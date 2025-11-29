Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОтправьтесь в незабываемое путешествие "Дорога к Вере и Традициям: Тайны Калмыцкой Земли", где вас ждет глубокое погружение в духовное и культурное наследие Калмыкии!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш путь начнется с посещения храма Сякюсн Сюме, возвышающейся посреди степи. Здесь, в атмосфере умиротворения вы прикоснетесь к буддийской мудрости и почувствуете величие религии
- Затем мы перенесемся в прошлое в этно-хотон Церен, где вы почувствуете дух кочевников и окунетесь в быт, традиции и невероятное гостеприимство калмыцкого народа. Здесь история оживает в каждой юрте, каждом предмете обихода и каждой легенде, передаваемой из поколения в поколение
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
