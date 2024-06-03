Н Надежда Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)

Е Елена Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.

Е Екатерина Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду читать дальше случаи из своей практики) Это возможность посмотреть на город с другого, необычного ракурса) Мы ещё попали на закат, полюбоваться которым с яхты - отдельный вид удовольствия! Спасибо за такое пусть и маленькое, но увлекательное путешествие! Экскурсия понравилась! Сергей - отличный рассказчик! Может и про город и его историю рассказать, и про яхтинг, и просто интересные