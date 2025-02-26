Стресс, депрессия, усталость… Только не со мной! Предлагаю два проверенных лекарства от хандры: уральский лес и «Нива», на которой мы помчим к природным достопримечательностям, будь то Чёртово городище или плотина бобра-старожила.
На любой скорости и в любое время года, с пикником или сбором грибов — я и моё транспортное средство вывезем вас из тоски!
На любой скорости и в любое время года, с пикником или сбором грибов — я и моё транспортное средство вывезем вас из тоски!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Чёртово городище — уникальное творение природы, которому более 300 миллионов лет
- Граница Европа/Азия. Погрузимся в историю образования и развития прекрасного города Екатеринбурга
- Улыбающийся камень. А вы не сомневайтесь: он улыбается!
- Плотина и место жительства бобра. Зверёк обитает здесь очень много лет и постоянно оставляет следы, чтобы о нём не забывали. Недалеко от плотины расположены красивые качели — прекрасное место для фотосессий
- Пикник (по желанию). После прогулки по лесу просыпается огромный аппетит! Мы можем пожарить на мангале всё, что захотите
По пути, помимо общего экскурса в историю Екатеринбурга, расскажу вам множество легенд и местных баек, поделюсь знаниями о здешней флоре и фауне и дам советы, куда сходить и что попробовать.
Организационные детали
Захватите с собой перекус или продукты для пикника (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шаманова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Екатеринбурге
Люблю Екатеринбург и обожаю нашу природу! Получаю огромное удовольствие от каждой поездки! Имею огромный опыт автотуризма на разных автомобилях по территории Уральского округа, Алтайского края, Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
26 фев 2025
Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский лесов то, что нужно от плохого настроения и тоски. Максим замечательный рассказчик и экскурсовод, который выдаст вам не сухие исторические справки, а самое настоящее историческое путешествие, приправленное мифами и легендами этих мест.
P.S. машина и её удивительная история заслуживают отдельного отзыва❤️
P.S. машина и её удивительная история заслуживают отдельного отзыва❤️
Т
Татьяна
23 фев 2025
Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
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