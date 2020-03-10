4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каменные палатки, чаши и разбойники

Уже в черте города вы начнёте знакомство с природными феноменами Екатеринбургского края. Место встречи и первая любопытная достопримечательность — Каменные палатки. У их подножия я расскажу, как раньше выглядели скалы и из-за чего они сформировались в подобные сооружения.

Следом отправимся на смотровую площадку с другой стороны палаток — смотреть на Каменные чаши. Здесь, за козырьками каменных глыб, укрывались беглые разбойники, а ещё по легенде неподалёку от них запрятан клад с купеческим золотом! Вместе мы попробуем угадать, где же захоронены сокровища и, конечно, впечатлимся исполинским величием места.

Волшебные растения, дольмен и «город» птиц

Постепенно уходя в лесопарк, вы заметите многообразие растений — хвойников, лиственных, кустарников и травянистых — многие из них краснокнижные и реликтовые. Первые поселенцы-старообрядцы оставили после себя секреты целительства этими растениями, некоторыми из них я вам раскрою. Скажу по секрету — есть даже растения — индикаторы золота.

Подойдя к вершине, вы увидите дольмен. Для чего и как их возводили? Узнаете на экскурсии. Через «город» птиц мы отправимся в сторону озера, а по дороге вы сосчитаете птичьи гнёзда.

Озеро Шарташ и неприступная река

О чём уж точно задумаешься возле этого озера, так это о вечности — ведь водоёму более миллиона лет! Вы оцените его Каменный пляж, что образовался во время Ледникового периода, и рассмотрите Каменную чашу с желобком для древних жертвоприношений. Далее, проходя через древнюю реку, я расскажу, как с ней боролся человек в течение трехсот лет, а вы попробуете отыскать здесь хрусталь.

На пути нам повстречается ещё много неожиданных мест и сооружений, но позвольте мне сохранить их в секрете :)