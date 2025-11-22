Прогулка на байдарках — это отличная возможность провести день активно, попробовать что-то новое и стать капитаном маленького судна на реке на весь день!
Описание водной прогулкиЭта программа для активных людей, готовых к физической нагрузке в течении 5-6 часов с перерывами (длительность маршрута 13 км). Можно сплавляться с детьми от 8 лет. Речка неглубокая, течение слабое, поэтому путешествие абсолютно безопасно. Наш план:
- Заберу вас с согласованного адреса в Екатеринбурге, довезу до берега на комфортабельном авто;
- Инструктаж по управлению байдаркой и прохождению маршрута, примерка спас жилетов и весел;
- Сопровождение по берегу по ходу прохождения сплава в 3-4 контрольных точках;
- Возвращение в Екатеринбург на авто.
По выходным в 7:30. Точная дата и время согласуются с гидом при бронировании (зависит от погодных условий и иных факторов).
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до реки и обратно
- Аренда сплавного снаряжения
- Инструктаж.
Что не входит в цену
- Питание (возьмите перекус с собой).
Где начинаем и завершаем?
Начало: С. Расскатиха Режевского района
Завершение: Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 7:30. Точная дата и время согласуются с гидом при бронировании (зависит от погодных условий и иных факторов).
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.