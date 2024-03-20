В Виолетта В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!

Н Наталья Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

М Марина В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

И Ирина Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето Все четко, и по времени.