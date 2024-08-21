Вы познакомитесь с Тюменью, которая славится деревянным зодчеством и термальными
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Тюмени. Музей Колокольниковых
Прибытие в Международный аэропорт Тюмени Рощино имени Д. И. Менделеева.
05:30 Встреча в аэропорту с рекомендованных рейсов.
Встреча туристов, прибывающих на поездах, обсуждается индивидуально.
Трансфер в отель.
Раннее размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
10:30 Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по Тюмени.
Город заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока.
Когда-то Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, через город проходили торговые пути из Китая и всей Сибири в центр России.
Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало новым толчком в развитии региона.
В Тюмени было открыто большое число научных организаций.
В городе сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которые можно увидеть в исторической части города. Современная Тюмень — это крупный промышленный центр, город науки и культуры.
Экскурсия в Музей Колокольниковых.
Усадьба Колокольниковых является жемчужиной деревянного зодчества Тюмени.
Здание было построено купцом Иваном Иконниковым в 1804 году, а в 1837 году у городской главы, коим к тому моменту уже был Иван Васильевич, останавливается цесаревич Александр II.
Позже владельцем усадьбы стал меценат Иван Колокольников. Первой экспозицией, которая открылась в музее, стала экспозиция «История дома XIX — начала XX веков», рассказывающая о жизни владельцев.
Экспозиция Колокольникова. Наследники» находится в здании Торгового дома и рассказывает о торговых традициях купеческого города.
Выставка представляет собирательный образ крупных магазинов и торговых лавок Тюмени конца XIX — начала XX вв.
Свободное время.
При желании посетите термальные источники.
Театрализованная экскурсия по городу, квартал деревянного зодчества
Завтрак в отеле.
Театрализованная экскурсия с Тюменской купчихой «В городе на Туре».
Тюменская купчиха Аполлинария Шешукова погрузит вас в удивительную атмосферу старинного города и познакомит вас с историей Тюмени.
Купчиха поведает, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля и какие товары поставляли тюменские купцы в Европу.
Вы побываете в Ямской кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, полюбуетесь "Вратами Сибири" с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах торговых домов ХIХ-ХХ века.
Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества с мастером-реставратором Святославом Шитовым.
В исторической части города сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которым обязательно следует уделить внимание.
Экскурсию будет проводить мастер, который занимался восстановлением многих из этих превосходных домов.
Свободное время.
Этнографический комплекс, обзорная экскурсия по Кургану
Завтрак в отеле.
Переезд в село Рычково.
Экскурсия в этнографический комплекс «Музей деревни. Казачье подворье».
На территории этнографического комплекса стоит пять деревянных домов.
Они являются подлинными образцами деревянного зодчества второй половины XIX — первой половины XX века и были перевезены сюда из разных сел Курганской области.
В комплексе полностью восстановлен быт уральских казаков и образ сельской погружает в старину и традиции казачьей культуры.
В музее можно услышать старинные фольклорные песни, отведать традиционные блюда и напитки, а многие экспонаты можно подержать в руках.
Переезд в Курган.
Обед.
Обзорная экскурсия по Кургану.
Основателем города является Тимофей Невежин, который первым поставил избу на берегу Тобола, в окрестностях присоединяться другие переселенцы и позже поселение перенесли ниже по течению Тобола.
Образовавшийся населенный пункт называли Царевым Городищем, а затем — Курганской слободой.
В начале XVIII века здесь построили деревянную крепость и по указу императрицы Екатерины II Курганская слобода стала городом Курган.
Когда-то Курган был центром торговли и местом ссылки, а после строительства Транссибирской магистрали город стал промышленным городом.
Во время экскурсии по городу вы увидите знак «Нулевой километр», Городской сад, памятник Л. Красину, сохранившиеся здания деревянной архитектуры.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Экскурсия в Музей травматологии и ортопедии, культурно-исторический комплекс Царево городище, костюмированная программа
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Музей травматологии и ортопедии.
Музей Центра Илизарова — это первый в России музей травматологии и ортопедии. Он был открыли в 1993 году.
Здесь воссоздан рабочий кабинет хирурга-ортопеда, академика Гавриила Илизарова, запатентовавшего аппарат для сращивания и вытягивания костей.
