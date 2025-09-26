Прогулки по Демидовскому маршруту с ремесленными мастер-классами
Посетить 3 города, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, сходить в дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
26 сен в 12:50
2 ноя в 12:50
22 350 ₽ за человека
Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
Расписание: Длительность тура — 3 дня, с пятницы по воскресенье
26 сен в 12:45
2 ноя в 12:45
22 350 ₽ за человека
Выходные в Екатеринбурге: все грани столицы Урала
Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента
Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45
24 сен в 09:45
2 ноя в 09:45
21 000 ₽ за человека
