Давайте пройдём по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых.
Вы узнаете, что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась «падающая» башня! Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области.
Описание тураДень 1: суббота • 08:20 — сбор группы у отеля Four Elements (Екатеринбург, пр. Ленина, 9а). 08:30 Выезд в Невьянск. Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км. Московского тракта. Невьянск — город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода. Позже главный объект города — завод — был дарован семье Демидовых. Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!:
- 10:30-12:30 — обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности). Уникальность момента — башня в строительных лесах — с рассказом об истории реставраций башни.
- Экскурсия по экспозиции: История Невьянского края в XVII-XVIII вв.; история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь-домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.
- Виртуальная (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда) экскурсия по башне: поэтажное назначение, патронажные легенды.
- Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года) (*за доплату) • 13:00-13:40 — обед в кафе.
- 13:40-15:10 — посещение музея Дом Невьянской иконы. Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи.
- 15:10 — выезд в с. Быньги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.
- 16:00 — экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.
- 18:00 — ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок» • 19:00 — выезд в Нижний Тагил.
- 20:15 — приезд в г. Нижний Тагил. Заселение в отель Демидов Плаза 4*. Свободное время. День 2: воскресенье • 07:00-08:15 — завтрак в отеле.
- 09:00 — посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Экскурсия «Традиции Демидовых в современности»: посетим музейный комплекс комбината, узнаем, как устроено металлургическое производство. Увидим как выглядит и для чего предназначена домна №7 и конвертерный цех.
- На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ: Историко-технический музей «Дом Черепановых». Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями. Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу — подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое! Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.
- 12:10-12:50 — обед по меню металлурга в кафе города • 12:50 — обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4 домны! Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь». Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.
- 14:00-14:50 — посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея. Он наглядно раскрывает историю тагильского края. В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
- 15:00-15:50 — посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых». Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
- 16:00-17:30 — мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
- 17:30-18:30 — заключительное чаепитие с душистыми уральскими травами.
- 18:30 — выезд в Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр видеороликов об объектах маршрута) • 20:40 — прибытие в Екатеринбург, отель Marins Park Hotel (рядом ж/д вокзал).
• Трансфер в аэропорт Кольцово за доп. плату. Важная информация:
- Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, не зависящим от туроператора.
- Экскурсионное посещение АО ЕВРАЗ доступно для всех туристов с 14-ти лет. Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты). Подача заявки на посещение ЕВРАЗа не позднее 7-ми дней до начала тура.
- При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Граница «Европа-Азия»
- Невьянская наклонная башня
- Памятник Демидову и Петру I
- Царь-домна
- Музей Дом Невьянской иконы
- Церковь Николая Чудотворца (с. Быньги)
- ООО «Таволожская керамика»
- АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", либо Историко-технический музей "Дом Черепановых"
- Смотровая площадка на Лисьей горе
- Нижнетагильский историко-краеведческий музей
- Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»
- Музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос»
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в отеле «Демидова Плаза» (Нижний Тагил) 4* (1 ночь)
- Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, 2 ужина
- Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» - 1100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 9а, отель Four Elements Ekaterinburg
Завершение: Екатеринбург, Marins Park Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Тайминг экскурсионного маршрута носит ознакомительный характер и предусматривает незначительные отклонения в программе по причинам, не зависящим от туроператора
- Экскурсионное посещение АО ЕВРАЗ доступно для всех туристов с 14-ти лет. Заблаговременно предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты). Подача заявки на посещение ЕВРАЗа не позднее 7-ми дней до начала тура
- При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение)
