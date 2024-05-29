читать дальше с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,