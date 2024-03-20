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Авторский тур
6 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
от 92 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
8 мар в 10:00
21 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ННаталья17 марта 2024Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Весенние»
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