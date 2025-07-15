Свердловское путешествие с прогулкой на катере, отдыхом в этнопарке и сплавом
Насладиться природой Урала, посмотреть спектакль в доме Бажова и побывать на «Земле предков»
Начало: Екатеринбург, «Гранд Авеню by USTA Hotels», 12:50
15 июл в 12:50
42 000 ₽ за человека
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Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента
Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45
2 июл в 09:45
6 авг в 09:45
21 000 ₽ за человека
Уральский отпуск: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Невьянск, Нижний Тагил
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Начало: Екатеринбург, Four Elements Ekaterinburg, 9:45
2 июл в 09:45
6 авг в 09:45
42 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ганина яма»
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