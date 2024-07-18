читать дальше экскурсия отличный вариант для тех, кто не любит долгие прогулки. Маршрут хорошо подойдет для людей с детьми или для пожилых. Очень рекомендую посетить экскурсию, Татьяна - мастер своего дела!!

Недавно посетила просто шикарную экскурсию с Татьяной! Всё прошло отлично, экскурсовода было очень интересно слушать, ёмко, захватывающе, ничего лишнего. Эта