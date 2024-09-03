2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
13 сен в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 сен в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 сентября 2024Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!
- ССветлана21 августа 2024Уже по опыту знаем, что знакомиться с городом лучше когда про него с любовью рассказывают местные жители. Так любое место
- ZZoya19 августа 2024Огромное спасибо за содержательную экскурсию. Мы получили представление о наиболее примечательных исторических фактах, выдающихся личностях города, о его культурных и архитектурных памятниках и традициях. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода.
- аалександра18 августа 2024Прекрасный экскурсовод, приятный собеседник, мы с мужем остались довольны прогулкой. Рекомендуем от всей души.
- ТТатьяна17 августа 2024Отлично. Рекомендую
- ММарина30 июля 2024Вячеслав Александрович - знаток и патриот Ельца, с его помощью удалось не только узнать о жизни этого старинного русского города,
- ААнна15 января 2023Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
- ТТатьяна7 января 2023Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
- ААнтон27 июля 2022Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «На Рождество»
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