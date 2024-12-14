М Максим Елец - прогулка по уездному городу Елец с его историческим наследием, представленным бесконечной чередой ярких памятников архитектуры, застывших в своей притягательности, паутиной старинных улиц и блеском монументальных храмов - прекрасный вариант для путешествия!

И Ирина Елец - прогулка по уездному городу Елена удивительной души человек. Очень интересно рассказала о своем городе. Уверена, что она могла бы рассаазывать бесконечно. Спасибо огромное, получили удовольствие. Хочется возвратиться в эти улочки

Е Екатерина Елец - прогулка по уездному городу Нам очень все понравилось!

Н Наталья Елец - место, где остановилось время Замечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика еще и еще. Всем советую!

Ю Юрий Елец - место, где остановилось время Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!