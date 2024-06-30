1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 09:00
8 июля в 13:00
49874 489₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург: погружение в историю политических интриг и архитектуры
Захватывающее путешествие по Екатеринбургу: от дома Севастьянова до Храма на Крови, раскрывая секреты вековых противостояний
Начало: Горького, 4В
Завтра в 09:00
8 июля в 13:00
54874 939₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург: зарядиться живой энергией города - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от исторических зданий до современного искусства в компании личного гида
Начало: На ул. Вайнера
9 июля в 18:00
11 июля в 18:00
от 22001 980₽ за всё до 15 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
49004 655₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Екатеринбург в лицах
Раскрыть город через истории связанных с ним знаменитых людей
Начало: У метро Геологическая
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
30002 850₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75007 125₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
8 июля в 14:00
9 июля в 12:00
50004 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2.5 часа
Самое интересное в Екатеринбурге
Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Начало: У театра драмы
Сегодня в 21:00
Завтра в 12:00
61503 998₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Треккинг в национальном парке «Таганай»
Отправиться в однодневный поход (16 км) по самому популярному заповеднику Южного Урала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1700016 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Было очень интересно, подробно и познавательно. Спасибо большое Владимиру.
- ААлсу29 июня 2024По нашей просьбе провели экскурсию в помещении (сильный ливень прогнал нас с улиц города). Владимир перестроил экскурсию и рассказал про
- ННаталья26 июня 2024Осталось очень хорошее впечатление от экскурсии. Узнали много интересного о городе, знаковых местах Екатеринбурга. Сразу видно, что Владислав любит и знает свой город и этим делится с экскурсантами. Рекомендую!
- ИИрина25 июня 2024Очень интересная экскурсия. У Владимира очень глубокие, не поверхностные знания. Даже по вопросам не относящихся к экскурсии.
- ВВера19 июня 2024Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству
- ААнастасия16 мая 2024Спасибо Полине за эту чудную и интересную экскурсию! Мы в восторге!
- AAndrey12 мая 2024Все понравилось.
- ООльга2 мая 2024Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
- ЮЮлия30 апреля 2024Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
- ЕЕлена9 апреля 2024Полина замечательный открытый и приятный экскурсовод. Тактична и рассказывает живо и интересно! Благодарю за информацию, подарочки!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Со скидкой»
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