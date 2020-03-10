4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ

Примерить на себя роль золотоискателя и пройти тропами древних народов

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
История заповедных мест Екатеринбурга со времён Ледникового периода, секреты рудознатцев и травников, тайные поселения старообрядцев, древние дольмены и озеро, заставшее допотопных животных, — на экскурсии вы откроете первобытную сторону уральского края и погрузитесь во времена динозавров и мамонтов.

А я сделаю ваше путешествие увлекательным и наполненным самыми интересными фрагментами истории.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в парк «Каменные палатки» у подножия каменной лестницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ

Что вас ожидает

Каменные палатки, чаши и разбойники
Уже в черте города вы начнёте знакомство с природными феноменами Екатеринбургского края. Место встречи и первая любопытная достопримечательность — Каменные палатки. У их подножия я расскажу, как раньше выглядели скалы и из-за чего они сформировались в подобные сооружения.
Следом отправимся на смотровую площадку с другой стороны палаток — смотреть на Каменные чаши. Здесь, за козырьками каменных глыб, укрывались беглые разбойники, а ещё по легенде неподалёку от них запрятан клад с купеческим золотом! Вместе мы попробуем угадать, где же захоронены сокровища и, конечно, впечатлимся исполинским величием места.

Волшебные растения, дольмен и «город» птиц
Постепенно уходя в лесопарк, вы заметите многообразие растений — хвойников, лиственных, кустарников и травянистых — многие из них краснокнижные и реликтовые. Первые поселенцы-старообрядцы оставили после себя секреты целительства этими растениями, некоторыми из них я вам раскрою. Скажу по секрету — есть даже растения — индикаторы золота.
Подойдя к вершине, вы увидите дольмен. Для чего и как их возводили? Узнаете на экскурсии. Через «город» птиц мы отправимся в сторону озера, а по дороге вы сосчитаете птичьи гнёзда.

Озеро Шарташ и неприступная река
О чём уж точно задумаешься возле этого озера, так это о вечности — ведь водоёму более миллиона лет! Вы оцените его Каменный пляж, что образовался во время Ледникового периода, и рассмотрите Каменную чашу с желобком для древних жертвоприношений. Далее, проходя через древнюю реку, я расскажу, как с ней боролся человек в течение трехсот лет, а вы попробуете отыскать здесь хрусталь.
На пути нам повстречается ещё много неожиданных мест и сооружений, но позвольте мне сохранить их в секрете :)

Организационные детали

  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь.
  • Возьмите с собой воду и перекус, мы сделаем привал и устроим маленький пикник (а ещё мы разведём костёр, поэтому можно захватить что-то поджарить).
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в парк «Каменные палатки» у подножия каменной лестницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Я географ — эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Нам очень хотелось посмотреть и погулять по уральской природе. Экскурсия (рассказы, виды, горы, невероятные сооружения природы, а также дольмены и сейды) превзошла ожидание. Было очень душевно, камерно (по-зимнему), всё понятно объяснялось! Нам помогали во время похода, чувствовалась ежеминутная забота! Спасибо за палки, бутерброды, чай из термоса и очень интересный рассказ и маршрут. Обязательно вернемся еще в теплое время года!
13 января 2020
Отличная экскурсия! Были с детьми, информация понравилась всем. Это большая прогулка по парку с рассказом об его особенностях как биологических, так и исторических. Само место очень интересное! Большое биологическое разнообразие и много исторических артефактов.
12 декабря 2019
Елена отличный экскурсовод,вся информация преподносится максимально понятно, при том, что во время экскурсии информация разная от ледникового периода до советских времен,немного истории, легенд, биологии и географии.
Очень занимательно, 4 часа просто пролетели. Отдельно хотелось бы отметить постоянное внимание Елены к комфорту туристов, она постоянно интересовалась не холодно ли , комфортно ли идти, были предусмотрены даже такие мелочи как корм белкам и птицам, не говоря уже о горячем чае и перекусе с костром в мороз.
Спасибо Вам большое!!!!
3 ноября 2019
Экскурсовод - энтузиаст своего дела!! Информация интересная и разносторонняя, доносится понятным языком.

Необычные маршруты по Екатеринбургу

Подземелья ЕкатеринбургаПодземелья ЕкатеринбургаПодземелья Екатеринбурга
520 за человека
3 часа
5 отзывов
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
Выбирать для знакомства с городом классическую обзорную экскурсию — слишком предсказуемо. Другое дело — исследовать его подземную часть. Захватывающе? Конечно, по-другому и быть не может. Вы пройдёте подпольными лабиринтами по Екатеринбургу, а по ходу услышите множество удивительных историй из городского прошлого.
Екатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителя
2000 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
О выдающихся предпринимателях, крафтовых барах и артефакте, что старше египетских пирамид
У нас всего три раскрученных бренда: царская семья, конструктивизм и Бажов. Но Екатеринбург — нечто гораздо более интересное, и я хочу показать его таким, каким знаю и люблю. Вы познакомитесь с городом самых оригинальных кофеен, стрит-арта, музыки и амбициозных людей — только такие смогли выжить на Урале и построить собственные промышленные и бизнес-империи. Вы узнаете о сильной инициативе передовых горожан как характерной исторической черте региона и побываете в нетривиальных местах города.
Купеческий ЕкатеринбургКупеческий ЕкатеринбургКупеческий Екатеринбург
2600 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов
Я расскажу о временах, когда Екатеринбург был купеческим городом, и покажу особняки XIX века, принадлежавшие местным коммерсантам. Раскрою детали бытовой жизни той эпохи, поделюсь местными легендами и помогу понять, какую роль в развитии Екатеринбурга сыграли старообрядцы.
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
От 3500 за экскурсию
2.5 часа
Увидеть памятники конструктивизма, узнать об эстетике авангарда и услышать историю уральской столицы
Эта экскурсия — необычная замена классическому обзорному туру: через архитектуру конструктивизма я расскажу вам о трех столетиях города. Вы видите советскую «ратушу», городок НКВД и интерьеры 30-х годов, узнаете о принципе «жилой ячейки» и о том, почему партия запретила строить здания в этом стиле.
Неизведанный ЕкатеринбургНеизведанный ЕкатеринбургНеизведанный Екатеринбург
От 3200 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
Пройти по любимому маршруту местных жителей и услышать самые любопытные факты о столице Урала
Вы погуляете по чудесному «зеленому поясу» из набережных, парков и скверов, протянувшемуся по самому центру Екатеринбурга. Он охватывает реку Исеть, пруд и старинную плотину. Я раскрою историю всех интересных мест, которые встретятся нам на пути, и помогу раскрыть душу современного города.
Необычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома Екатеринбурга
От 3200 за экскурсию
3 часа
Узнать, что за жизнь кипит за парадными фасадами, отыскать следы прошлых эпох и понять душу города
На прогулке по секретным местам Екатеринбурга, известным только инсайдерам, вы откроете интересные творческие площадки, обнаружите отпечатки четырех последних веков, узнаете о местном Монмартре и услышите, где растут волшебные цветы. А также посетите знаменитый парк Харитоньевской усадбы, где поговорим о его тайных ходах и кладах.

Выбирайте и другие экскурсии по Екатеринбургу

Для детейГанина ЯмаОзеро ШарташВсеПодземныеУсадьба Расторгуевых-ХаритоновыхИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеДом СевастьяноваРомановыПешкомЗа городомДом ИпатьеваНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыОленьи ручьиХрам на КровиНа автомобиле