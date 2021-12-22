Екатеринбург традиционно считается промышленным, культурным и научным центром. Говорить об интересном шопинге на Урале как-то не принято. Я помогу вам развеять это представление. Вместе со своим партнером, профессиональным стилистом, помогу вам не только познакомиться с городом, но и обновить свой гардероб, руководствуясь советами опытного консультанта.

История торговли на Урале начинается вместе с рождением города, когда на правом берегу реки Исеть формируется Торговая сторона. Я встречу вас на главной площади города, бывшей Торговой, и кратко расскажу об его истории. После чего мы двинемся вдоль по пешеходной улице Вайнера, "Уральскому Арбату", к знаменитому Торгово-развлекательному центру "Гринвич", в одном из обувных магазинов которого трудился Гена Букин из телевизионного сериала "Счастливы вместе".

Узнаем в каком магазине до революции трудились самые красивые приказчики, где находилась первая телефонная станция города и как Старый гостиный двор трансформировался в здание Администрации Екатеринбурга. Послушав городские истории и легенды, сделав множество удачных снимков на фоне малой городской скульптуры, мы наконец дойдем до одного из лучших Торгово-развлекательных центров страны, который ежедневно посещают около 50 000 человек.

Помочь вам сориентироваться на его территории площадью около 300 000 кв. метров поможет опытный стилист.

Вы можете выбрать из нескольких форматов.

-экскурсионный шопинг: история "Гринвича", навигация по ТРЦ (как найти тот или иной магазин), как ориентироваться в самом магазине (где смотреть новинки, тренды, базовый гардероб, украшения, аксессуары). Без совершения покупок. 1 час.

-экспресс-шопинг: для тех кто знает, что он желает, знает марку, где эта вещь представлена, но не может сам ориентироваться в "Гринвиче" и нужна минимальная поддержка. Сопровождение без консультаций и советов. 2 часа.

-Шопинг со стилистом. Встреча, знакомство, анкетирование, определение бюджета, предпочитаемых марок и т. д. Сопровождение в магазинах с полной консультацией. 3-4 часа.

Таким образом, день ваш сложится удивительно наполнено. Вы услышите множество интересных городских историй и качественно обновите свой гардероб.