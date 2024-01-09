23 февраля и 8 марта в Калмыкии

Групповой тур в Элисте
5
3 отзыва
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калмыкии — региону с богатой культурой и удивительными традициями.

Отметьте здесь 23 февраля и окунитесь в атмосферу мужества и героического наследия региона или получите незабываемый опыт празднования 8 марта в этой уникальной и радушной республике.

Вы познакомитесь с прекрасной Элистой, узнаете об уникальных традициях празднования “Цаган-сар” — калмыцкого торжества встречи весны, попробуете традиционную калмыцкую кухню. Откройте сокровища Калмыкии, и пусть ваш праздничный сезон будет незабываем!
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Получите незабываемый опыт прогулки на верблюдах
Калмыцкий спектакль
Калмыцкий спектакль
В Национальном драматическом театре посетите спектакль, который окунет Вас в уникальную культуру республики
Буддийские храмы
Буддийские храмы
Посетите главные храмы Калмыкии — хурулы, восхититесь их красотой и величием

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбль

07:00-08:00 Сбор гостей в Волгограде.

08:00-13:00 Трансфер в Элисту.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:00 Заселение в отель.

15:00-16:30 Сити-тур по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943-1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

Посещение сувенирных магазинов.

16:30-18:00 Посещение клуба стрельбы из лука. Стрельба из лука и метание ножей.

18:00-21:00 Ужин в ресторане «Уралан».

Прослушивание национальных песен и выступление танцоров.

21:00-21:30 Трансфер в отель.

Прилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбльПрилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбльПрилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбльПрилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбль
2 день

Центральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классы

Завтрак.

10:00-12:00 Посещение утреннего молебна. Экскурсия по Центральному хурулу.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

12:00-13:00 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”.

Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:30 Экскурсия в Аршанском Хуруле.

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.

15:30-18:40 Празднование Лунного Нового года (Цаган Сар).

Катание на лошадях.

Мастер-классы по войлоковалянию, приготовление калмыцкого блюда.

Ужин.

19:00 Свободное время.

Центральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классыЦентральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классыЦентральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классыЦентральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классыЦентральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классыЦентральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классы
3 день

Музей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театре

Завтрак.

09:15-10:00 Посещение Ступы Просветления.

10:00-12:00 Экскурсия в Музей кочевых народов — история быта кочевых калмыков, фотографирование в национальных костюмах.

Мастер-класс по старокалмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо. Драгоценное наследие предков», история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.

12:00-13:05 Обед.

13:05-14:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры. Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.

14:30-16:20 Посещение «Верблюжьего острова».

Прогулка на верблюдах.

16:20-17:40 Свободное время и подготовка к посещению театра.

17:40-20:00 Посещение калмыцкого спектакля в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова.

Театр — это не просто захватывающий и развивающий человека вид искусства, но и отличный антидепрессант — источник чувств, эмоций и знаний.

Посетив спектакль калмыцкого театра, гость не только поймёт некоторые из особенностей культурного кода республики, но и получит большой заряд положительных эмоций, рождающих ощущение радости, лёгкости и хорошего настроения на долгое время!

20:00-22:00 Ужин.

22:00-22:15 Трансфер в отель.

Музей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театреМузей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театре
4 день

Посещение сувенирных магазинов, окончание тура

Завтрак.

09:00 – 09:10 Трансфер в центр города.

09:10-11:00 Посещение сувенирных лавок, магазинов.

11:00-12:00 Возвращение в отель за личными вещами.

Вручение прощальных подарков туристам, окончание тура.

Посещение сувенирных магазинов, окончание тураПосещение сувенирных магазинов, окончание тураПосещение сувенирных магазинов, окончание тураПосещение сувенирных магазинов, окончание тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Условия проживания2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)		С учётом скидки 10% для двух и более гостей
Отель “Марко Поло” 4*61 60055 440
Отель “Номад”46 60041 940

Варианты проживания

Отель «Марко Поло»

3 ночи

Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.

Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»Отель «Марко Поло»

Отель «Номад»

3 ночи

Новый отель, год запуска 2022.

Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".

Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.

Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.

Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»Отель «Номад»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе
  • Трансфер Волгоград – Элиста – Волгоград
  • Проживание в выбранных средствах размещения
  • Услуги гида / сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Мастер-классы (по программе)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Т
28 авг 2023
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где
И
4 авг 2023
Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.

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