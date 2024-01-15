Узнаем, что связывает Нижний Тагил с
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (или за доп. плату).
12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).
13:00 Начало обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке, месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!
13:40 – 15:00 Посещение Музея архитектуры и дизайна: постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.
15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.
Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!
19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).
Самостоятельный проход к отелю.
Свободное время.
Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни
07:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
08:15 – 08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*. Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия».
10:30 – 12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.
Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни.
13:00 – 13:40 Обед в кафе города.
13:40 – 15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в с. Быньги.
Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца.
16:20 Культурно-развлекательная программа в подворье «В гостях у бабушки» с мастер-классом по лепке уральских пельменей.
Вас ожидает знакомство с сельским укладом местных жителей, а также особенности говора и кухни.
В заключении – сытный праздничный ужин на старый лад.
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.
Свободное время.
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу и на металлургическое производство
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
08:10 – Встреча с гидом в фойе отеля.
08:30 – 12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14)
Или посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются отдельно).
12:10 – 12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50 – 14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
14:00 – 14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
15:00 – 15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
16:10 – 17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
17:40 – 18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Онегин» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL)
|20 200
|Одноместное (SGL)
|24 600
Стоимость доп. ночи в отеле «Онегин» 4*:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL)
|5 300
|Одноместное (SGL)
|6 700
Варианты проживания
Отель «Онегин» 4
Отель «Онегин» расположен в здании с великолепной архитектурой в городе Екатеринбурге. Из окон открывается вид на Свято-Троицкий собор. В распоряжении гостей стильно оформленные номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором.
В числе прочих удобств — кондиционер, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Из окон номеров можно полюбоваться панорамным видом на город.
На 15 этаже отеля «Онегин» работает ресторан с широким выбором блюд европейской кухни. В лобби-баре подают различные закуски, горячие напитки и коктейли.
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в Отель Онегин (Екатеринбург) 4* (1 ночь), отель «Демидов Плаза» (Н. Тагил) 4* (1 ночь)
- Питание: 2 завтрака в отеле, 2 обеда, 1 ужин и чаепитие с угощением
- Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
- Факультативные экскурсии и интерактивы (указаны в программе как за доп. плату)
- Питание вне программы
- Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК - 890 руб. /чел
- Входные билеты в музей «Дом Черепановых»
- Гастро-ужин «Уральская кухня» - 2300 руб. /чел. (в 1-ый день тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплую одежду;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
- при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
- при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
- номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
- мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
- Заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты), рост, место работы, город проживания. Экскурсия оплачивается дополнительно.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.