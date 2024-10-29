У всех разные причины восхищаться лошадьми: для кого-то они — добрые герои сказок, для кого-то — благородные животные с умными глазами. Главное, что вы их любите. А значит, добро пожаловать
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Встречаемся в уютном кафе с камином на территории нашего конного клуба. Здесь вы можете перекусить и оставить все ненужные на время экскурсии вещи.
Отправляемся в конюшню. Перед входом гид познакомит вас с правилами поведения и безопасности. А затем вы отправитесь в гости к нашим лошадям и двум осликам.
Узнаете:
- Как живут и спят кони, что они любят есть
- Какими профессиональными терминами пользуются на конюшне
- Чем конкурное поле отличается от выездкового. И что это вообще за поля
- В чём предназначение амуничника
- Какие всеобщие заблуждения о лошадях давно пора развеять
И многое другое!
С собой можете принести морковку или яблоки, чтобы угостить лошадок. Во время экскурсии мы не только разрешаем гладить животных и фотографироваться с ними, но и помогаем делать классные снимки.
Организационные детали
- Конюшня находится в 20 км от Екатеринбурга, добраться можно на вашем авто или такси
- Экскурсия не предполагает катания на лошадях. Но после экскурсии вы можете задержаться и прокатиться за дополнительную плату — цены по запросу
- Подходит для взрослых и детей от 5 лет
- Можете захватить не только угощение для лошадей, но и перекус для себя. Термопод и микроволновку мы предоставляем
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В конноспортивном клубе «Темп»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Мы — команда профессионалов, влюблённых в свое дело. Тренеры по верховой езде и знаем о лошадях всё, поэтому ваша экскурсия пройдёт увлекательно, безопасно, динамично и с пользой. Лошади для нас — это целый мир, которым мы готовы поделиться с вами!Задать вопрос
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