Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»

Сгонять в Чёртово городище, к улыбчивому камню и в гости к бобру - из Екатеринбурга
Стресс, депрессия, усталость… Только не со мной! Предлагаю два проверенных лекарства от хандры: уральский лес и «Нива», на которой мы помчим к природным достопримечательностям, будь то Чёртово городище или плотина бобра-старожила.

На любой скорости и в любое время года, с пикником или сбором грибов — я и моё транспортное средство вывезем вас из тоски!
5
2 отзыва
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

  • Чёртово городище — уникальное творение природы, которому более 300 миллионов лет
  • Граница Европа/Азия. Погрузимся в историю образования и развития прекрасного города Екатеринбурга
  • Улыбающийся камень. А вы не сомневайтесь: он улыбается!
  • Плотина и место жительства бобра. Зверёк обитает здесь очень много лет и постоянно оставляет следы, чтобы о нём не забывали. Недалеко от плотины расположены красивые качели — прекрасное место для фотосессий
  • Пикник (по желанию). После прогулки по лесу просыпается огромный аппетит! Мы можем пожарить на мангале всё, что захотите

По пути, помимо общего экскурса в историю Екатеринбурга, расскажу вам множество легенд и местных баек, поделюсь знаниями о здешней флоре и фауне и дам советы, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали

Захватите с собой перекус или продукты для пикника (по желанию).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шаманова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
26 фев 2025
Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский лесов то, что нужно от плохого настроения и тоски. Максим замечательный рассказчик и экскурсовод, который выдаст вам не сухие исторические справки, а самое настоящее историческое путешествие, приправленное мифами и легендами этих мест.
P.S. машина и её удивительная история заслуживают отдельного отзыва❤️
Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красотыЕсли вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красотыЕсли вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты
Т
23 фев 2025
Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. СпасибоОчень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. СпасибоОчень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. СпасибоОчень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. СпасибоОчень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо

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