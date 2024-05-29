Экскурсии выходного дня в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Екатеринбурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Начало: Площадь 1905 года
Расписание: среда - воскресенье, 12.00, 17.00
22 июня в 18:00
26 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
    читать дальше

    с которыми нам доводилось встречаться) У Владислава хорошо продуманный маршрут и понятные рассказы. Отличный мужик, про родной город знает хорошо и не забивает голову слушателям бесполезной информацией. Харизматичный, веселый и понятный человек. Можно попросить сделать фото, возьмет нормальный ракурс и знает куда нажимать без ваших подсказок. Рекомедую!

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Гибель царской семьи в Екатеринбурге
    Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
  • В
    Вероника
    10 января 2024
    Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
    Отличный экскурсовод! Татьяна подстроилась под наш запрос и даже в минус 21 состоялась прекраснейшая и интересная экскурсия о городе. На
    читать дальше

    экскурсии присутствовали подростки, им сейчас очень сложно угодить) но и тут Татьяна оправдала ожидания и всё всем понравилось. Рекомендую!!! Татьяна, еще раз Благодарю!

  • С
    Светлана
    19 ноября 2023
    Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
    Очень все понравилось, Татьяна экскурсовод очень интересно рассказала про город Екатеринбург!!!
  • Б
    Балыкова
    8 октября 2023
    Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
    Замечательная экскурсия, чувствуется, что Артём знает и любит свой край, провез по самым интересным и не стандартным местам, познакомил с
    читать дальше

    невьянской иконой не в музее, а именно в храме. Ценно знакомство с батюшкой храма в старинном селе Быньги. Потрясло гигантское фермерское хозяйство недалеко от города Реж - обед был необыкновенен. Рекомендую перед поездкой почитать сказы Бажова и рассказы Мамина-Сибиряка, тогда край засияет яркими красками.

  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Романовы на Урале
    Елена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
  • А
    Алексей
    24 сентября 2023
    Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
    Великолепная экскурсия, спасибо гиду Елене и водителю Евгению, профессионалов в своём деле!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
  2. Гибель царской семьи в Екатеринбурге
  3. Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год на выходные, 76 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам