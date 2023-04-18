Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала

Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых

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Отправляемся в Невьянск — столицу демидовского горного царства и центр народного промысла Невьянской иконы.

Вы подниметесь на Наклонную башню Демидовых, посетите старинные деревни и увидите знаменитые иконы Свято-Никольского храма в селе Быньги, а также сказочный дом кузнеца Кириллова в Кунаре. А я буду делиться с вами любопытными фактами из истории мест.
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
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Описание

Что вас ожидает

Выдвигаемся на север от Екатеринбурга, в Невьянск. Дорога займёт чуть больше часа — и мы на месте.

Столица империи Демидовых

Мы поднимемся на Невьянскую башню, и вы узнаете, что скрывают её стены. По самому Невьянску мы тоже обязательно прогуляемся и найдём все элементы старинного уральского города: заводскую плотину, пруд на реке Нейва, здание завода и поселение при нём. Пройдём по улицам и заглянем в местные магазинчики, где можно купить настоящие уральские валенки-пимы и изделия из шерсти. А ещё пообедаем в местном кафе. На прогулке вы узнаете:

  • как на Урале появились Демидовы и почему они стали самыми успешными и знаменитыми уральскими заводчиками,
  • существовал ли на самом деле тайный монетный двор Демидовых,
  • для чего была построена Невьянская башня и что находилось в её каменных палатах,
  • какую мелодию играл в 18 веке английский музыкальный часовой механизм со старинными колоколами,
  • и многое другое!

Достопримечательности уральской глубинки

🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале. Построенный в конце 18 века, он не был закрыт и разграблен в годы советской власти, поэтому вы сможете полюбоваться удивительными по красоте иконами «невьянской школы» и богатым убранством.

🔹 А на обратном пути мы заглянем в село Кунара, где в 1950–1960-е гг. местный кузнец Сергей Кириллов построил удивительный по красоте деревянный дом — яркий образец сельского наивного искусства. Вы рассмотрите его резные узоры, советскую символику и фольклорные мотивы.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Екатеринбурге и по окончании отвезу обратно.

Дополнительные расходы

  • Вход на Невьянскую наклонную башню и в музей истории Невьянского края — 500 руб. /чел. (пенсионерам и школьникам предоставляются скидки)
  • Обед в местном кафе — примерно 400 руб. /чел. Либо можно взять с собой продукты для пикника — пишите, обсудим.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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