Индивидуальная
до 10 чел.
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Узнайте, как женщины дореволюционной России влияли на экономику Екатеринбурга. Прогулка с элементами иммерсивности и загадками для интуиции
Начало: На улице Горького
«На торговом Покровском проспекте пройдём мимо особняков 19–20 века»
2 мар в 15:00
3 мар в 15:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: квартал мукомолов
Услышать городские истории про мельницы, Хлебный рынок и купеческие страсти
Начало: На улице Вайнера
«Остановимся у часовни Александра Невского на территории бывшего Хлебного рынка»
1 мар в 10:30
2 мар в 10:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
«По исторически торговой улице Вайнера дойдём до ТЦ Европа, где представлена одежда европейских брендов»
28 фев в 10:30
1 мар в 10:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим2 августа 2025Нас было 3 человека, и мы очень рады что взяли эту экскурсию у Марины.
Было интересно слушать рассказы о (не)женском деле, при этом смотря на сохранившиеся магазины того времени. А небольшие элементы иммерсивности, улучшали восприятие.
Можем только порекомендовать и вам посетить.
- ТТатьяна20 июня 2025Во-первых, Марина хороший экскурсовод. Она хорошо рассказывает, понятно и интересно. У нее подобраны интересные фотографии для иллюстрации рассказа, она их
- ЮЮлия4 сентября 2024Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в феврале 2026
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2026 год по теме «Шопинг», 3 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель