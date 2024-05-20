1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
«Эти две страсти привели меня к созданию авторского маршрута, посвященного прекрасному поэту и легендарному району Вторчермет»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Эксклюзивная авторская экскурсия»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
«Давайте отправимся на авторскую экскурсию «Кино-Екатеринбург»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
3 часа
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
«Приглашаем Вас принять участие в уникальной авторской экскурсии, охватывающей всю историю Екатеринбурга»
Расписание: Пятница в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
«Приглашаю на авторскую экскурсию по Старому Екатеринбургу, полную рассказов о любви и предательстве, благословениях и проклятиях»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
20001 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь20 мая 2024Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
- ААнтон20 мая 2024Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
- ППарфён20 мая 2024Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
- ММарика6 мая 2024Спасибо огромное Марии и Николаю за экскурсию! Я в последнее время не раз заказывала такие туры, индивидуальные экскурсии, но это
- ААлёна5 мая 2024Экскурсия очень интересная, мы действительно побывали на Уральских горах, увидели гору Азов, покушали авторскую пиццу и вишневый чай. Увидели город Дегтярск
- ООльга3 января 2024Экскурсия была просто отличной! Спасибо Елизавете за рассказ о гениальном Б. Рыжем, рано ушедшем и, к сожалению, малоизвестном российском поэте.
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Все очень понравилось)
- ББаглай7 сентября 2023Свердловский рок на карте ЕкатеринбургаОчень классная экскурсия! Вспомнили молодость!
- ЕЕлена29 августа 2023Свердловский рок на карте ЕкатеринбургаЭкскурсия просто супер! Все участники в восторге. Светлана, вы лучшая. Спасибо вам большое
- ААнастасия18 августа 2023Да, после этих встреч осознаёшь, что на самом деле все меняется у тебя. Окружение становиться другим, сознание расширяется. Понимаешь какая все таки большая наша страна, сколько знакомых людей. В телефонной книге прибавляются друзья. 🤗🥰😀
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