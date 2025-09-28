Промышленный пояс Урала - это уникальная возможность погрузиться в историю индустриального центра России.
Экскурсия охватывает Невьянск, Висим и Нижний Тагил, где можно узнать о знаменитых заводчиках Демидовых и писателе Мамин-Сибиряке.
Участники смогут увидеть Невьянскую башню, посетить музей Мамина-Сибиряка и прогуляться по историческому центру Нижнего Тагила. Поездка подходит для семей с детьми старше 10 лет и проводится на комфортных автомобилях
5 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Уникальная история Демидовых
- 📚 Родина Мамина-Сибиряка
- ⛰️ Восхитительные виды гор
- 🗼 Загадочная Невьянская башня
- 🚶♂️ Легкие пешие прогулки
Что можно увидеть
- Невьянская башня
- Музей Мамина-Сибиряка
- Исторический центр Нижнего Тагила
Описание экскурсии
Я расскажу вам про Демидовых и Яковлевых — крупнейших магнатов Урала. Вы узнаете, какие инженерные решения помогли наполнить заводские пруды. Мы проведём собственное расследование «падения» Невьянской башни и прикоснёмся к культуре старообрядчества.
Примерный тайминг поездки:
9:00 — Выезд из Екатеринбурга
10:15 — Село Быньги, осмотр храма Святителя Николая Чудотворца
10:00 — Невьянск. Наклонную башню Демидова
11:30 — Переезд до Черноисточинска, остановка у Ушаковской канавки
15:00 — Черноисточинск и подъём на смотровую площадку
16:00 — Выезд в Нижний Тагил
16:30 — Экскурсия по историческому центру и набережной Нижнего Тагила. Подъём на гору Лисья
19:00 — Возвращение в Екатеринбург
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей старше 10 лет
- Поездка проходит на автомобиле Škoda Karoq или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от количества участников)
- Суммарно пешком мы пройдём не более 5 км
- Отдельно по желанию оплачивается посещение наклонной башни — 1200 ₽ с чел. или музея истории Невьянска 300 ₽ с чел.
в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Челюскинцев
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 34 туристов
У Урала несколько исторических граней, и одна из них — промышленная. С одной стороны у нас горы, с другой — гряда заводов. Обе эти линии переплетаются в уральскую летопись. Я люблю рассказывать о промышленности Свердловской области, о предприятиях от мала до велика. Со мной можно попасть на производство чая, на заводы. С не меньшим удовольствием расскажу историю купечества.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
28 сен 2025
Прекрасный экскурсовод. День прошел интересно. Рекомендую
Елена
19 сен 2025
На экскурсии были только вдвоем, поэтому Надежда провела её на своем автомобиле. По пути до Невьянска мы посетили старую церковь в Быньгах, потом направились в Невьянск. Там посетили Наклонную башню.
Юлия
30 авг 2025
Всё прошло превосходно. И время встречи было комфортным- 9 утра. Информации получили столько, что на неделю хватило вспоминать. А Невьянскую башню, Нижний Тагил и село Быньги нужно посетить всем путешественникам по Уралу.
Е
Елена
24 авг 2025
15.08.25 мы были на экскурсии "Промышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил. Экскурсовод Надежда - профессионал своего дела и очень приятный человек.
Е
Екатерина
9 июл 2025
Нам очень повезло, что попали на экскурсию с Надеждой. Всю дорогу Надежда рассказывала нам о городе, его истории, искусстве, географии, природе, даже литературы коснулись. При этом рассказ был живой, не
Н
Наталья
15 июн 2025
Это тот самый случай, когда вы хотите комфортно, в своём темпе и даже с корректировкой маршрута, с максимальной информативностью посетить знаковые места, связанные с историей развития промышленности Урала и не только, за пределами Екатеринбурга. Если это ваш случай, то вам сюда. Спасибо Надежде.
А
Анна
14 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, увидеть столько необычных мест - дорогого стоит. А тем более с таким замечательным экскурсовод время пролетело на одном дыхании. Но получено много интересной информации и сделано множество потрясающих фотографий.
А
Андрей
15 мая 2025
Надежда, спасибо большое, вы сделали наш день😊 очень интересно рассказали обо всём(и даже больше) и ответили на все наши вопросы🔥 далеко не каждый гид может так😉 а ещё, вы комфортно водите автомобиль, это тоже очень важно ☝️
Будем рекомендовать вас всем своим знакомым😊
В
Вячеслав
9 мая 2025
Надежда отличный гид, за что ей огромное человеческое спасибо, всё рассказала и показала все остались довольны.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
