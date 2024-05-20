Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах

Начало: В районе м. 1905 года

«Эти две страсти привели меня к созданию авторского маршрута, посвященного прекрасному поэту и легендарному району Вторчермет»