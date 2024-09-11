Церковь Архангела Михаила – экскурсии в Ельце

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Архангела Михаила» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
136 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
20 сен в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
На машине
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Бунинский Елец
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 сентября 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Замечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика еще и еще. Всем советую!
    Замечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика ещеЗамечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика еще
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Понравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городе.
    Понравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городеПонравилось всё. И город и экскурсия. Комфортный маршрут, интересный рассказ о родном любимом городе
  • А
    Андрей
    9 сентября 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Всё понравилось. Рекомепндую.
  • Ю
    Юрий
    3 сентября 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Уже по опыту знаем, что знакомиться с городом лучше когда про него с любовью рассказывают местные жители. Так любое место
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    путешествия открывается особенно и остается в памяти надолго. Так было и в этот раз. Мы с супругом были проездом в городе Ельце 17 августа 2024 года. Наше знакомство с городом состоялось благодаря экскурсоводу Вячеславу Александровичу. Нам поведали много исторических фактов о городе и его жителях. Мы с большим интересом послушали истории о знаменитых личностях города. Неспешно прогулялись по историческому центру Ельца, зашли в несколько соборов и храмов. Вячеслав Александрович прекрасно знает историю практически каждого кирпичика и это безумно увлекательно. Два часа экскурсии пролетели стремительно. Большое спасибо.

  • Z
    Zoya
    19 августа 2024
    Елец - место, где остановилось время
    Огромное спасибо за содержательную экскурсию. Мы получили представление о наиболее примечательных исторических фактах, выдающихся личностях города, о его культурных и архитектурных памятниках и традициях. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Церковь Архангела Михаила»

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Сколько стоит экскурсия по Ельцу в сентябре 2024
Сейчас в Ельце в категории "Церковь Архангела Михаила" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 400. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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