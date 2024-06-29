Приглашаем вас на захватывающую экскурсию на легкомоторном самолёте, чтобы насладиться панорамными видами Екатеринбурга и его природных достопримечательностей.
На выбор — несколько разнообразных маршрутов, каждый из которых подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.
А наши пилоты поделятся фактами о географических особенностях региона, необычных природных явлениях или исторических курьёзах.
На выбор — несколько разнообразных маршрутов, каждый из которых подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.
А наши пилоты поделятся фактами о географических особенностях региона, необычных природных явлениях или исторических курьёзах.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Полёт на самолёте — это возможность увидеть Екатеринбург и его окрестности с новой, невероятной перспективы. Вы откроете для себя виды, которые недоступны обычным туристам, и узнаете интересные факты о регионе от нашего опытного гида-пилота.
Выбирайте один из нескольких маршрутов:
- «Белая лошадь» (конный клуб)
Вы увидите красивые луга и поля, окружённые лесами, а также просторные манежи и открытые площадки для тренировок по конному спорту
- Река Ревун
Авиапутешествие вдоль русла реки и заливных лугов позволит оценить красоту этих мест и самые живописные участки
- Уральский Марс
Территория с удивительными природными образованиями, создающими впечатление инопланетного ландшафта. Вы увидите горные массивы ярких цветов и необычной формы
- Над Екатеринбургом
Маршрут включает осмотр главных достопримечательностей, среди которых Храм на Крови, Плотинка и Исторический сквер, современные небоскрёбы и парки. Вы понаблюдаете за городской жизнью с высоты и насладитесь видами на зелёные зоны
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов-пилотов нашей команды
- Полёты осуществляются круглый год, независимо от сезона
- Время полёта составляет 20 минут. Дополнительно выделяется 10 минут на инструктаж и знакомство с пилотом. Если вы хотите увеличить время полёта, это можно сделать за дополнительную плату
- Полёты подходят для людей всех возрастов, однако детям до 12 лет требуется сопровождение взрослого
- Полёты не рекомендуются людям с боязнью высоты или серьёзными заболеваниями сердца. Перед полётом необходимо проконсультироваться с врачом, если у вас есть медицинские противопоказания
в субботу и воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аэродроме Логиново
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Мы знаем, где рождаются истории любви и романтики. Будем рады организовать для вас незабываемое свидание в небе. Отправляйтесь вместе с нами в удивительное путешествие к вершинам ваших эмоций!Задать вопрос
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