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Я приглашаю вас на свидание! Приходите по одному, в паре, с друзьями или с семьёй. В нашей светлой студии вы создадите свечу с уникальным ароматом. Подберёте компоненты, отражающие вас и ваши отношения.



Установите деревянный фитиль, который своим уютным потрескиванием будет напоминать об этом дне и времени, проведённом вместе.