Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга

Открыть город с высоты, наслаждаясь панорамными видами
Приглашаем вас провести романтическое свидание на крыше 10-этажного здания в центре Екатеринбурга.

Вы с удивлением обнаружите, что при взгляде с высоты привычные места приобретают иные черты, становятся неожиданными и более фактурными.

А ещё насладитесь потрясающими видами и проведёте время в тёплой обстановке вдали от городской суеты.
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
Свидание на крыше в самом сердце Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Этот опыт станет идеальным выбором как для первого знакомства с Екатеринбургом, так и для тех, кто уже здесь бывал, но хочет увидеть город с новой, более романтичной стороны. Совместное созерцание городских огней и звёздного неба создаст неповторимую атмосферу и оставит в вашей памяти яркие впечатления.

Вы увидите

  • Собор Александра Невского — уникальный для Екатеринбурга храм. Своими строгими очертаниями он напоминает роскошные соборы Москвы и Северной столицы, но в то же время отличается своеобразным стилем
  • Спортивный комплекс «Дацюк Арена» — особенно эффектно он смотрится вечером, когда включается подсветка, освещающая здание и прилегающую территорию, что создаёт яркие и динамичные акценты
  • Екатеринбургский цирк — одно из самых известных культурных учреждений города, пример интересной и самобытной архитектуры
  • Парк «Зелёная роща» — с крыши вы рассмотрите зелёный массив и оцените контраст с урбанистическими пейзажами города

Как проходит свидание

Мы подобрали для вас одно из самых живописных мест в городе, которое редко доступно для широкой публики. Это оборудованная крыша с большой обзорной площадкой, крытой верандой, зелёной зоной и панорамным подиумом с потрясающим видом на город. Мы подготовим столик, включим приятную музыку и по вашему желанию украсим веранду (за доп. плату). Если погода не позволит находиться на открытом воздухе, можете переместиться в уютный отапливаемый геокупол: внутри него комфортно в лёгкой одежде даже в самый мороз.

Дополнительные опции

Если захотите добавить нотку волшебства вашему свиданию, мы пригласим сакофониста, которой исполнит для вас популярные мелодии. А сохранить в памяти лучшие моменты вашего свидания поможет профессиональный фотограф.

Организационные детали

  • Свидание для вас организует один из сотрудников нашей команды
  • Наше предложение по романтическим свиданиям на крыше доступно круглый год
  • Формат подходит для взрослых и подростков старше 16 лет. Площадка на крыше отвечает всем требованиям безопасности, однако людям с ограниченными физическими возможностями может быть непросто туда подняться
  • Стоимость дополнительный услуг (декор, саксофонист, фотограф, закуски и напитки) уточняйте в личной переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Геологическая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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