Воздушные экскурсии над Екатеринбургом и окрестностями

Увидеть основные достопримечательности с высоты и ощутить драйв от полёта
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию на легкомоторном самолёте, чтобы насладиться панорамными видами Екатеринбурга и его природных достопримечательностей.

На выбор — несколько разнообразных маршрутов, каждый из которых подарит вам незабываемые впечатления и новые знания.

А наши пилоты поделятся фактами о географических особенностях региона, необычных природных явлениях или исторических курьёзах.
Воздушные экскурсии над Екатеринбургом и окрестностями
Воздушные экскурсии над Екатеринбургом и окрестностями
Воздушные экскурсии над Екатеринбургом и окрестностями
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Полёт на самолёте — это возможность увидеть Екатеринбург и его окрестности с новой, невероятной перспективы. Вы откроете для себя виды, которые недоступны обычным туристам, и узнаете интересные факты о регионе от нашего опытного гида-пилота.

Выбирайте один из нескольких маршрутов:

  • «Белая лошадь» (конный клуб)
    Вы увидите красивые луга и поля, окружённые лесами, а также просторные манежи и открытые площадки для тренировок по конному спорту
  • Река Ревун
    Авиапутешествие вдоль русла реки и заливных лугов позволит оценить красоту этих мест и самые живописные участки
  • Уральский Марс
    Территория с удивительными природными образованиями, создающими впечатление инопланетного ландшафта. Вы увидите горные массивы ярких цветов и необычной формы
  • Над Екатеринбургом
    Маршрут включает осмотр главных достопримечательностей, среди которых Храм на Крови, Плотинка и Исторический сквер, современные небоскрёбы и парки. Вы понаблюдаете за городской жизнью с высоты и насладитесь видами на зелёные зоны

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов-пилотов нашей команды
  • Полёты осуществляются круглый год, независимо от сезона
  • Время полёта составляет 20 минут. Дополнительно выделяется 10 минут на инструктаж и знакомство с пилотом. Если вы хотите увеличить время полёта, это можно сделать за дополнительную плату
  • Полёты подходят для людей всех возрастов, однако детям до 12 лет требуется сопровождение взрослого
  • Полёты не рекомендуются людям с боязнью высоты или серьёзными заболеваниями сердца. Перед полётом необходимо проконсультироваться с врачом, если у вас есть медицинские противопоказания

в субботу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аэродроме Логиново
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 19% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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