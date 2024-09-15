читать дальше была экскурсия. Посмотрели всё, включая музей, были на колокольне, звонили в колокола. Прекрасный обед в Форелевом хозяйстве. Отличная прогулка в Оленьих ручьях. Советую сто процентов!

Прекрасно провели день в компании Елизаветы. Обсудили всё, что было интересно. Очень понравилось в Михайловске, особенно в Воскресенской церкви, где