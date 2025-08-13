Мои заказы

Обзорная экскурсия «Екатеринбург - изумрудный город»

Прогулка по Екатеринбургу - это встреча с историей и искусством. Вас ждут главные достопримечательности и увлекательные рассказы о городе
Екатеринбург - город, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии.

Участники экскурсии смогут посетить Екатерининскую площадь, исторический сквер и плотину старого завода, а также насладиться прогулкой по набережной городского пруда. Не упустите возможность заглянуть в Литературный квартал и Храм-Памятник на Крови.

Завершением станет посещение Музея камнерезного искусства, где раскроются секреты работы с самоцветами
4.8
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть исторические места
  • 🎨 Оценить камнерезное искусство
  • 📚 Узнать интересные факты
  • 🌿 Прогуляться по набережной
  • ⛪ Посетить Храм-Памятник
Обзорная экскурсия «Екатеринбург - изумрудный город»© Роман
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Екатерининская площадь
  • Исторический сквер
  • Плотина старого завода
  • Набережная городского пруда
  • Литературный квартал
  • Храм-Памятник на Крови
  • Музей камнерезного искусства

Описание экскурсии

Мы в город изумрудный идём…

Вы знали, что, помимо красной туристической пешеходной линии, в городе есть еще одна, гораздо старше первой? Именно на этом маршруте расположено множество достопримечательностей, достойных вашего внимания. Город предстанет перед вами как драгоценный изумруд с множеством граней — вы увидите:

  • Екатерининскую площадь (нынешнюю площадь Труда)
  • Исторический сквер и плотину старого екатеринбургского завода
  • Набережную городского пруда с одним из зданий в виде флагманского корабля
  • Екатеринбургский Арбат — вечно живой уличный рынок, фестиваль и маскарад одновременно под открытым небом
  • Главную площадь города
  • Литературный квартал — небольшой парк с красивыми аллеями, где можно погрузиться в атмосферу слова и музыки
  • Храм-Памятник на Крови в честь всех святых, в земле российской просиявших
  • Театры Екатеринбурга
  • Сквер изобретателя радио А. С. Попова
  • Музей камнерезного искусства

Во время пешей прогулки я расскажу о самых интересных местах города, архитектуре, музыке, скульптуре. О людях, внёсших неоценимый вклад в строительство и развитие столицы Среднего Урала. И о талантливых уральских мастерах, чьи творения остаются в памяти многих поколений.

Красота вне времени и пространства

Чтобы вы не думали, что уральское камнерезное искусство — это дела давно минувших дней, в завершение экскурсии мы посетим Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Местный гид расскажет об искусстве российских мастеров 18 — начала 20 веков, познакомит с волшебным миром самоцветов и поделочных камней, а также раскроет особенности работы с ними — от поиска самоцветов до кропотливой и тщательной обработки каждого минерала.

Организационные детали

  • В музее есть три экскурсии: общая обзорная, золотая кладовая, изумрудная комната
  • Музей работает в четверг с 12:00 до 19:45 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 17:45
  • Билет в музей оплачивается дополнительно: взрослый — 300 ₽, льготный — 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Труда, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 466 туристов
Дипломированный специалист в области туризма с действующей лицензий на право проведения экскурсий на территории Свердловской области. Разносторонне образован — экономическое, филологическое и музыкальное образование. Очень люблю Екатеринбург и Урал.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Александра
Александра
13 авг 2025
В целом, неплохо, но похоже на аналогичные основные обзорные экскурсии. Я бы не сказала, что это эксклюзив, и посещение музея отношения к экскурсии не имеет (зачем оно в описании?)
Анна
Анна
24 июл 2025
Замечательная экскурсия. Роман отлично рассказал об истории возникновения города. Двухчасовой маршрут охватывает все три столетия города - от основания до новых достопримечательностей Екатеринбурга. Помимо рассказанных историй, гид показывает наглядный материал
со старыми планами, фотографиями, картинами, который позволяет лучше узнать историю места. Поскольку история города неразрывно связана с горнорудных делом, то процесс добычи и обработки металлов и самоцветов органично вплетается в повествование по ходу экскурсии. Отличным её завершением становится музей, где представлены чудесные изделия местных мастеров.

Е
Елена
11 июл 2025
Большое спасибо Роману за интересную экскурсию. Было очень познавательно. Особенно впечатлило исполнение песни А. Новикова про Екатеринбург с аккомпанементом на фортепиано.
D
Dmitry
11 мар 2025
Замечательная экскурсия об истории основания и развития города, как завода-крепости. Очень увлекательно и наглядно, с иллюстрациями излагается материал. Мне показалось интересным находить в старых фото виды современного города.
Спасибо экскурсоводу Роману за его глубокие знания предмета.

