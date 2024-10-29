У всех разные причины восхищаться лошадьми: для кого-то они — добрые герои сказок, для кого-то — благородные животные с умными глазами. Главное, что вы их любите. А значит, добро пожаловать

в наш клуб! Здесь живёт более 45 лошадок и 2 ослика. Они дадут себя угостить и погладить. А мы расскажем о породах и мастях, жизни на конюшне и мифах вокруг этих животных.

Описание экскурсии

Встречаемся в уютном кафе с камином на территории нашего конного клуба. Здесь вы можете перекусить и оставить все ненужные на время экскурсии вещи.

Отправляемся в конюшню. Перед входом гид познакомит вас с правилами поведения и безопасности. А затем вы отправитесь в гости к нашим лошадям и двум осликам.

Узнаете:

Как живут и спят кони, что они любят есть

Какими профессиональными терминами пользуются на конюшне

Чем конкурное поле отличается от выездкового. И что это вообще за поля

В чём предназначение амуничника

Какие всеобщие заблуждения о лошадях давно пора развеять

И многое другое!

С собой можете принести морковку или яблоки, чтобы угостить лошадок. Во время экскурсии мы не только разрешаем гладить животных и фотографироваться с ними, но и помогаем делать классные снимки.

Организационные детали