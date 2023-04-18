Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
Вы подниметесь на Наклонную башню Демидовых, посетите старинные деревни и увидите знаменитые иконы Свято-Никольского храма в селе Быньги, а также сказочный дом кузнеца Кириллова в Кунаре. А я буду делиться с вами любопытными фактами из истории мест.
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Описание
Что вас ожидает
Выдвигаемся на север от Екатеринбурга, в Невьянск. Дорога займёт чуть больше часа — и мы на месте.
Столица империи Демидовых
Мы поднимемся на Невьянскую башню, и вы узнаете, что скрывают её стены. По самому Невьянску мы тоже обязательно прогуляемся и найдём все элементы старинного уральского города: заводскую плотину, пруд на реке Нейва, здание завода и поселение при нём. Пройдём по улицам и заглянем в местные магазинчики, где можно купить настоящие уральские валенки-пимы и изделия из шерсти. А ещё пообедаем в местном кафе. На прогулке вы узнаете:
- как на Урале появились Демидовы и почему они стали самыми успешными и знаменитыми уральскими заводчиками,
- существовал ли на самом деле тайный монетный двор Демидовых,
- для чего была построена Невьянская башня и что находилось в её каменных палатах,
- какую мелодию играл в 18 веке английский музыкальный часовой механизм со старинными колоколами,
- и многое другое!
Достопримечательности уральской глубинки
🔹 Едем в старинное село Быньги, где находится храм Николая Чудотворца — один из самых красивых на Урале. Построенный в конце 18 века, он не был закрыт и разграблен в годы советской власти, поэтому вы сможете полюбоваться удивительными по красоте иконами «невьянской школы» и богатым убранством.
🔹 А на обратном пути мы заглянем в село Кунара, где в 1950–1960-е гг. местный кузнец Сергей Кириллов построил удивительный по красоте деревянный дом — яркий образец сельского наивного искусства. Вы рассмотрите его резные узоры, советскую символику и фольклорные мотивы.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Екатеринбурге и по окончании отвезу обратно.
Дополнительные расходы
- Вход на Невьянскую наклонную башню и в музей истории Невьянского края — 500 руб. /чел. (пенсионерам и школьникам предоставляются скидки)
- Обед в местном кафе — примерно 400 руб. /чел. Либо можно взять с собой продукты для пикника — пишите, обсудим.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.