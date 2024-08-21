1 день

Обзорная экскурсия по Тюмени. Музей Колокольниковых

Прибытие в Международный аэропорт Тюмени Рощино имени Д. И. Менделеева.

05:30 Встреча в аэропорту с рекомендованных рейсов.

Встреча туристов, прибывающих на поездах, обсуждается индивидуально.

Трансфер в отель.

Раннее размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

10:30 Начало экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по Тюмени.

Город заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока.

Когда-то Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, через город проходили торговые пути из Китая и всей Сибири в центр России.

Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало новым толчком в развитии региона.

В Тюмени было открыто большое число научных организаций.

В городе сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которые можно увидеть в исторической части города. Современная Тюмень — это крупный промышленный центр, город науки и культуры.

Экскурсия в Музей Колокольниковых.

Усадьба Колокольниковых является жемчужиной деревянного зодчества Тюмени.

Здание было построено купцом Иваном Иконниковым в 1804 году, а в 1837 году у городской главы, коим к тому моменту уже был Иван Васильевич, останавливается цесаревич Александр II.

Позже владельцем усадьбы стал меценат Иван Колокольников. Первой экспозицией, которая открылась в музее, стала экспозиция «История дома XIX — начала XX веков», рассказывающая о жизни владельцев.

Экспозиция Колокольникова. Наследники» находится в здании Торгового дома и рассказывает о торговых традициях купеческого города.

Выставка представляет собирательный образ крупных магазинов и торговых лавок Тюмени конца XIX — начала XX вв.

Свободное время.

При желании посетите термальные источники.