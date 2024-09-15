Экскурсии на лошадях в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Екатеринбурге, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
На машине
Конные прогулки
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Если среди вас будут любители верховой езды, вам предложат получасовую или часовую прогулку на лошадях»
3 окт в 08:30
4 окт в 08:30
18 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия на конюшню «В гостях у Тети Лошади»
Пешая
Конные прогулки
1 час
Индивидуальная
Экскурсия на конюшню «В гостях у Тети Лошади»
Начало: Ул. Карла Либкнехта, 2А, село Бородулино
«Несомненно, каждый человек испытывает бурю положительных эмоций при общении с лошадьми»
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
300 за человека
Визит на конюшню для взрослых и детей
Конные прогулки
1 час
Групповая
Визит на конюшню для взрослых и детей
Отправиться в конный клуб под Екатеринбургом, чтобы пообщаться с лошадьми и осликами
Начало: В конноспортивном клубе «Темп»
«А затем вы отправитесь в гости к нашим лошадям и двум осликам»
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таисия
    15 сентября 2024
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Хотела поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы побывали в, невероятно, красивых местах, узнали очень много интересного, провели незабываемый
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    день! Очень умелое и комфортное вождение хотелось отметить, т. к. это для меня важный момент. И отдельную благодарность хочу выразить за интересное общение и теплое отношение!

  • Е
    Елена
    12 сентября 2024
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Действительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесный городок Михайловск - туда
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    точно нужно заехать ради храма и колокольни!!! Заповедник «Оленьи ручьи», антуражная татарская деревушка. И все это приправлено подробным и лёгким экскурсом в историю Екатеринбурга. День прошел великолепно! Советую! Елизавета рассказывает так, что заслушаешься🫶👌🔥

    Действительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесныйДействительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесный
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Прекрасно провели день в компании Елизаветы. Обсудили всё, что было интересно. Очень понравилось в Михайловске, особенно в Воскресенской церкви, где
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    была экскурсия. Посмотрели всё, включая музей, были на колокольне, звонили в колокола. Прекрасный обед в Форелевом хозяйстве. Отличная прогулка в Оленьих ручьях. Советую сто процентов!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
  2. Экскурсия на конюшню «В гостях у Тети Лошади»
  3. Визит на конюшню для взрослых и детей
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Ганина яма
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Екатеринбурге. Максимально сближение с природой Екатеринбурга, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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