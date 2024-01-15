Демидовский маршрут. Зимний тур

Познакомимся с Уралом через путешествие по городам: Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил. Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых.

Узнаем, что связывает Нижний Тагил с
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Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня.

Тур поистине уникальный: с элементами промышленного туризма, всемирно известными памятниками архитектуры, знаковыми музеями, тематическими мастер-классами и, конечно же, с аутентичными блюдами уральской кухни. Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!

5
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Демидовский маршрут. Зимний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Распишем себе на память тагильский поднос
Огненное зрелище
Огненное зрелище
Льющийся металл в жерле современной домны и прогулка по огромному производству – оставят у вас неизгладимые впечатления
Погружение в историю
Погружение в историю
Вы узнаете историю династии Демидовых – «Первой Российской корпорации» совершившей невероятные технологические прорывы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (или за доп. плату).

12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).

13:00 Начало обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке, месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

13:40 – 15:00 Посещение Музея архитектуры и дизайна: постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.

15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу.

17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).

Самостоятельный проход к отелю.

Свободное время.

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни

07:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

08:15 – 08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*. Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».

10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.

13:00 – 13:40 Обед в кафе города.

13:40 – 15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в с. Быньги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.

16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.

Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.

В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.

Свободное время.

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башниЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башниЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башниЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производство

07:00 – 08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

08:10 – Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30 – 12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14)

Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются отдельно).

12:10 – 12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50 – 14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

14:00 – 14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00 – 15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10 – 17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40 – 18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производство

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Онегин» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL)20 200
Одноместное (SGL)24 600

Стоимость доп. ночи в отеле «Онегин» 4*:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL)5 300
Одноместное (SGL)6 700

Варианты проживания

Отель «Онегин» 4

1 ночь

Отель «Онегин» расположен в здании с великолепной архитектурой в городе Екатеринбурге. Из окон открывается вид на Свято-Троицкий собор. В распоряжении гостей стильно оформленные номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором.

В числе прочих удобств — кондиционер, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Из окон номеров можно полюбоваться панорамным видом на город.

На 15 этаже отеля «Онегин» работает ресторан с широким выбором блюд европейской кухни. В лобби-баре подают различные закуски, горячие напитки и коктейли.

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Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в Отель Онегин (Екатеринбург) 4* (1 ночь), отель «Демидов Плаза» (Н. Тагил) 4* (1 ночь)
  • Питание: 2 завтрака в отеле, 2 обеда, 1 ужин и чаепитие с угощением
  • Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
  • Факультативные экскурсии и интерактивы (указаны в программе как за доп. плату)
  • Питание вне программы
  • Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК - 890 руб. /чел
  • Входные билеты в музей «Дом Черепановых»
  • Гастро-ужин «Уральская кухня» - 2300 руб. /чел. (в 1-ый день тура)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплую одежду;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
  • мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
  • Заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты), рост, место работы, город проживания. Экскурсия оплачивается дополнительно.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 янв 2024
Доброе утро, тур очень понравился, замечаний нет! Огромное спасибо, рекомендую друзьям!
а
15 мая 2024
Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.
Н
15 мая 2024
Очень приятное впечатление от поездки. Насыщенная в плане новых впечатлений и информации. Гид Михайлова Ольга - выше всяких похвал. Ни одной накладки не было.

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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