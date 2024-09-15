9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
«Если среди вас будут любители верховой езды, вам предложат получасовую или часовую прогулку на лошадях»
3 окт в 08:30
4 окт в 08:30
18 700₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Экскурсия на конюшню «В гостях у Тети Лошади»
Начало: Ул. Карла Либкнехта, 2А, село Бородулино
«Несомненно, каждый человек испытывает бурю положительных эмоций при общении с лошадьми»
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
300₽ за человека
1 час
Групповая
Визит на конюшню для взрослых и детей
Отправиться в конный клуб под Екатеринбургом, чтобы пообщаться с лошадьми и осликами
Начало: В конноспортивном клубе «Темп»
«А затем вы отправитесь в гости к нашим лошадям и двум осликам»
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия15 сентября 2024Хотела поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы побывали в, невероятно, красивых местах, узнали очень много интересного, провели незабываемый
- ЕЕлена12 сентября 2024Действительно, день для души! Огромное спасибо Елизавете! Посмотрели творение Эрнста Неизвестного, границу Азии и Европы, чудесный городок Михайловск - туда
- ЕЕлена27 августа 2024Прекрасно провели день в компании Елизаветы. Обсудили всё, что было интересно. Очень понравилось в Михайловске, особенно в Воскресенской церкви, где
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Конные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Екатеринбурге. Максимально сближение с природой Екатеринбурга, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024