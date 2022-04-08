Что вас ожидает

Район для людей

Солнечный сравнивают с уютной Европой, а его живописный парк с зелеными газонами, по которым, кстати, можно ходить, — с Центральным парком Нью-Йорка. Вы по достоинству оцените уникальные для России подходы комплексного освоения и благоустройства территории. Увидите шедевры ландшафтного дизайна и озеленения. Прогуляетесь по двору, который авторитетное международное жюри назвало лучшим в России. В летнее время насладитесь цветниками, также высоко оцененными специалистами. А зимой погрузитесь в сказку с завораживающей иллюминацией и оригинальными уличными инсталляциями.

Кроме того, только здесь вы познакомитесь с единственными в своем роде спортивными и образовательными, архитектурными и общественными проектами. Узнаете их историю, планы развития и поразитесь масштабам подготовки к Универсиаде 2023, которую примет наш Солнечный.

🎨 После стихотура вы можете принять участие в мастер-классе «Сотвори свой кусочек Солнечного». В уютной студии вы слепите из полимерной глины композицию на кружке или тарелке.

Организационные детали