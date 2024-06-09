Я приглашаю вас на свидание! Приходите по одному, в паре, с друзьями или с семьёй. В нашей светлой студии вы создадите свечу с уникальным ароматом. Подберёте компоненты, отражающие вас и ваши отношения.
Установите деревянный фитиль, который своим уютным потрескиванием будет напоминать об этом дне и времени, проведённом вместе.
Установите деревянный фитиль, который своим уютным потрескиванием будет напоминать об этом дне и времени, проведённом вместе.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Романтика ароматических свечей. Мастер-класс подарит вам незабываемые впечатления, новые знания и свечу, которую вы сделаете своими руками. Всё это поможет узнать друг друга лучше на необычном свидании.
- Я расскажу секреты мастерства: как использовать свечи, чтобы они служили и радовали вас дольше, как раскрыть аромат и увеличить время горения.
- Во время практической части помогу выбрать компоненты свечи. Мы работаем с натуральным воском — без стабилизаторов и консервантов, и с премиальными ароматическими маслами.
- Поэтапно покажу технологию изготовления — что и как нужно делать. По итогам мастер-класса у каждого из вас получится свеча 200 мл — это около 40 часов горения.
- Представьте — ваш дом, вечер, вы зажигаете свечи, и комната наполняется чудесными яркими ароматами, которые хочется вдыхать и погружаться в воспоминания о дне, когда вы вместе сделали эти свечи.
Организационные детали
- После мастер-класса необходимо подождать, когда свеча застынет, обычно это занимает час. Вы сможете прийти за работой в любое удобное время, либо мы отправим её доставкой. Посылка оплачивается отдельно, стоимость зависит от места получения.
- Мастер-класс провожу я, но иногда меня заменяет коллега — профессиональный художник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Екатеринбурге
Я — Полина, художник и основатель студии. Провожу мастер-классы по рисованию и созданию ароматических свечей с 2018 года. В моей студии также работают мастера с высшим художественным образованием.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.