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Название города недаром отсылает нас к имени Екатерина.



Многое здесь тесно связано с деятельностью женщин: представительницы прекрасного пола вносили вклад в экономику и культуру разных периодов, владели заводами и производили напитки. На экскурсии вы познакомитесь с яркими горожанками и узнаете, как они развивали город.