максим рассказал все о судьбе царской семьи, от начала и до их печального конца..
Очень рекомендую данный маршрут к посещению!

О
Ольга
3 мая 2025
Экскурсия отличная! Рекомендую! Для тех, кто хочет познакомиться с промышленным кластером на Урале и историей династии Демидовых. Максим аккуратный пунктуальный водитель, интересный рассказчик, внимателен к пожеланиям, автомобиль максимально комфортный. Большое спасибо за увлекательное путешествие!
