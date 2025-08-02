Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Екатеринбурге
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнайте, как женщины дореволюционной России влияли на экономику Екатеринбурга. Прогулка с элементами иммерсивности и загадками для интуиции
Начало: На улице Горького
«На торговом Покровском проспекте пройдём мимо особняков 19–20 века»
2 мар в 15:00
3 мар в 15:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Екатеринбург: квартал мукомолов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Услышать городские истории про мельницы, Хлебный рынок и купеческие страсти
Начало: На улице Вайнера
«Остановимся у часовни Александра Невского на территории бывшего Хлебного рынка»
1 мар в 10:30
2 мар в 10:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
«По исторически торговой улице Вайнера дойдём до ТЦ Европа, где представлена одежда европейских брендов»
28 фев в 10:30
1 мар в 10:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    2 августа 2025
    Нас было 3 человека, и мы очень рады что взяли эту экскурсию у Марины.
    Было интересно слушать рассказы о (не)женском деле, при этом смотря на сохранившиеся магазины того времени. А небольшие элементы иммерсивности, улучшали восприятие.
    Можем только порекомендовать и вам посетить.
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Во-первых, Марина хороший экскурсовод. Она хорошо рассказывает, понятно и интересно. У нее подобраны интересные фотографии для иллюстрации рассказа, она их
    читать дальше

    даже раскрасила с помощью ИИ (классно получилось). Она стильно выглядит - продуманный образ со шляпкой просто супер, я вот вообще не представляю, как стилизовать шляпу на себе. А она может, ага.
    Ну и во-вторых, тема нестандартная. Это ж сколько надо рыться в архивах, чтобы накопать такой инфы - уму непостижимо! Тянет на на полноценное исследование. Приятно иметь дело с человеком, который знает гораздо больше, чем написано в программе экскурсии. И когда вопросы задаёшь, он только радуется и с энтузиазмом делится своими знаниями.
    Для нас, как для гостей города, было очень интересно почувствовать и узнать Екатеринбург через конкретных людей, вот этих вот купчих, живших больше 100 лет назад. Это и есть настоящая живая история, а не даты партсъездов и год рождения цезаря.

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))

