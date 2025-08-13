Екатеринбург - город, где история и современность переплетаются в удивительной гармонии. Участники экскурсии смогут посетить Екатерининскую площадь, исторический сквер и плотину старого завода, а также насладиться прогулкой по набережной городского пруда. Не упустите возможность заглянуть в Литературный квартал и Храм-Памятник на Крови. Завершением станет посещение Музея камнерезного искусства, где раскроются секреты работы с самоцветами

Описание экскурсии

Мы в город изумрудный идём…

Вы знали, что, помимо красной туристической пешеходной линии, в городе есть еще одна, гораздо старше первой? Именно на этом маршруте расположено множество достопримечательностей, достойных вашего внимания. Город предстанет перед вами как драгоценный изумруд с множеством граней — вы увидите:

Екатерининскую площадь (нынешнюю площадь Труда)

Исторический сквер и плотину старого екатеринбургского завода

Набережную городского пруда с одним из зданий в виде флагманского корабля

Екатеринбургский Арбат — вечно живой уличный рынок, фестиваль и маскарад одновременно под открытым небом

Главную площадь города

Литературный квартал — небольшой парк с красивыми аллеями, где можно погрузиться в атмосферу слова и музыки

Храм-Памятник на Крови в честь всех святых, в земле российской просиявших

Театры Екатеринбурга

Сквер изобретателя радио А. С. Попова

Музей камнерезного искусства

Во время пешей прогулки я расскажу о самых интересных местах города, архитектуре, музыке, скульптуре. О людях, внёсших неоценимый вклад в строительство и развитие столицы Среднего Урала. И о талантливых уральских мастерах, чьи творения остаются в памяти многих поколений.

Красота вне времени и пространства

Чтобы вы не думали, что уральское камнерезное искусство — это дела давно минувших дней, в завершение экскурсии мы посетим Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Местный гид расскажет об искусстве российских мастеров 18 — начала 20 веков, познакомит с волшебным миром самоцветов и поделочных камней, а также раскроет особенности работы с ними — от поиска самоцветов до кропотливой и тщательной обработки каждого минерала.

