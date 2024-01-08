Екатеринбург — центр гастротуризма в России. Наши рестораны побеждают в конкурсах и занимают ведущие позиции в рейтингах топ-заведений страны. Вы посетите лучшие местные заведения и отведаете знаменитые блюда уральской кухни. А также увидите самые интересные достопримечательности и услышите городские легенды, байки и анекдоты. Весело и вкусно — вот девиз экскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

«Слойка Свердловская»

Экскурсия начнется в стильном ресторане «Гранд Буфет Екатеринбург». За чашкой душистого чая или ароматного кофе вы попробуете знаменитую слойку, приготовленную по фирменному рецепту советских кулинаров города 1960-х годов. Свежая, румяная, многослойная, с хрустящей корочкой и ванильным ароматом — в этом заведении она вновь стала хитом и символом уральского гостеприимства.

Прогулка по историческому центру

После вкусного начала самое время пойти на пешеходную прогулку и подогреть аппетит к следующему гастрономическому пит-стопу.

Вы увидите площадь 1905 года . Подниметесь на трибуну к памятнику Ленина . И полюбуетесь декором здания Екатеринбургской Мэрии , построенного в стилистике сталинского ампира, а также Пассажем — центром люксовой торговли города.

. Подниметесь на трибуну к . И полюбуетесь декором здания , построенного в стилистике сталинского ампира, а также — центром люксовой торговли города. Я расскажу о богатой и подчас забавной истории нашей главной площади, после чего мы пройдём по проспекту Ленина к знаменитой Плотинке — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга.

к знаменитой — месту, где 300 лет назад начался путь Екатеринбурга. Вы услышите о первых заводах на Урале. Выясните, кто такие Татищев и Де Генин и как их отличить друг от друга. А также узнаете, где в самом центре города в 19 веке мыли золото.

Мы поднимемся на Водонапорную башню, увидим Дом Севастьянова, один из самых роскошных и необычных дворцов Екатеринбурга, и сравним его с комплексом зданий Уральского Облисполкома, построенного в начале 1930-х годов в стилистике конструктивизма.

Паб The Rosy Jane

Впереди у нас вторая гастрономическая пауза, а также минутка уральского юмора в культовом местном пабе, где вы сможете попробовать фирменный витбир или крафтовое пиво от уральских пивоваров. Вы попробуете угадать альтернативное, народное названии заведения, а также узнаете, посещал ли его Борис Николаевич Ельцин, который работал в этом здании в 1970-е годы.

Продолжаем гулять

Маршрут приведёт нас к Дому связи — ещё одному эффектному зданию в стилистике советского архитектурного авангарда, где вы сможете загадать желание на Нулевом километре, центральной точке на карте города. Здесь вас ждёт специальный бонус от гида — мы зайдём в здание Главпочтамта, где каждый получит открытку с видами или символами Екатеринбурга, которую можно будет подписать и здесь же положить в почтовый ящик для отправки друзьям и родственникам.

Соседнее здание — бывший «Пятый гастроном», когда-то один из самых популярных продуктовых магазинов города. Я расскажу, что выпивали и чем закусывали здесь жители Свердловска и где в советской столице Урала можно было найти любовь за деньги.

Обед в ресторане «Два Деда»

Эффектным и вкусным окончанием экскурсии станет обед в новом ресторане, где для вас уже будет заказан дегустационный сет из лучших фирменных пельменей заведения или сет знаменитых уральских пирожков — «посикунчиков» (на ваш выбор).

В качестве ещё одного бонуса вы получите список лучших ресторанов и баров города, которые стоит посетить в Екатеринбург.

Организационные детали