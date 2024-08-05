1 день

Екатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса Ельцина

Прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово).

Встреча в аэропорту в 05:30.

Переезд в Екатеринбург.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.

Сегодня Екатеринбург – это промышленный центр России, культурный и научный центр Урала.

Посещение Границы Европы и Азии.

Символ Европа-Азия был установлен в точке пересечения европейско-азиатской границы.

У обелиска заложены два камня, которые символизируют единение двух частей света.

Один камень был привезен с самой крайней точки Европы – мыса Рока, а второй камень с самого края азиатской части континента – мыса Дежнёва.

Экскурсия в музей Бориса Ельцина.

Это первый президентский музей в России.

Он рассказывает о жизни первого президента России и важнейших этапах его политической биографии.

Музей занимает 2 этажа и имеет необычную постройку в виде круга, который разделен на несколько комнат.

В экспозиции музея хранятся документы, фото и архивные кадры, а также используются современные интерактивные технологии.

Возвращение в отель.

Размещение в отеле.