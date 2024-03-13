Программа тура по дням
Прибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа Просветления
14:00-15:00 Прибытие. Заселение в отель.
15:00-16:30 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое музыкальное исполнение на национальных, народных инструментах; дегустации джомбы (калмыцкий чай), кисломолочных напитков, калмыцкой водки, самостоятельно фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, головоломки и т. д. (длительность: 1-1,5 часа).
Обучение калмыцким танцам (по желанию), гадание и многое другое.
16:30-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-чесс».
Экскурсия по Ступе Просветления.
18:00-19:00 Ужин.
Свободное время.
Одинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по Элисте
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое дерево — место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
13:30-15:00 Обед.
15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.
16:30-19:30 Сити-тур по городу Элиста.
Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943 – 1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
19:30 Ужин, свободное время.
Птицы озера Маныч, цветущая степь, этностоянка и гастрономический мастер-класс
08:00-09:00 Завтрак.
09:15-13:15 Экскурсия на озеро Маныч.
Исследуем птичий остров, облюбованный 170 видами птиц, расположенный в границах заповедной зоны мистического озера Маныч-Гудило.
Солёное озеро и его окрестности похожи на иной мир, а таинственный гул, подаривший озеру название вызывают ассоциации с древними легендами.
13:30-14:15 Обед на природе в кибитке.
14:15-17:15 Поедем любоваться тюльпанами. Разные виды тюльпанов можно запечатлеть на просторах калмыцкой степи, некоторые из них даже занесены в Красную книгу.
У вас есть уникальная возможность своими глазами увидеть, что бывает, когда человек оставляет природу в покое и даёт ей наполниться такой непередаваемой красотой.
17:15-22:00 Выезд на этностоянку.
В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха. Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, душистый запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.
«Ханская охота» — мастер-класс по стрельбе из лука по 3-D мишеням.
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях.
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд. На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.
22:00 Трансфер в отель.
Завершение тура
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:00 Выезд из отеля.
12:00-13:30 Обед.
13:30 Трансфер в аэропорт г. Элисты/г. Волгограда (по запросу за доп. плату).
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Название отеля
Двухместное размещение
Одноместное размещение
«Номад», «Альфа»
34 100
42 400
«Элиста»
35 400
45 600
Варианты проживания
Гостиница «Номад»
Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Гостиница «Элиста»
Гостиница «Элиста» имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.
В номерах по-домашнему уютная обстановка, в каждом есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.
В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Гостиница «Альфа»
«Альфа» располагается в спальном районе Элисты, но до центральной части города можно добраться без особых усилий на общественном транспорте за ~15 минут.
Для всех проживающих предоставляется доступ к бесплатному интернету. В каждом номере есть плоскоэкранный телевизор и ванная комната. Уборка проводится ежедневно.
Все гости отеля могут оформить доставку еды и напитков в номер. Общая кухня отсутствует, но рядом с отелем располагаются несколько бюджетных мест общественного питания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
- Проживание в выбранном отеле
- Экскурсионное сопровождение
- Автобус по маршруту экскурсий
- Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Волгограда/Элисты и обратно
- Трансферы из/в аэропорт Элисты
- Трансферы Волгоград-Элиста и обратно - 1500 руб. /чел. в одну сторону
- Питание, не указанное в программе
- Подношения в храмах (100 руб. /взр. наличными)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с