Вы с удивлением обнаружите, что при взгляде с высоты привычные места приобретают иные черты, становятся неожиданными и более фактурными.
А ещё насладитесь потрясающими видами и проведёте время в тёплой обстановке вдали от городской суеты.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Этот опыт станет идеальным выбором как для первого знакомства с Екатеринбургом, так и для тех, кто уже здесь бывал, но хочет увидеть город с новой, более романтичной стороны. Совместное созерцание городских огней и звёздного неба создаст неповторимую атмосферу и оставит в вашей памяти яркие впечатления.
Вы увидите
- Собор Александра Невского — уникальный для Екатеринбурга храм. Своими строгими очертаниями он напоминает роскошные соборы Москвы и Северной столицы, но в то же время отличается своеобразным стилем
- Спортивный комплекс «Дацюк Арена» — особенно эффектно он смотрится вечером, когда включается подсветка, освещающая здание и прилегающую территорию, что создаёт яркие и динамичные акценты
- Екатеринбургский цирк — одно из самых известных культурных учреждений города, пример интересной и самобытной архитектуры
- Парк «Зелёная роща» — с крыши вы рассмотрите зелёный массив и оцените контраст с урбанистическими пейзажами города
Как проходит свидание
Мы подобрали для вас одно из самых живописных мест в городе, которое редко доступно для широкой публики. Это оборудованная крыша с большой обзорной площадкой, крытой верандой, зелёной зоной и панорамным подиумом с потрясающим видом на город. Мы подготовим столик, включим приятную музыку и по вашему желанию украсим веранду (за доп. плату). Если погода не позволит находиться на открытом воздухе, можете переместиться в уютный отапливаемый геокупол: внутри него комфортно в лёгкой одежде даже в самый мороз.
Дополнительные опции
Если захотите добавить нотку волшебства вашему свиданию, мы пригласим сакофониста, которой исполнит для вас популярные мелодии. А сохранить в памяти лучшие моменты вашего свидания поможет профессиональный фотограф.
Организационные детали
- Свидание для вас организует один из сотрудников нашей команды
- Наше предложение по романтическим свиданиям на крыше доступно круглый год
- Формат подходит для взрослых и подростков старше 16 лет. Площадка на крыше отвечает всем требованиям безопасности, однако людям с ограниченными физическими возможностями может быть непросто туда подняться
- Стоимость дополнительный услуг (декор, саксофонист, фотограф, закуски и напитки) уточняйте в личной переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 900 ₽