Стресс, депрессия, усталость… Только не со мной! Предлагаю два проверенных лекарства от хандры: уральский лес и «Нива», на которой мы помчим к природным достопримечательностям, будь то Чёртово городище или плотина бобра-старожила. На любой скорости и в любое время года, с пикником или сбором грибов — я и моё транспортное средство вывезем вас из тоски!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Чёртово городище — уникальное творение природы, которому более 300 миллионов лет

— уникальное творение природы, которому более 300 миллионов лет Граница Европа/Азия. Погрузимся в историю образования и развития прекрасного города Екатеринбурга

Погрузимся в историю образования и развития прекрасного города Екатеринбурга Улыбающийся камень. А вы не сомневайтесь: он улыбается!

А вы не сомневайтесь: он улыбается! Плотина и место жительства бобра. Зверёк обитает здесь очень много лет и постоянно оставляет следы, чтобы о нём не забывали. Недалеко от плотины расположены красивые качели — прекрасное место для фотосессий

Зверёк обитает здесь очень много лет и постоянно оставляет следы, чтобы о нём не забывали. Недалеко от плотины расположены красивые качели — прекрасное место для фотосессий Пикник (по желанию). После прогулки по лесу просыпается огромный аппетит! Мы можем пожарить на мангале всё, что захотите

По пути, помимо общего экскурса в историю Екатеринбурга, расскажу вам множество легенд и местных баек, поделюсь знаниями о здешней флоре и фауне и дам советы, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали

Захватите с собой перекус или продукты для пикника (по желанию).