Что вас ожидает

Сокровища исторического центра

Вы узнаете историю названия местной Красной площади и впечатлитесь размерами и убранством Вознесенского собора, который строили и расписывали знаменитые мастера: архитекторы Тон и Каминский и художники Лебедев и Корзухин. А также услышите, какая легенда легла в основу либретто оперы «Сказание о граде Ельце» и когда этот спектакль можно увидеть на берегах реки Сосны.

Елец в лицах

На протяжении всей истории Елец притягивал к себе талантливых людей: писателей, художников, артистов и музыкантов. Вы узнаете, ноты какой песни запечатлены на памятнике композитору Хренникову и за что получил первый гонорар художник Жуков. А также: какие вступительные экзамены сдавал Бунин и за что исключили из гимназии будущего писателя Пришвина.

Елецкие секреты

Вы напишете записки с желаниями на могиле Мелании-затворницы в Знаменском монастыре, полюбуетесь ансамблем Великокняжеской церкви и узнаете, почему великий князь замешкался при входе в церковь и за что он пожурил елецкого купца. А также услышите, какие товары продавали в магазине «Лью жиро» и почему создатели сериала «Куприн» выбрали для съемок именно наш город.