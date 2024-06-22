Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 638 туристов

Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.