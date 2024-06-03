1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
«Небольшое путешествие под парусом не даст вам заскучать в пути, а во время экскурсии я поделюсь историей образования Екатеринбурга»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка на крупного карася
Поймать во-о-от такую рыбу и просто душевно отдохнуть на природе
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
- ЕЕлена3 июня 2024Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
- ЕЕкатерина29 октября 2023Экскурсия понравилась! Сергей - отличный рассказчик! Может и про город и его историю рассказать, и про яхтинг, и просто интересные
- ААнна11 июля 2022Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Екатеринбурге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024