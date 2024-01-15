1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (или за доп. плату).

12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).

13:00 Начало обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке, месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

13:40 – 15:00 Посещение Музея архитектуры и дизайна: постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.

15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Екатеринбургу.

17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).

Самостоятельный проход к отелю.

Свободное время.