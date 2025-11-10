Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На юге Екатеринбурга вас ждет уральская Европа. Ведь в создании этого комфортного пространства для горожан во многом применили голландский подход.



Именно в Солнечный приезжают архитекторы и урбанисты со всей России, чтобы по достоинству оценить его функциональность и стиль. Мой авторский Стихотур — это уникальная поэтическая прогулка.



В ней красивые рифмы сочетаются с самой актуальной информацией по теме архитектуры, урбанистики и истории.