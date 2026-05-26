Приглашаем на прогулку по легендарному соцгороду Уралмаш! Поговорим, прогуляемся, обсудим!
Описание экскурсииМы погрузимся в эксперимент стрит арта Екатеринбурга: Искусство должно быть доступно каждому! Мы посмотрим несколько работ уличных художников, пройдем около 2-х км. Важная информация: Учитывайте пожалуйста время экскурсии, примерно 3 часа
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тополь Потап
- Близок локоть
- Да не укусишь
- Нейронный стрит-арт
- Молодой Юрий Гагарин
- Стена ангелов
- Связь двоих и кое-что еще
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на транспорт
Место начала и завершения?
Улица Вайнера, 8
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресениям в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Учитывайте пожалуйста время экскурсии
- Примерно 3 часа
- Примерно 3 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4000 ₽ за экскурсию