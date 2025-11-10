На юге Екатеринбурга вас ждет уральская Европа. Ведь в создании этого комфортного пространства для горожан во многом применили голландский подход.
Именно в Солнечный приезжают архитекторы и урбанисты со всей России, чтобы по достоинству оценить его функциональность и стиль. Мой авторский Стихотур — это уникальная поэтическая прогулка.
В ней красивые рифмы сочетаются с самой актуальной информацией по теме архитектуры, урбанистики и истории.
Именно в Солнечный приезжают архитекторы и урбанисты со всей России, чтобы по достоинству оценить его функциональность и стиль. Мой авторский Стихотур — это уникальная поэтическая прогулка.
В ней красивые рифмы сочетаются с самой актуальной информацией по теме архитектуры, урбанистики и истории.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную экскурсию — мой авторский Стихотур, который пройдет в одном из самых удивительных уголков Екатеринбурга — районе Солнечный. Мы отправимся в путешествие, где поэзия переплетается с архитектурой, историей и природой. Это не просто прогулка, а настоящее погружение в мир ритма, смысла и открытий! Что вас ждет• Лучший двор России — мы увидим двор, который авторитетное жюри признало эталоном комфорта и стиля. Узнаем, что делает его таким особенным.
- Оценим одну из самых современных и дорогих школ страны, построенную по передовой голландской концепции. Это место, где архитектура служит образованию.
- Центр гимнастики — восхитимся элегантным зданием, которое стало магнитом для звезд спорта и любителей прекрасного.
- Пройдемся по титулованным аллеям, окруженным живописным парком, и полюбуемся шедеврами ландшафтной архитектуры и озеленения. Чистый воздух Солнечного наполнит ваши легкие свежестью — не зря это визитная карточка района!
- Раскроем, что связывает Солнечный с летним садом Санкт-Петербурга, найдем следы конструктивизма и даже Ночной хоккейной лиги. А еще коснемся увлекательных страниц российско-голландского прошлого и увидим, как они оживают в современности. Это будет настоящая психологическая разгрузка в окружении уральской Европы — так называют Солнечный за его голландский подход к комфорту и функциональности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лучший двор России на Лучистой, 4
- Солнечные аллеи
- Губернаторский Лицей
- Лицейский квартал
- Центр Художественной и Эстетической гимнастики
- Спортивно-образовательный проект Академия Хоккея
- Парк Солнечного
- Самый голландский дом Екатеринбурга
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лучистая, 2
Завершение: Ул. Счастливая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральская кухня: дегустация
Уникальная возможность попробовать авторские блюда на границе Европы и Азии. Погрузитесь в историю уральской гастрономии и насладитесь дегустацией
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
13 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
12 ноя в 09:00
13 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.