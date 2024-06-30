Со скидкой – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Со скидкой» в Екатеринбурге, цены от 1 980 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 09:00
8 июля в 13:00
49874 489 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: три века политических интриг
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 09:00
8 июля в 13:00
54874 939 за всё до 6 чел.
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
9 июля в 18:00
11 июля в 18:00
от 22001 980 за всё до 15 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
30 минут
8 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
49004 655 за всё до 4 чел.
Екатеринбург в лицах
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Екатеринбург в лицах
Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей
Начало: У метро Геологическая
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
30002 850 за всё до 10 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75007 125 за всё до 4 чел.
УМЕСТный стрит-арт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
8 июля в 14:00
9 июля в 12:00
50004 500 за всё до 7 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Сегодня в 21:00
Завтра в 12:00
61503 998 за всё до 6 чел.
Треккинг в национальном парке «Таганай»
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1700016 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Было очень интересно, подробно и познавательно. Спасибо большое Владимиру.
  • А
    Алсу
    29 июня 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    По нашей просьбе провели экскурсию в помещении (сильный ливень прогнал нас с улиц города). Владимир перестроил экскурсию и рассказал про
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    историю края и города (прекрасный рассказчик, смело можно задавать любые вопросы). Нам очень понравилось! Обязательно приедем в Екатеринбург еще раз и посетим экскурсию про политические интриги)

  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Осталось очень хорошее впечатление от экскурсии. Узнали много интересного о городе, знаковых местах Екатеринбурга. Сразу видно, что Владислав любит и знает свой город и этим делится с экскурсантами. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    Очень интересная экскурсия. У Владимира очень глубокие, не поверхностные знания. Даже по вопросам не относящихся к экскурсии.
  • В
    Вера
    19 июня 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству
    Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотографВпервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
    Спасибо Полине за эту чудную и интересную экскурсию! Мы в восторге!
  • A
    Andrey
    12 мая 2024
    Екатеринбург: три века политических интриг
    Все понравилось.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про городВсё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про городВсё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
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    впервые была на фотосъемке в движении и эти кадры получились самыми классными! Очень рекомендую,особенно тем кто любит живую съемку на природе!

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
    Полина замечательный открытый и приятный экскурсовод. Тактична и рассказывает живо и интересно! Благодарю за информацию, подарочки!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Со скидкой»

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  1. Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
  2. Екатеринбург: три века политических интриг
  3. Екатеринбург: зарядиться живой энергией города
  4. Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
  5. Екатеринбург в лицах
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2024
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