Авторские экскурсии от местных гидов Екатеринбурга

Найдено 9 экскурсий в категории «Авторские» в Екатеринбурге, цены от 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
«Эти две страсти привели меня к созданию авторского маршрута, посвященного прекрасному поэту и легендарному району Вторчермет»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
По границе Европы и Азии - запад и восток
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
По границе Европы и Азии - запад и восток
Начало: Г. Екатеринбург
«А еще вас ожидает авторская экскурсия и подъем на две горы, где открываются живописные виды не только на лес, но и на природное озеро и небольшой уральский город Дегтярск и если повезет и будет хорошая погода, то увидите Екатеринбург»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 3 чел.
По сакральным местам Азов горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение
Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии
Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция
«Эксклюзивная авторская экскурсия»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Начало: Ул. Ленина, 69/1
«Давайте отправимся на авторскую экскурсию «Кино-Екатеринбург»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Городские легенды Екатеринбурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
«Приглашаем Вас принять участие в уникальной авторской экскурсии, охватывающей всю историю Екатеринбурга»
Расписание: Пятница в 19:00
1 100 за человека
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
«Приглашаю на авторскую экскурсию по Старому Екатеринбургу, полную рассказов о любви и предательстве, благословениях и проклятиях»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создать авторскую свечу из натурального воска и подарить себе тепло (в мини-группе)
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду в 14:00 и 19:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
1 900 за человека
Женский облик Екатеринбурга
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
20001 700 за всё до 4 чел.
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём
Начало: По договорённости
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
  • А
    Антон
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием, Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы, Узнал за него и других режиссеров, Вдохновился парой фильмов для просмотра, Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга Советую!
  • П
    Парфён
    20 мая 2024
    «Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
    Классно! Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое Взял фильмы на заметку к просмотру
  • М
    Марика
    6 мая 2024
    По границе Европы и Азии - запад и восток
    Спасибо огромное Марии и Николаю за экскурсию! Я в последнее время не раз заказывала такие туры, индивидуальные экскурсии, но это
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    всегда фактически оборачивалось просто трансфером из точки А в точку Б. Мария же на протяжении поездки очень много рассказывала про Екатеринбург, Дегтярск и Урал в целом. К сожалению, не повезло с погодой, в мае (!) прошел снегопад, поэтому мы не всё смогли посмотреть, но Мария все равно старалась максимально все показать, насколько было возможно в таких погодных условиях. И отдельное спасибо за пиццу и чай!:))))

  • А
    Алёна
    5 мая 2024
    По границе Европы и Азии - запад и восток
    Экскурсия очень интересная, мы действительно побывали на Уральских горах, увидели гору Азов, покушали авторскую пиццу и вишневый чай. Увидели город Дегтярск
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    (узнали его историю и инфраструктуру), поднялись на две горы и посетили 3-4 стеллы, разделяющие Европу и Азию. Пожалуйста, одевайтесь по погоде: одежда с капюшоном или куртка, потому что периодически ветрено и много прыгучих клопов. . Также длинные носки и штаны с плотной тканью. Мария (гид) и Николай (водитель)! Желаю всех благ, продолжайте знакомить гостей с окрестностями города и местной природой!! Вы в правильном направлении!! Большая просьба приобрести микрофон для лучшей слышимости в машине. Спасибо!

  • О
    Ольга
    3 января 2024
    «Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
    Экскурсия была просто отличной! Спасибо Елизавете за рассказ о гениальном Б. Рыжем, рано ушедшем и, к сожалению, малоизвестном российском поэте.
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    По сакральным местам Азов горы
    Отличная экскурсия. Все очень понравилось)
  • Б
    Баглай
    7 сентября 2023
    Свердловский рок на карте Екатеринбурга
    Очень классная экскурсия! Вспомнили молодость!
  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Свердловский рок на карте Екатеринбурга
    Экскурсия просто супер! Все участники в восторге. Светлана, вы лучшая. Спасибо вам большое
  • А
    Анастасия
    18 августа 2023
    По сакральным местам Азов горы
    Да, после этих встреч осознаёшь, что на самом деле все меняется у тебя. Окружение становиться другим, сознание расширяется. Понимаешь какая все таки большая наша страна, сколько знакомых людей. В телефонной книге прибавляются друзья. 🤗🥰😀

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Авторские»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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