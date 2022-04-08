Стихотур по атмосферному Солнечному

Оригинальный способ познакомиться с уголком благоустроенной Европы в уральской столице

Индивидуальная
Пейзажи и атмосфера нового микрорайона вдохновили меня написать стихи и создать поэтическую прогулку.

В этом творческом формате вы проникнетесь эстетикой и уютом жилого комплекса.

А так как часть моих исследований посвящена урбанистике в Голландии, я подробно и интересно расскажу о голландском подходе, который здесь применили к созданию комфортного пространства для горожан.
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Стихотур по атмосферному Солнечному
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Район для людей

Солнечный сравнивают с уютной Европой, а его живописный парк с зелеными газонами, по которым, кстати, можно ходить, — с Центральным парком Нью-Йорка. Вы по достоинству оцените уникальные для России подходы комплексного освоения и благоустройства территории. Увидите шедевры ландшафтного дизайна и озеленения. Прогуляетесь по двору, который авторитетное международное жюри назвало лучшим в России. В летнее время насладитесь цветниками, также высоко оцененными специалистами. А зимой погрузитесь в сказку с завораживающей иллюминацией и оригинальными уличными инсталляциями.

Кроме того, только здесь вы познакомитесь с единственными в своем роде спортивными и образовательными, архитектурными и общественными проектами. Узнаете их историю, планы развития и поразитесь масштабам подготовки к Универсиаде 2023, которую примет наш Солнечный.

🎨 После стихотура вы можете принять участие в мастер-классе «Сотвори свой кусочек Солнечного». В уютной студии вы слепите из полимерной глины композицию на кружке или тарелке.

Организационные детали

  • Будем гулять пешком, поэтому одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Участие в мастер-классе оплачивается отдельно, продолжительность 2 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в микрорайоне Солнечный
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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