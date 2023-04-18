Отправляемся в Невьянск — столицу демидовского горного царства и центр народного промысла Невьянской иконы. Вы подниметесь на Наклонную башню Демидовых, посетите старинные деревни и увидите знаменитые иконы Свято-Никольского храма в селе Быньги, а также сказочный дом кузнеца Кириллова в Кунаре. А я буду делиться с вами любопытными фактами из истории мест.

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Описание

Что вас ожидает

Выдвигаемся на север от Екатеринбурга, в Невьянск. Дорога займёт чуть больше часа — и мы на месте.

Столица империи Демидовых

Мы поднимемся на Невьянскую башню, и вы узнаете, что скрывают её стены. По самому Невьянску мы тоже обязательно прогуляемся и найдём все элементы старинного уральского города: заводскую плотину, пруд на реке Нейва, здание завода и поселение при нём. Пройдём по улицам и заглянем в местные магазинчики, где можно купить настоящие уральские валенки-пимы и изделия из шерсти. А ещё пообедаем в местном кафе. На прогулке вы узнаете:

как на Урале появились Демидовы и почему они стали самыми успешными и знаменитыми уральскими заводчиками,

существовал ли на самом деле тайный монетный двор Демидовых,

для чего была построена Невьянская башня и что находилось в её каменных палатах,

какую мелодию играл в 18 веке английский музыкальный часовой механизм со старинными колоколами,

и многое другое!

Достопримечательности уральской глубинки

🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале. Построенный в конце 18 века, он не был закрыт и разграблен в годы советской власти, поэтому вы сможете полюбоваться удивительными по красоте иконами «невьянской школы» и богатым убранством.

🔹 А на обратном пути мы заглянем в село Кунара, где в 1950–1960-е гг. местный кузнец Сергей Кириллов построил удивительный по красоте деревянный дом — яркий образец сельского наивного искусства. Вы рассмотрите его резные узоры, советскую символику и фольклорные мотивы.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Екатеринбурге и по окончании отвезу обратно.

Дополнительные расходы