Экскурсии по воде в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Екатеринбурге, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Небольшое путешествие под парусом не даст вам заскучать в пути, а во время экскурсии я поделюсь историей образования Екатеринбурга»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500 за всё до 2 чел.
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500 за всё до 4 чел.
Рыбалка на крупного карася
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2023
    Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
    Экскурсия понравилась! Сергей - отличный рассказчик! Может и про город и его историю рассказать, и про яхтинг, и просто интересные
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    случаи из своей практики) Это возможность посмотреть на город с другого, необычного ракурса) Мы ещё попали на закат, полюбоваться которым с яхты - отдельный вид удовольствия! Спасибо за такое пусть и маленькое, но увлекательное путешествие!

  • А
    Анна
    11 июля 2022
    Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
    Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
  4. Рыбалка на крупного карася
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  2. Храм на Крови
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  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Екатеринбурге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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