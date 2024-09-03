На Рождество – экскурсии в Ельце

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
134 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
13 сен в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
На машине
53 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
На машине
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 сен в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 сентября 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Уже по опыту знаем, что знакомиться с городом лучше когда про него с любовью рассказывают местные жители. Так любое место
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    путешествия открывается особенно и остается в памяти надолго. Так было и в этот раз. Мы с супругом были проездом в городе Ельце 17 августа 2024 года. Наше знакомство с городом состоялось благодаря экскурсоводу Вячеславу Александровичу. Нам поведали много исторических фактов о городе и его жителях. Мы с большим интересом послушали истории о знаменитых личностях города. Неспешно прогулялись по историческому центру Ельца, зашли в несколько соборов и храмов. Вячеслав Александрович прекрасно знает историю практически каждого кирпичика и это безумно увлекательно. Два часа экскурсии пролетели стремительно. Большое спасибо.

  • Z
    Zoya
    19 августа 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Огромное спасибо за содержательную экскурсию. Мы получили представление о наиболее примечательных исторических фактах, выдающихся личностях города, о его культурных и архитектурных памятниках и традициях. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода.
  • а
    александра
    18 августа 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Прекрасный экскурсовод, приятный собеседник, мы с мужем остались довольны прогулкой. Рекомендуем от всей души.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Отлично. Рекомендую
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Вячеслав Александрович - знаток и патриот Ельца, с его помощью удалось не только узнать о жизни этого старинного русского города,
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    но и почувствовать его дух, погрузиться в атмосферу былых времён, дополнить и расширить свои представления об известных, казалось бы, событиях и личностях. Впечатлены и благодарны!

  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
  • А
    Антон
    27 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «На Рождество»

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  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в сентябре 2024
Сейчас в Ельце в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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