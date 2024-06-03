1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Яхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
5 870₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Проплыть вдоль главной набережной и увидеть город с нового ракурса
Начало: На набережной у городского пруда
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтические и трагические истории Старого Екатеринбурга
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его удивительным сюжетам
Начало: На Вознесенской горке
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сап-прогулка на закате в Екатеринбурге
Встретить заход солнца на Верх-Исетском пруду и устроить чаепитие
Начало: На Верх-Исетском пляже
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Начало: В районе цирка
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Арт-свидание: мастер-класс по изготовлению свечей в Екатеринбурге
Создать свечу из натурального воска в романтической обстановке
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
от 3 100₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные миры старого парка
Дружеская прогулка с краеведом-натуралистом по укромным зелёным уголкам в центре Екатеринбурга
Начало: В дендропарке
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Отличнейшая экскурсия!!! Капитан Сергей очень радушный хозяин яхты! Помимо истории города, узнали принцип управления яхты и даже приняли непосредственное участие, как команда на корабле! Рекомендую с детьми, безопасно на 100%. Красивейшие виды, и конечно же, отличнейшее место для фото)
- ЕЕлена3 июня 2024Рекомендую экскурсию с Сергеем - опытным капитаном, интересным рассказчиком. Дети и родители в восторге! Обновили свои знания, узнали интересные нюансы, увидели город с нового ракурса.
- ИИрина22 мая 2024Нам все понравилось.
- ААлексей1 мая 2024Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы ездили на экскурсию с Ольгой. Планировали посетить Тальков камень, музей Бажова, Краеведческий музей и гору Бессонова. Пока мы ехали
- ТТатьяна17 марта 2024Очень хорошая экскурсия, красивые места, обалденные пироги (вкусные-превкусные), и отдельное спасибо экскурсоводу в доме-музее Бажова (так интересно и увлеченно рассказывает, что можно слушать бесконечно), очень рекомендую к посещению
- ААлександр14 февраля 2024Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
- ННаталья23 января 2024Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части
- ААлександр9 января 2024Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
- ЕЕлена16 декабря 2023Спасибо Анатолию за увлекательное путешествие по ночному Екатеринбургу. Узнали много нового и необычного.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Романтические»
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