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Елец — место, где остановилось время

Погулять по старинным улочкам и узнать о героическом прошлом города и его знаменитых жителях

Elena
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Elena – ваш гид
Елец — город 🏙️ легенд, писателей, художников и музыкантов.

Вы услышите, свидетелем и участником каких важных событий он был и какие талантливые люди в нем жили и работали.

А также увидите елецкое «Черное море», раскроете историю 📖 домов на пешеходной Торговой улице и очаруетесь шедеврами местных кружевниц.

3500 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время

Что вас ожидает

Сокровища исторического центра
Вы узнаете историю названия местной Красной площади и впечатлитесь размерами и убранством Вознесенского собора, который строили и расписывали знаменитые мастера: архитекторы Тон и Каминский и художники Лебедев и Корзухин. А также услышите, какая легенда легла в основу либретто оперы «Сказание о граде Ельце» и когда этот спектакль можно увидеть на берегах реки Сосны.

Елец в лицах
На протяжении всей истории Елец притягивал к себе талантливых людей: писателей, художников, артистов и музыкантов. Вы узнаете, ноты какой песни запечатлены на памятнике композитору Хренникову и за что получил первый гонорар художник Жуков. А также: какие вступительные экзамены сдавал Бунин и за что исключили из гимназии будущего писателя Пришвина.

Елецкие секреты
Вы напишете записки с желаниями на могиле Мелании-затворницы в Знаменском монастыре, полюбуетесь ансамблем Великокняжеской церкви и узнаете, почему великий князь замешкался при входе в церковь и за что он пожурил елецкого купца. А также услышите, какие товары продавали в магазине «Лью жиро» и почему создатели сериала «Куприн» выбрали для съемок именно наш город.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время
Елец — место, где остановилось время

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Вознесенского собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. С радостью поделюсь своими знаниями и постараюсь передать вам частичку любви к родному краю!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 августа 2020
Мы с подругами благодарны Елене за проведённую экскурсию по городу. Благодаря ей у нас появилось желание в следующем году снова посетить этот город, сходить на оперу, посетить Задонский монастырь. Надеемся, что все получится!

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