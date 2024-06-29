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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию на легкомоторном самолёте, чтобы насладиться панорамными видами Екатеринбурга и его природных достопримечательностей.



На выбор — несколько разнообразных маршрутов, каждый из которых подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.



А наши пилоты поделятся фактами о географических особенностях региона, необычных природных явлениях или исторических курьёзах.