Прогулка по Екатеринбургу - это встреча с историей и искусством. Вас ждут главные достопримечательности и увлекательные рассказы о городе
Екатеринбург - город, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии.
Участники экскурсии смогут посетить Екатерининскую площадь, исторический сквер и плотину старого завода, а также насладиться прогулкой по набережной городского пруда. Не упустите возможность заглянуть в Литературный квартал и Храм-Памятник на Крови.
Завершением станет посещение Музея камнерезного искусства, где раскроются секреты работы с самоцветами
Вы знали, что, помимо красной туристической пешеходной линии, в городе есть еще одна, гораздо старше первой? Именно на этом маршруте расположено множество достопримечательностей, достойных вашего внимания. Город предстанет перед вами как драгоценный изумруд с множеством граней — вы увидите:
Екатерининскую площадь (нынешнюю площадь Труда)
Исторический сквер и плотину старого екатеринбургского завода
Набережную городского пруда с одним из зданий в виде флагманского корабля
Екатеринбургский Арбат — вечно живой уличный рынок, фестиваль и маскарад одновременно под открытым небом
Главную площадь города
Литературный квартал — небольшой парк с красивыми аллеями, где можно погрузиться в атмосферу слова и музыки
Храм-Памятник на Крови в честь всех святых, в земле российской просиявших
Театры Екатеринбурга
Сквер изобретателя радио А. С. Попова
Музей камнерезного искусства
Во время пешей прогулки я расскажу о самых интересных местах города, архитектуре, музыке, скульптуре. О людях, внёсших неоценимый вклад в строительство и развитие столицы Среднего Урала. И о талантливых уральских мастерах, чьи творения остаются в памяти многих поколений.
Красота вне времени и пространства
Чтобы вы не думали, что уральское камнерезное искусство — это дела давно минувших дней, в завершение экскурсии мы посетим Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Местный гид расскажет об искусстве российских мастеров 18 — начала 20 веков, познакомит с волшебным миром самоцветов и поделочных камней, а также раскроет особенности работы с ними — от поиска самоцветов до кропотливой и тщательной обработки каждого минерала.
Организационные детали
В музее есть три экскурсии: общая обзорная, золотая кладовая, изумрудная комната
Музей работает в четверг с 12:00 до 19:45 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 17:45
Билет в музей оплачивается дополнительно: взрослый — 300 ₽, льготный — 200 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 466 туристов
Дипломированный специалист в области туризма с действующей лицензий на право проведения экскурсий на территории Свердловской области. Разносторонне образован — экономическое, филологическое и музыкальное образование. Очень люблю Екатеринбург и Урал.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
–
2
–
1
–
Александра
13 авг 2025
В целом, неплохо, но похоже на аналогичные основные обзорные экскурсии. Я бы не сказала, что это эксклюзив, и посещение музея отношения к экскурсии не имеет (зачем оно в описании?)
Анна
24 июл 2025
Замечательная экскурсия. Роман отлично рассказал об истории возникновения города. Двухчасовой маршрут охватывает все три столетия города - от основания до новых достопримечательностей Екатеринбурга. Помимо рассказанных историй, гид показывает наглядный материал читать дальше
со старыми планами, фотографиями, картинами, который позволяет лучше узнать историю места. Поскольку история города неразрывно связана с горнорудных делом, то процесс добычи и обработки металлов и самоцветов органично вплетается в повествование по ходу экскурсии. Отличным её завершением становится музей, где представлены чудесные изделия местных мастеров.
Е
Елена
11 июл 2025
Большое спасибо Роману за интересную экскурсию. Было очень познавательно. Особенно впечатлило исполнение песни А. Новикова про Екатеринбург с аккомпанементом на фортепиано.
D
Dmitry
11 мар 2025
Замечательная экскурсия об истории основания и развития города, как завода-крепости. Очень увлекательно и наглядно, с иллюстрациями излагается материал. Мне показалось интересным находить в старых фото виды современного города. Спасибо экскурсоводу Роману за его глубокие знания предмета.