Основой собрания Музея стала коллекция, которая включает предметы личного фонда академика Илизарова, личные вещи, фотографии, мебель, письменные материалы, книги, подарки и предметы изобразительного искусства.
Музейное собрание пополняется материалами об истории развития Центра Илизарова, новыми дипломами, патентами, сувенирами, новыми модификациями аппарата внешней фиксации.
Экскурсия в культурно-исторический комплекс Царево городище.
Культурно-исторический комплекс находится на историческом месте русского поселения на реке Тобол.
Сегодня мы можем увидеть здесь реконструкцию крепости, которая была возведена во второй половине XVII века.
В сторожевой башне создана экспозиция, которая посвящена истории освоения Южного Зауралья, раскопкам Царева кургана и основанию Царева городища.
На втором этаже башни подготовлена экспозиция «Быт сибирского крестьянина».
Костюмированная программа «Сибирское хлебосольство, да царское гостеприимство».
Обед.
Отправление из Кургана в Челябинск.
Размещение в отеле.
Экскурсия на «ОМК Трубодеталь», обзорная экскурсия по Челябинску
Завтрак в отеле.
Экскурсия на «ОМК Трубодеталь».
Предприятие ОМК является крупнейшим российским производителем и поставщиком металлопродукции и сервиса для автомобильного и железнодорожного транспорта, топливной энергетики и стального строительства.
В составе ОМК несколько машиностроительных и металлургических предприятий, металлосервисная и вагоноремонтная компания.
Челябинский завод ОМК (Турбодеталь) является крупнейшим в России предприятием по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов.
В ходе экскурсии вы посетите: Выставочную площадку основной выпускаемой продукции, Термо-прессово-сварочный цех № 1, Цех по изготовлению отводов, окраске и упаковке СДТ № 3, Цех по производству соединительных элементов трубопроводов, Музей «ОМК Трубодеталь».
Обзорная экскурсия по Челябинску.
Город был основан в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба на геологической границе Урала и Сибири на восточном склоне Уральских гор и на берегах реки Миасс.
Основателем Челябинска считается полковник А. И. Тевкелев.
Когда-то город был крупным торговым центром, через который проходили торговые караваны, а еще Челябинск называли Танкоградом.
Сегодня — это город миллионник, негласная столица Южного Урала и промышленный центр России.
Свободное время.
Государственный исторический музей Южного Урала, дом-музей П.П. Бажова
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала.
Музей был основан в 1923 году.
На протяжении всей истории музея в нем велась непрерывная работа по созданию и сохранению экспозиций.
В 2006 году музей переехал в новое здание, которое спроектировал С. Ф. Якобюк.
Сегодня в фондах музея хранится около 300 тысяч экспонатов, которые рассказывают о культуре, истории края, природе и археологических находках.
Переезд в Сысерть.
Обед.
Экскурсия в дом-музей П. П. Бажова.
Музей находится на родине Павла Петровича Бажова в бывшем рабочем поселке Сысерть и представляет дом-усадьбу заводского рабочего Урала.
Сегодня Дом-музей является памятником культуры регионального значения.
Экспозиция жителей Сысерти конца XIX — начала XX в. и конечно же Павлу Бажову, чье детство прошло в этих местах.
Переезд в Екатеринбург.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, минералогический музей «Планета»
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
Город Екатеринбург расположен в центре Среднего Урала, на восточном склоне Уральских гор, на берегу реки Исеть.
Первым русским поселением на территории современного Екатеринбурга считается село Шарташ, которое было основано старообрядцами в 1672 году на берегу одноимённого озера.
История города началась в период промышленного освоения Урала в XVIII веке.
18 ноября 1723 года был построен Екатеринбургский завод и именно эту дату считают датой основания города.
Сегодня Екатеринбург — это сердце Урала, крупнейший культурный и машиностроительный центр страны, край богатых самоцветами недр, столица конструктивизма и родина первого президента России Бориса Ельцина.
Экскурсия в минералогический музей «Планета».
«Планета» — это минералогический музей частных коллекций.
В музее представлены эксклюзивные минералогические коллекции частных коллекционеров, известных мастеров и мастерских резьбы по камню.
На площади 800 кв. метров представлены более трех с половиной тысяч уникальных минералов и предметов камнерезного искусства, которыми славится Урал и не только.
