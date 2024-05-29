1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу: от истории к современности
Прогулка по Екатеринбургу - это возможность увидеть город глазами его жителей, ощутить дух истории и впечатлиться современной архитектурой
Начало: Проспект Ленина, д. 32
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург - из века XVIII в век XXI. Город и люди
Начало: Площадь 1905 года
Расписание: среда - воскресенье, 12.00, 17.00
22 июня в 18:00
26 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Все отлично! Огромное спасибо Владиславу за замечательную и очень интересную экскурсию. Владислав - отличный рассказчик и один из лучших экскурсоводов,
- ССветлана23 мая 2024Спасибо Владиславу за неравнодушный и чуткий рассказ!
- ЕЕлена2 мая 2024Очень грустная, очень трогательная и очень жестокая история. Но это наша история. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 мая 2024Один из лучших гидов, которого мы встречали. Добавить к этому больше нечего)
- ВВероника10 января 2024Отличный экскурсовод! Татьяна подстроилась под наш запрос и даже в минус 21 состоялась прекраснейшая и интересная экскурсия о городе. На
- ССветлана19 ноября 2023Очень все понравилось, Татьяна экскурсовод очень интересно рассказала про город Екатеринбург!!!
- ББалыкова8 октября 2023Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - РежЗамечательная экскурсия, чувствуется, что Артём знает и любит свой край, провез по самым интересным и не стандартным местам, познакомил с
- ГГолота28 сентября 2023Романовы на УралеЕлена Витальевна великолепный экскурсовод, кладезь знаний. Очень понравилась экскурсия, много увидели и узнали. Большое спасибо.
- ГГолота28 сентября 2023Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
- ААлексей24 сентября 2023Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - РежВеликолепная экскурсия, спасибо гиду Елене и водителю Евгению, профессионалов в своём деле!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На выходные»
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