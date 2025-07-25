Экскурсия по Екатеринбургу предлагает взглянуть на уникальные произведения уличного искусства. Участники увидят мозаики Германа Метелёва и работы, посвящённые Старику Букашкину. Также будут изучены текстовые произведения, известные своей каллиграфией. Маршрут включает в себя места, вдохновлённые символами города и истории, связывающие Екатеринбург с Арабскими Эмиратами. Это идеальная возможность погрузиться в мир искусства и узнать, кого считают дедушкой екатеринбургского стрит-арта

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Екатеринбурге

Юлия Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Вы рассмотрите мозаику «Времена года» Германа Метелёва. Это поздний образец монументального искусства, которым вдохновляются современные мозаичисты. Кстати, их произведения тоже входят в наш маршрут.

Оцените работу, посвящённую легенде Екатеринбурга — Старику Букашкину, городскому художнику. Я покажу вам раскраски, создатели которых вдохновлялись его творчеством.

Изучите текстовые произведения, которыми славится екатеринбургский стрит-арт.

И узнаете: