Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски

Индивидуально
для 6 чел.
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски

Что вы увидите 🤩

  • По дороге мы осмотрим:
  • Многочисленную малую городскую скульптуру, в том числе памятники Коробейнику, Банкиру, Кузнецу и изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову
  • Конструктивистский ансамбль Пятого дома Горсовета
  • Здание типографии "Гранит", выстроенное в стиле модерн
  • особняки Телегиных, Лазарева, Блинова, Косминых и другие городские усадьбы знаменитых жителей Екатеринбурга
  • помещения доходных домов купцов Дмитриевых, Емельянова, Хребтовой
  • здание Русско-Азиатского банка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Екатеринбург традиционно считается промышленным, культурным и научным центром. Говорить об интересном шопинге на Урале как-то не принято. Я помогу вам развеять это представление. Вместе со своим партнером, профессиональным стилистом, помогу вам не только познакомиться с городом, но и обновить свой гардероб, руководствуясь советами опытного консультанта.
История торговли на Урале начинается вместе с рождением города, когда на правом берегу реки Исеть формируется Торговая сторона. Я встречу вас на главной площади города, бывшей Торговой, и кратко расскажу об его истории. После чего мы двинемся вдоль по пешеходной улице Вайнера, "Уральскому Арбату", к знаменитому Торгово-развлекательному центру "Гринвич", в одном из обувных магазинов которого трудился Гена Букин из телевизионного сериала "Счастливы вместе".
Узнаем в каком магазине до революции трудились самые красивые приказчики, где находилась первая телефонная станция города и как Старый гостиный двор трансформировался в здание Администрации Екатеринбурга. Послушав городские истории и легенды, сделав множество удачных снимков на фоне малой городской скульптуры, мы наконец дойдем до одного из лучших Торгово-развлекательных центров страны, который ежедневно посещают около 50 000 человек.
Помочь вам сориентироваться на его территории площадью около 300 000 кв. метров поможет опытный стилист.
Вы можете выбрать из нескольких форматов.
-экскурсионный шопинг: история "Гринвича", навигация по ТРЦ (как найти тот или иной магазин), как ориентироваться в самом магазине (где смотреть новинки, тренды, базовый гардероб, украшения, аксессуары). Без совершения покупок. 1 час.
-экспресс-шопинг: для тех кто знает, что он желает, знает марку, где эта вещь представлена, но не может сам ориентироваться в "Гринвиче" и нужна минимальная поддержка. Сопровождение без консультаций и советов. 2 часа.
-Шопинг со стилистом. Встреча, знакомство, анкетирование, определение бюджета, предпочитаемых марок и т. д. Сопровождение в магазинах с полной консультацией. 3-4 часа.
Таким образом, день ваш сложится удивительно наполнено. Вы услышите множество интересных городских историй и качественно обновите свой гардероб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Услуги стилиста оплачиваются отдельно в зависимости от выбранного формата:
  • экскурсионный шопинг - 500 рублей/час (до 6 человек)
  • экспресс-шопинг - 1000 рублей/2 час (до 6 человек)
  • шопинг со стилистом 2000 рублей/3-4 часа/1 клиент
  • Стоимость формата "Шопинг со стилистом" указана в расчете на одного человека, форматов "Экспресс-шопинг" и "Экскурсионный шопинг" для группы до 6 клиентов
  • В перерыве между познавательной прогулкой и шопингом вы сможете сделать перерыв, чтобы перекусить в одном из уютных кафе на Уральском Арбате
  • Если вы захотите приобрести сувениры, я подскажу, где найти самые оригинальные и уральские
  • Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по выбору клиента. 30 минут - 1800 рублей, 15 минут - 1000 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года
Завершение: ТРЦ "Гринвич"
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Рекомендую одеваться по погоде
  • которая на Урале редко нас балует.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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