Приглашаем вас провести романтическое свидание на крыше 10-этажного здания в центре Екатеринбурга. Вы с удивлением обнаружите, что при взгляде с высоты привычные места приобретают иные черты, становятся неожиданными и более фактурными. А ещё насладитесь потрясающими видами и проведёте время в тёплой обстановке вдали от городской суеты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Этот опыт станет идеальным выбором как для первого знакомства с Екатеринбургом, так и для тех, кто уже здесь бывал, но хочет увидеть город с новой, более романтичной стороны. Совместное созерцание городских огней и звёздного неба создаст неповторимую атмосферу и оставит в вашей памяти яркие впечатления.

Вы увидите

Собор Александра Невского — уникальный для Екатеринбурга храм. Своими строгими очертаниями он напоминает роскошные соборы Москвы и Северной столицы, но в то же время отличается своеобразным стилем

— уникальный для Екатеринбурга храм. Своими строгими очертаниями он напоминает роскошные соборы Москвы и Северной столицы, но в то же время отличается своеобразным стилем Спортивный комплекс «Дацюк Арена» — особенно эффектно он смотрится вечером, когда включается подсветка, освещающая здание и прилегающую территорию, что создаёт яркие и динамичные акценты

— особенно эффектно он смотрится вечером, когда включается подсветка, освещающая здание и прилегающую территорию, что создаёт яркие и динамичные акценты Екатеринбургский цирк — одно из самых известных культурных учреждений города, пример интересной и самобытной архитектуры

— одно из самых известных культурных учреждений города, пример интересной и самобытной архитектуры Парк «Зелёная роща» — с крыши вы рассмотрите зелёный массив и оцените контраст с урбанистическими пейзажами города

Как проходит свидание

Мы подобрали для вас одно из самых живописных мест в городе, которое редко доступно для широкой публики. Это оборудованная крыша с большой обзорной площадкой, крытой верандой, зелёной зоной и панорамным подиумом с потрясающим видом на город. Мы подготовим столик, включим приятную музыку и по вашему желанию украсим веранду (за доп. плату). Если погода не позволит находиться на открытом воздухе, можете переместиться в уютный отапливаемый геокупол: внутри него комфортно в лёгкой одежде даже в самый мороз.

Дополнительные опции

Если захотите добавить нотку волшебства вашему свиданию, мы пригласим сакофониста, которой исполнит для вас популярные мелодии. А сохранить в памяти лучшие моменты вашего свидания поможет профессиональный фотограф.

Организационные детали