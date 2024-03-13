Цветущие поля Калмыкии

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по бескрайним степям Калмыкии! Вас ждут 4 дня наслаждения красотой калмыцкой степи, наполненной большим многообразием растений — от ковыля и амброзии до пырея и тюльпанов,
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знакомство с уникальной природой и культурой калмыцкого народа.

Вы посетите самые живописные места произрастания краснокнижных тюльпанов Шренка, увидите степные просторы, величественные буддистские храмы. Познакомитесь с верованиями калмыков, попробуете блюда национальной кухни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и заряд бодрости на весь год!

5
3 отзыва
Цветущие поля Калмыкии
Цветущие поля Калмыкии
Цветущие поля Калмыкии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа Просветления

14:00-15:00 Прибытие. Заселение в отель.

15:00-16:30 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое музыкальное исполнение на национальных, народных инструментах; дегустации джомбы (калмыцкий чай), кисломолочных напитков, калмыцкой водки, самостоятельно фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, головоломки и т. д. (длительность: 1-1,5 часа).

Обучение калмыцким танцам (по желанию), гадание и многое другое.

16:30-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-чесс».

Экскурсия по Ступе Просветления.

18:00-19:00 Ужин.

Свободное время.

Прибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа ПросветленияПрибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа ПросветленияПрибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа ПросветленияПрибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа Просветления
2 день

Одинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по Элисте

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое дерево — место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

13:30-15:00 Обед.

15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

16:30-19:30 Сити-тур по городу Элиста.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943 – 1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:30 Ужин, свободное время.

Одинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по ЭлистеОдинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по ЭлистеОдинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по ЭлистеОдинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по Элисте
3 день

Птицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-класс

08:00-09:00 Завтрак.

09:15-13:15 Экскурсия на озеро Маныч.

Исследуем птичий остров, облюбованный 170 видами птиц, расположенный в границах заповедной зоны мистического озера Маныч-Гудило.

Солёное озеро и его окрестности похожи на иной мир, а таинственный гул, подаривший озеру название вызывают ассоциации с древними легендами.

13:30-14:15 Обед на природе в кибитке.

14:15-17:15 Поедем любоваться тюльпанами. Разные виды тюльпанов можно запечатлеть на просторах калмыцкой степи, некоторые из них даже занесены в Красную книгу.

У вас есть уникальная возможность своими глазами увидеть, что бывает, когда человек оставляет природу в покое и даёт ей наполниться такой непередаваемой красотой.

17:15-22:00 Выезд на этностоянку.

В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха. Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.

«Ханская охота» — мастер-класс по стрельбе из лука по 3-D мишеням.

Фотографирование в национальных костюмах.

Катание на лошадях.

Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд. На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.

Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.

22:00 Трансфер в отель.

Птицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-класс
4 день

Завершение тура

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:00 Выезд из отеля.

12:00-13:30 Обед.

13:30 Трансфер в аэропорт г. Элисты/г. Волгограда (по запросу за доп. плату).

Завершение тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеля

Двухместное размещение

Одноместное размещение

«Номад», «Альфа»

34 100

42 400

«Элиста»

35 400

45 600

Варианты проживания

Гостиница «Номад»

3 ночи

Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Гостиница «Номад»Гостиница «Номад»Гостиница «Номад»Гостиница «Номад»Гостиница «Номад»Гостиница «Номад»

Гостиница «Элиста»

3 ночи

Гостиница «Элиста» имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.

В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.

В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»Гостиница «Элиста»

Гостиница «Альфа»

3 ночи

«Альфа» располагается в спальном районе Элисты, но до центральной части города можно добраться без особых усилий на общественном транспорте за ~15 минут.

Для всех проживающих предоставляется доступ к бесплатному интернету. В каждом номере есть плоскоэкранный телевизор и ванная комната. Уборка проводится ежедневно.

Все гости отеля могут оформить доставку еды и напитков в номер. Общая кухня отсутствует, но рядом с отелем располагаются несколько бюджетных мест общественного питания.

Гостиница «Альфа»Гостиница «Альфа»Гостиница «Альфа»Гостиница «Альфа»Гостиница «Альфа»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
  • Проживание в выбранном отеле
  • Экскурсионное сопровождение
  • Автобус по маршруту экскурсий
  • Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Волгограда/Элисты и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт Элисты
  • Трансферы Волгоград-Элиста и обратно - 1500 руб. /чел. в одну сторону
  • Питание, не указанное в программе
  • Подношения в храмах (100 руб. /взр. наличными)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
13 мар 2024
Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
В
9 янв 2024
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и
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утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина Александровна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с
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организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Т
28 авг 2023
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой
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речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂

Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где

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