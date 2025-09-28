Промышленный пояс Урала - это уникальная возможность погрузиться в историю индустриального центра России. Экскурсия охватывает Невьянск, Висим и Нижний Тагил, где можно узнать о знаменитых заводчиках Демидовых и писателе Мамин-Сибиряке. Участники смогут увидеть Невьянскую башню, посетить музей Мамина-Сибиряка и прогуляться по историческому центру Нижнего Тагила. Поездка подходит для семей с детьми старше 10 лет и проводится на комфортных автомобилях

Описание экскурсии

Я расскажу вам про Демидовых и Яковлевых — крупнейших магнатов Урала. Вы узнаете, какие инженерные решения помогли наполнить заводские пруды. Мы проведём собственное расследование «падения» Невьянской башни и прикоснёмся к культуре старообрядчества.

Примерный тайминг поездки:

9:00 — Выезд из Екатеринбурга

10:15 — Село Быньги, осмотр храма Святителя Николая Чудотворца

10:00 — Невьянск. Наклонную башню Демидова

11:30 — Переезд до Черноисточинска, остановка у Ушаковской канавки

15:00 — Черноисточинск и подъём на смотровую площадку

16:00 — Выезд в Нижний Тагил

16:30 — Экскурсия по историческому центру и набережной Нижнего Тагила. Подъём на гору Лисья

19:00 — Возвращение в Екатеринбург

Организационные детали