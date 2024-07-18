1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: с добрым утром, любимый город
Прогулка по утреннему Екатеринбургу: старинные дворцы, конструктивизм и современные здания. Узнайте историю города-завода и советского прошлого Свердловска
Начало: У памятника основателя города Татищеву и де Геннин...
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
800₽ за человека
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Завтра в 08:30
4 авг в 08:30
75006 750₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Женский облик Екатеринбурга
Посмотреть на город глазами женщин на авторской экспресс-экскурсии
Начало: У мурала Екатерины I
5 авг в 08:30
6 авг в 08:30
2 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУмудумова18 июля 2024Экскурсию провела гид Татьяна. Было очень интересно. Татьяна знает своё дело.
- ННадежда8 июля 2024Благодарю за интересную экскурсию по городу❤️
- ААнастасия2 июля 2024Недавно посетила просто шикарную экскурсию с Татьяной! Всё прошло отлично, экскурсовода было очень интересно слушать, ёмко, захватывающе, ничего лишнего. Эта
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Театр оперы и балета»
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