Свободное время.
Культурно-просветительский центр «Царский», Храм на Крови, Ганина Яма
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Культурно-просветительский центр «Царский» (Музей святой царской семьи).
В музее находятся предметы, которые связаны с Августейшей Семьей Императора Николая II.
Во время экскурсии вы посетите Патриарший зал, зал постоянной экспозиции и храм во имя святителя Николая Чудотворца.
Посещение Храма на Крови.
Именно на этом месте стоял дом инженера Николая Николаевича Ипатьева, где были расстреляны последний российский император Николай II со своей семьей и слугами.
Строительство нынешнего храма началось в 2000 году по проекту архитекторов Г. В. Мазаева, В. П. Морозова и В. Ю. Грачева. Храм был освящен накануне очередной годовщины трагических событий – 16 июля 2003 года.
Архитектурный комплекс включает в себя пяти купольный главный храм, Патриаршее подворье и часовню Елизаветы.
Переезд в Ганину Яму.
Экскурсия по территории Мужского монастыря во имя Святых царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма.
Ганина Яма является заброшенным железным рудником. Именно сюда в июле 1918 года из Ипатьевского дома Екатеринбурга были привезены тела членов Царской семьи и их слуг.
Сегодня на месте шахты построен Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.
Обед.
18:00 Трансфер в Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Тюмени, г. Кургана, г. Челябинска и г. Екатеринбурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|57 900
|66 800
Действует скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Малахит» 3* в г. Челябинск
Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.
В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.
По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.
До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.
Отель «Восток» 3* в г. Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Гостиница «Central Hotel» 3* в г. Курган
Central Hotel находится в Кургане. К услугам гостей бесплатный доступ к Wi-Fi. На стойке регистрации гости могут получить документы на проживание и информацию.
В отеле представлены одноместные и двухместные номера эконом-класса, стандартного и улучшенного типа. Постельное белье, полотенца, халат и тапочки предоставляются. В номерах красивый интерьер, есть телевизор и электрочайник. Ванная комната оснащена туалетными принадлежностями и средствами гигиены.
На завтраки, обеды и ужины гости могут ходить в ресторан при отеле.
В 300-х метрах остановка общественного транспорта, кафе и сетевые магазины. В шаговой доступности Городской сад с красивыми местами для прогулок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2,5 км, до аэропорта — 5 км.
Гостиница «Гранд Авеню» 3* в г. Екатеринбург
Современный бизнес-отель "Гранд Авеню by USTA Hotels" 3* расположен в самом центре Екатеринбурга.
Номерной фонд составляют номера с удобствами. Каждый номер оформлен в классическом интерьере и располагает всеми необходимыми удобствами.
На территории гостиницы работает ресторан "КЕЙС", лобби-бар "Джем".
Конференц-залы отеля оборудованы всей необходимой техникой — проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием. Современная система кондиционирования и вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат.
Рядом с гостиницей расположены крупнейшие деловые, торговые и выставочные центры, иностранные консульства и посольства, Администрация города и Правительство области, лучшие театры и кинозалы г. Екатеринбурга.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Трансфер аэропорт-отель с рекомендованных рейсов
- Трансфер отель-аэропорт
- Раннее размещение в Тюмени с завтраком
- Проживание в отелях 3* с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Тюмени
- Обзорная экскурсия по Кургану
- Обзорная экскурсия по Челябинску
- Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
- Театрализованная экскурсия с Тюменской купчихой «В городе на Туре»
- Входные билеты в музеи
- Экскурсия на «ОМК Трубодеталь»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Тюмени из г. Екатеринбурга
- Трансфер аэропорт-отель со всех остальных рейсов, кроме рекомендованных
- Пакет питания (4 обеда) - 2500 руб. /чел
- Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества в Тюмени - 200 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Действует скидка пенсионерам – 300 рублей.
Рекомендованные рейсы
Санкт-Петербург:
Аэрофлот (вылет накануне) Санкт-Петербург – Тюмень SU6451 23:45-04:45.
Екатеринбург - Санкт-Петербург любым рейсом, вылетающим после 20:00.
Москва:
Аэрофлот (вылет накануне) Москва SVO – Тюмень SU1502 23:40-04:25.
Екатеринбург - Москва любым рейсом, вылетающим после 20:00.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!