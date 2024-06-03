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в парк, Ольга интересно рассказывала о жизни современного Екатеринбурга. Поскольку мы были в Екатеринбурге уже не в первый день, нас порадовало, что она не повторилась в рассказе с другими нашими гидами. Маршрут по парку Бажовские места не сложный за исключением подъёма на высокую точку у Талькова камня. Подняться туда стоит, но делать это не обязательно. Ольга заранее рассказала о возможных вариантах маршрута, чтобы мы выбрали комфортный для нас. Далее Ольга привезла нас в замечательное уютное место на обед с вкуснейшими пельменями и свежей выпечкой. После этого мы посетили музей Бажова. Экспонаты там интересные, но сама экскурсия нам не очень понравилась (её проводила сотрудница музея). В Краеведческий музей мы не попали, опять же не по вине Ольги, а потому что в музее не было электричества. Нужно отметить, что Ольга пыталась договориться, чтобы нас все же куда-то пустили, поскольку день был светлым, но это не удалось сделать. Нас очень порадовало, что Ольга не растерялась и сама рассказала много о городе, его истории и жизни. От нашего гида и экскурсии у нас остались самые приятные впечатления и яркие эмоции. Ольга, большое спасибо!