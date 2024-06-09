Женский облик Екатеринбурга

Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Название города недаром отсылает нас к имени Екатерина.

Многое здесь тесно связано с деятельностью женщин: представительницы прекрасного пола вносили вклад в экономику и культуру разных периодов, владели заводами и производили напитки. На экскурсии вы познакомитесь с яркими горожанками и узнаете, как они развивали город.
Женский облик Екатеринбурга
Женский облик Екатеринбурга
Женский облик Екатеринбурга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта прогулка для тех, кто хочет услышать о роли женщин в истории и узнать, как хрупкие натуры влияли на разные сферы городской жизни.

Вы увидите:

  • Величественный мурал с изображением Екатерины — женщины, в чью честь был назван город
  • Оперный театр — поговорим о единственной балерине Урала, которая стала народной артисткой СССР, о её творческой и личной жизни
  • Усадьбу Филитц — образец купеческой архитектуры, вы услышите о его хозяйке — владелице заводов
  • Библиотеку им. Белинского — как библиотека с мужским именем связана с женским обликом города?
  • Улицу Розы Люксембург — я обращу ваше внимание на необычные объекты и расскажу о том, с какими женщинами они связаны

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мурала Екатерины I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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