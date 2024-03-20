Туры в Екатеринбурге весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Екатеринбурге, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500 за человека
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
    Все четко, и по времени.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Весенние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
  2. Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
  3. Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 92 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Весенние», 9 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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