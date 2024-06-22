Благодаря пейзажам город Михайловск, расположенный на юго-западе Свердловской области, назвали Уральской Швейцарией. Вы проведёте день среди живописной природы края. Погуляете по парку «Оленьи ручьи». Посетите форелевую ферму, где вас угостят пельменями из рыбы. Рассмотрите старинные иконы в Вознесенском соборе. А на конной базе «Новая Ельня» при желании покатаетесь на лошадях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По дороге из Екатеринбурга в Михайловск мы остановимся у мемориала жертвам политических репрессий и стелы Европа-Азия. По пути я также расскажу об истории михайловских заводов и объясню, почему с каждым годом население города сокращается.
- Природный парк «Оленьи ручьи» (малый круг). Вы погуляете по живописному заповеднику в долине реки Серга и узнаете об археологических памятниках парка.
- Форелевая ферма. Сотрудники хозяйства для вас проведут небольшую экскурсию по ферме и предложат продегустировать пельмени из рыбы. Также здесь можно пообедать и купить различные виды уральской форели.
- Собор Вознесения Господня. Вы рассмотрите печи 18 века и старинные иконы, подниметесь на колокольню и даже сможете позвонить в колокол храма.
- Конная база «Новая Ельня». Если среди вас будут любители верховой езды, вам предложат получасовую или часовую прогулку на лошадях.
- Михайловская плотина. Вы увидите одну из самых красивых и монументальных плотин на Урале — ей уже более 200 лет!
- Гора Любви. Кроме того, вы побываете на волшебной горе, где можно загадать заветное желание. Я расскажу, какой ритуал нужно сделать, чтобы встретить вторую половинку. А с вершины вам откроется вид на слияние рек Серга, Демид и Куба.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на кроссовере Москвич 3 и угощение на форелевой ферме (пельмени).
- Дополнительные расходы: билеты в парк «Оленьи ручьи» — 455 руб. с человека; конная прогулка (30 минут — 900 руб., 1 час — 1200 руб.); обед на ферме — на фото к экскурсии вы увидите меню с ценами.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 638 туристов
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.Задать вопрос
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