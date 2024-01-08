Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала

Екатеринбург — центр гастротуризма в России. Наши рестораны побеждают в конкурсах и занимают ведущие позиции в рейтингах топ-заведений страны. Вы посетите лучшие местные заведения и отведаете знаменитые блюда уральской кухни.

А также увидите самые интересные достопримечательности и услышите городские легенды, байки и анекдоты. Весело и вкусно — вот девиз экскурсии!
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

«Слойка Свердловская»

Экскурсия начнется в стильном ресторане «Гранд Буфет Екатеринбург». За чашкой душистого чая или ароматного кофе вы попробуете знаменитую слойку, приготовленную по фирменному рецепту советских кулинаров города 1960-х годов. Свежая, румяная, многослойная, с хрустящей корочкой и ванильным ароматом — в этом заведении она вновь стала хитом и символом уральского гостеприимства.

Прогулка по историческому центру

  • После вкусного начала самое время пойти на пешеходную прогулку и подогреть аппетит к следующему гастрономическому пит-стопу.
  • Вы увидите площадь 1905 года. Подниметесь на трибуну к памятнику Ленина. И полюбуетесь декором здания Екатеринбургской Мэрии, построенного в стилистике сталинского ампира, а также Пассажем — центром люксовой торговли города.
  • Я расскажу о богатой и подчас забавной истории нашей главной площади, после чего мы пройдём по проспекту Ленина к знаменитой Плотинке — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга.
  • Вы услышите о первых заводах на Урале. Выясните, кто такие Татищев и Де Генин и как их отличить друг от друга. А также узнаете, где в самом центре города в 19 веке мыли золото.
  • Мы поднимемся на Водонапорную башню, увидим Дом Севастьянова, один из самых роскошных и необычных дворцов Екатеринбурга, и сравним его с комплексом зданий Уральского Облисполкома, построенного в начале 1930-х годов в стилистике конструктивизма.

Паб The Rosy Jane

Впереди у нас вторая гастрономическая пауза, а также минутка уральского юмора в культовом местном пабе, где вы сможете попробовать фирменный витбир или крафтовое пиво от уральских пивоваров. Вы попробуете угадать альтернативное, народное названии заведения, а также узнаете, посещал ли его Борис Николаевич Ельцин, который работал в этом здании в 1970-е годы.

Продолжаем гулять

Маршрут приведёт нас к Дому связи — ещё одному эффектному зданию в стилистике советского архитектурного авангарда, где вы сможете загадать желание на Нулевом километре, центральной точке на карте города. Здесь вас ждёт специальный бонус от гида — мы зайдём в здание Главпочтамта, где каждый получит открытку с видами или символами Екатеринбурга, которую можно будет подписать и здесь же положить в почтовый ящик для отправки друзьям и родственникам.

Соседнее здание — бывший «Пятый гастроном», когда-то один из самых популярных продуктовых магазинов города. Я расскажу, что выпивали и чем закусывали здесь жители Свердловска и где в советской столице Урала можно было найти любовь за деньги.

Обед в ресторане «Два Деда»

Эффектным и вкусным окончанием экскурсии станет обед в новом ресторане, где для вас уже будет заказан дегустационный сет из лучших фирменных пельменей заведения или сет знаменитых уральских пирожков — «посикунчиков» (на ваш выбор).

В качестве ещё одного бонуса вы получите список лучших ресторанов и баров города, которые стоит посетить в Екатеринбург.

Организационные детали

  • Стоимость блюд и напитков не входит в цену экскурсии и оплачивается дополнительно напрямую в ресторанах:
    — слойка Свердловская и чай/кофе в «Гранд Буфете» — 650-690 руб. с чел.
    — напитки в «The Rosy Jane» — 350-500 руб. с чел.
    — дегустационный сет фирменных пельменей в «Два Деда» — 1190 руб. с чел. или сет пирожков «посикунчиков» — 990 руб. с чел.
  • Алкогольные напитки в баре «The Rosy Jane» могут быть заменены на безалкогольные коктейли, морсы, лимонады либо чай/кофе. Если вы не пьёте алкоголь, предупредите меня об этом заранее, пожалуйста.
  • Если у вас есть какие-то ограничения, аллергия на отдельные пищевые продукты или вы придерживаетесь специальной диеты, также напишите об этом заранее. Я предложу альтернативные варианты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около ТЦ «Европа»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеГастрономическиеУлицы и переулки

Похожие туры из Екатеринбурга

Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
140 отзывов
Идеальное знакомство с Екатеринбургом: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, открыв для себя его исторические и современные достопримечательности
на Площади 1905 года
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
900 за человека
Знакомьтесь, Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Екатеринбург
Погулять по историческому центру и услышать интересные истории
на площади 1905 года
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
2 600 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
от 7 950 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