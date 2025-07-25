Экскурсия по Екатеринбургу предлагает взглянуть на уникальные произведения уличного искусства. Участники увидят мозаики Германа Метелёва и работы, посвящённые Старику Букашкину. Также будут изучены текстовые произведения, известные своей каллиграфией.
Маршрут включает в себя места, вдохновлённые символами города и истории, связывающие Екатеринбург с Арабскими Эмиратами.
Это идеальная возможность погрузиться в мир искусства и узнать, кого считают дедушкой екатеринбургского стрит-арта
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные мозаики и граффити
- 📜 Интересные истории и легенды
- 🖌️ Вдохновение от известных художников
- 🌍 Связь с мировым искусством
- 👴 Легенды о Старику Букашкину
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Мозаика «Времена года»
- Работы Старика Букашкина
Описание экскурсии
Вы рассмотрите мозаику «Времена года» Германа Метелёва. Это поздний образец монументального искусства, которым вдохновляются современные мозаичисты. Кстати, их произведения тоже входят в наш маршрут.
Оцените работу, посвящённую легенде Екатеринбурга — Старику Букашкину, городскому художнику. Я покажу вам раскраски, создатели которых вдохновлялись его творчеством.
Изучите текстовые произведения, которыми славится екатеринбургский стрит-арт.
И узнаете:
- Какие символы и истории Екатеринбурга вдохновляют художников
- Что общего у каллиграфов из нашего города и Арабских Эмиратов
- Кого считают дедушкой екатеринбургского уличного искусства
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Белинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Я живу в Екатеринбурге с рождения, люблю и исследую этот город. Вожу авторские маршруты с 2023 года. Провожу экскурсии по конструктивистскому комплексу «3 и 6 дома Горсовета». Интересуюсь уличным искусством, гид фестиваля STENOGRAFFIA 2023 года. Буду рада познакомить вас с моим городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Помогает иначе взглянуть на город и начать видеть не сразу заметное искусство.
