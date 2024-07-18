Театр оперы и балета

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр оперы и балета» в Екатеринбурге, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
800 за человека
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Пешая
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Завтра в 08:30
4 авг в 08:30
75006 750 за всё до 4 чел.
Женский облик Екатеринбурга
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
5 авг в 08:30
6 авг в 08:30
2 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Умудумова
    18 июля 2024
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Экскурсию провела гид Татьяна. Было очень интересно. Татьяна знает своё дело.
  • Н
    Надежда
    8 июля 2024
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Благодарю за интересную экскурсию по городу❤️
    Благодарю за интересную экскурсию по городу❤️
  • А
    Анастасия
    2 июля 2024
    Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
    Недавно посетила просто шикарную экскурсию с Татьяной! Всё прошло отлично, экскурсовода было очень интересно слушать, ёмко, захватывающе, ничего лишнего. Эта
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    экскурсия отличный вариант для тех, кто не любит долгие прогулки. Маршрут хорошо подойдет для людей с детьми или для пожилых. Очень рекомендую посетить экскурсию, Татьяна - мастер своего дела!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Театр оперы и балета»

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  7. Плотинка
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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