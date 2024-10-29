Визит на конюшню для взрослых и детей

Отправиться в конный клуб под Екатеринбургом, чтобы пообщаться с лошадьми и осликами
У всех разные причины восхищаться лошадьми: для кого-то они — добрые герои сказок, для кого-то — благородные животные с умными глазами. Главное, что вы их любите. А значит, добро пожаловать
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в наш клуб! Здесь живёт более 45 лошадок и 2 ослика. Они дадут себя угостить и погладить. А мы расскажем о породах и мастях, жизни на конюшне и мифах вокруг этих животных.

Визит на конюшню для взрослых и детей
Визит на конюшню для взрослых и детей
Визит на конюшню для взрослых и детей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Встречаемся в уютном кафе с камином на территории нашего конного клуба. Здесь вы можете перекусить и оставить все ненужные на время экскурсии вещи.

Отправляемся в конюшню. Перед входом гид познакомит вас с правилами поведения и безопасности. А затем вы отправитесь в гости к нашим лошадям и двум осликам.

Узнаете:

  • Как живут и спят кони, что они любят есть
  • Какими профессиональными терминами пользуются на конюшне
  • Чем конкурное поле отличается от выездкового. И что это вообще за поля
  • В чём предназначение амуничника
  • Какие всеобщие заблуждения о лошадях давно пора развеять

И многое другое!

С собой можете принести морковку или яблоки, чтобы угостить лошадок. Во время экскурсии мы не только разрешаем гладить животных и фотографироваться с ними, но и помогаем делать классные снимки.

Организационные детали

  • Конюшня находится в 20 км от Екатеринбурга, добраться можно на вашем авто или такси
  • Экскурсия не предполагает катания на лошадях. Но после экскурсии вы можете задержаться и прокатиться за дополнительную плату — цены по запросу
  • Подходит для взрослых и детей от 5 лет
  • Можете захватить не только угощение для лошадей, но и перекус для себя. Термопод и микроволновку мы предоставляем
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В конноспортивном клубе «Темп»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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