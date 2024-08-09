Маршрут по знаковым городам Свердловской области с посещением г. Екатеринбурга, г. Невьянска, с. Быньги, г. Нижнего Тагила. Погруженный и интерактивный формат знакомства с наследием династии Демидовых.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:50
Описание тура
Демидовы — род богатейших русских предпринимателей, горнозаводчиков и землевладельцев, которые внесли неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. Лучший способ познакомиться с историей этой великой династии — отправиться в тур «Демидовский маршрут», который получил статус национального. Екатеринбург Начинается наш маршрут в г. Екатеринбурге. Вас ждет обзорная экскурсия с осмотром популярных достопримечательностей, а на автобусной ее части мы проедем по нескольким районам города, чтобы увидеть храмы, купеческие особняки, дома в стиле советского конструктивизма и знаменитые памятники и лучшие панорамы. Также вас ждет:
- Посещение «Музея Истории Екатеринбурга». В экспозиции — старинные документы, фотографии, предметы посуды и одежды, 3D-макеты и фильмы.
- Курс знакомства с самоцветами.
Невьянский государственный историко–архитектурный музей и Невьянскую наклонную башню, которая является символом города и памятником промышленной архитектуры. Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской.
- Экскурсиия «Демидовский малахит» с мастер-классом в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. Невьянск Мы отправимся в город, откуда началась Демидовская империя. Невьянск основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода, который позже был дарован семейству Демидовых. Заводы Демидовых стали разрастаться, а город в XVIII веке стал главным промышленным местом Урала. Здесь нам предстоит посетить:.
- Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.
Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.
• Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:
- Путевая экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
- Поездка в музей-усадьбу «Демидовская дача».
- Посещение Историко-краеведческого музея.
- Посещение музея подносного промысла «Дом Худояровых» и мастер-класс по тагильской лаковой росписи. Длительность тура — 3 дня (с пятницы по воскресенье).
Длительность тура — 3 дня, с пятницы по воскресенье
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в 2-местных номерах, категории «Стандарт»)
|20 200 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|24 600 ₽
|Пенсионеры и школьники
|19 650 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический и современный Екатеринбург
- Музей Истории Екатеринбурга
- Центр истории камнерезного дела ИМ.А.К. Денисова-Уральского
- Обелиск на границе Европы и Азии
- Невьянская башня и Невьянский государственного историко - архитектурный музей
- Музей Невьянской иконы
- АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (14+) или Историко-технический музей "Дом Черепановых"
- Домны Нижнего Тагила и Лисья гора
- Музей подносного промысла «Дом Худояровых»
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту.
- Экскурсионное обслуживание по маршруту.
- Размещение в 2-х местных номерах, категории «Стандарт»:
- - «Четыре Элемента Екатеринбург/ Four Elements Ekaterinburg» Отель 4 (г. Екатеринбург)
- - «Demidov Plaza» Отель 4 (г. Нижний Тагил).
- Экскурсии, входящие в программу тура.
- Участие во всех мастер-классах по программе.
- Входные билеты, по программе тура (кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ в 3 день).
- Питание по программе тура (кроме гастро-ужина «Уральская кухня» в 1 день).
- Подарки, сувениры.
Что не входит в цену
- Гастро-ужин - сет «Уральская кухня» - 2 300 руб. /чел.
- Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технического музея «Дом Черепановых» (оплачивается на месте: 100 руб. /взрослые, 60 руб. /пенсионеры, студенты, 50 руб. /школьники).
- Проезд до г. Екатеринбурга и обратно.
- Индивидуальные трансферы аэропорт жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину).
- Факультативные интерактивы и мастер-классы.
- Доплата за размещение в номере SGL.
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 9а
Когда и сколько длится?
Когда: Длительность тура — 3 дня, с пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день! Рады
- Что вы решили присоединиться к национальному маршруту. Скоро свяжемся с вами
- Уточним все детали и ответим на вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие туры из Екатеринбурга
3 дня
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
9 авг в 10:00
23 авг в 10:00
20 200₽ за человека
8 дней
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Начало: Россия, Москва
20 июня в 10:00
от 134 800₽ за человека
3 дня
Демидовский маршрут. Зимний тур
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
20 200₽ за человека