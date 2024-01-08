Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
А также увидите самые интересные достопримечательности и услышите городские легенды, байки и анекдоты. Весело и вкусно — вот девиз экскурсии!
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Описание
Что вас ожидает
«Слойка Свердловская»
Экскурсия начнется в стильном ресторане «Гранд Буфет Екатеринбург». За чашкой душистого чая или ароматного кофе вы попробуете знаменитую слойку, приготовленную по фирменному рецепту советских кулинаров города 1960-х годов. Свежая, румяная, многослойная, с хрустящей корочкой и ванильным ароматом — в этом заведении она вновь стала хитом и символом уральского гостеприимства.
Прогулка по историческому центру
- После вкусного начала самое время пойти на пешеходную прогулку и подогреть аппетит к следующему гастрономическому пит-стопу.
- Вы увидите площадь 1905 года. Подниметесь на трибуну к памятнику Ленина. И полюбуетесь декором здания Екатеринбургской Мэрии, построенного в стилистике сталинского ампира, а также Пассажем — центром люксовой торговли города.
- Я расскажу о богатой и подчас забавной истории нашей главной площади, после чего мы пройдём по проспекту Ленина к знаменитой Плотинке — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга.
- Вы услышите о первых заводах на Урале. Выясните, кто такие Татищев и Де Генин и как их отличить друг от друга. А также узнаете, где в самом центре города в 19 веке мыли золото.
- Мы поднимемся на Водонапорную башню, увидим Дом Севастьянова, один из самых роскошных и необычных дворцов Екатеринбурга, и сравним его с комплексом зданий Уральского Облисполкома, построенного в начале 1930-х годов в стилистике конструктивизма.
Паб The Rosy Jane
Впереди у нас вторая гастрономическая пауза, а также минутка уральского юмора в культовом местном пабе, где вы сможете попробовать фирменный витбир или крафтовое пиво от уральских пивоваров. Вы попробуете угадать альтернативное, народное названии заведения, а также узнаете, посещал ли его Борис Николаевич Ельцин, который работал в этом здании в 1970-е годы.
Продолжаем гулять
Маршрут приведёт нас к Дому связи — ещё одному эффектному зданию в стилистике советского архитектурного авангарда, где вы сможете загадать желание на Нулевом километре, центральной точке на карте города. Здесь вас ждёт специальный бонус от гида — мы зайдём в здание Главпочтамта, где каждый получит открытку с видами или символами Екатеринбурга, которую можно будет подписать и здесь же положить в почтовый ящик для отправки друзьям и родственникам.
Соседнее здание — бывший «Пятый гастроном», когда-то один из самых популярных продуктовых магазинов города. Я расскажу, что выпивали и чем закусывали здесь жители Свердловска и где в советской столице Урала можно было найти любовь за деньги.
Обед в ресторане «Два Деда»
Эффектным и вкусным окончанием экскурсии станет обед в новом ресторане, где для вас уже будет заказан дегустационный сет из лучших фирменных пельменей заведения или сет знаменитых уральских пирожков — «посикунчиков» (на ваш выбор).
В качестве ещё одного бонуса вы получите список лучших ресторанов и баров города, которые стоит посетить в Екатеринбург.
Организационные детали
- Стоимость блюд и напитков не входит в цену экскурсии и оплачивается дополнительно напрямую в ресторанах:
— слойка Свердловская и чай/кофе в «Гранд Буфете» — 650-690 руб. с чел.
— напитки в «The Rosy Jane» — 350-500 руб. с чел.
— дегустационный сет фирменных пельменей в «Два Деда» — 1190 руб. с чел. или сет пирожков «посикунчиков» — 990 руб. с чел.
- Алкогольные напитки в баре «The Rosy Jane» могут быть заменены на безалкогольные коктейли, морсы, лимонады либо чай/кофе. Если вы не пьёте алкоголь, предупредите меня об этом заранее, пожалуйста.
- Если у вас есть какие-то ограничения, аллергия на отдельные пищевые продукты или вы придерживаетесь специальной диеты, также напишите об этом заранее. Я предложу альтернативные варианты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около ТЦ «Европа»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.