Участники экскурсии проведут ночь в палаточном лагере, где под яркими звездами познакомятся с историей кочевых народов. На рассвете, вдыхая ароматы степных трав, они смогут насладиться звуками природы. В программу входит трансфер, проживание, питание и возможность примерить национальные костюмы. Это уникальная возможность прикоснуться к древней культуре и традициям Калмыкии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Ночь под яркими звездами
- 🔥 Приготовление калмыцких блюд
- 👗 Примерка национальных костюмов
- 🗺 Путешествие по следам Ноева ковчега
- 🌿 Единение с природой
Что можно увидеть
- Ергенинская возвышенность
Описание экскурсии
По следам Ноева ковчега
Мы проедем вдоль древнего побережья Каспийского моря — ныне калмыцкой Ергенинской возвышенности. Если верить ученым и местным легендам, именно здесь проплывал библейский Ноев ковчег. С помощью специального оборудования мы найдем береговую черту потопного моря. А по пути разберемся в истории и технических особенностях ковчега: вы узнаете, каких животных и людей Ной спас от потопа, как выглядел библейский ковчег и по какому маршруту он проплывал через Калмыкию.
Древний быт кочевых народов Калмыкии
По дороге я поделюсь с вами знаниями о жизненном укладе и быте кочевых народов, населявших великую калмыцкую степь в прошлых эпохах. А оказавшись в палаточном лагере, вы сможете научиться готовить на костре традиционные калмыцкие блюда и примерить национальный костюм. Этот опыт поможет по-новому взглянуть на историю Калмыкии и проникнуться её древней и самобытной культурой.
Звездные ковры ночной степи
С апреля и до самой осени калмыцкая степь удивительно красива: с заходом солнца над вами зажгутся ярчайшие звезды, не приглушенные огнями больших городов. Вы полюбуетесь степными просторами и бескрайним небом, сидя у костра, как это делали поколения местных жителей еще тысячелетия назад. А на рассвете вдохнете ароматы душистых трав и цветов, услышите трели степных жаворонков и стрекот кузнечиков и прогуляетесь по утренней росе, наслаждаясь единением с калмыцкой природой.
Организационные детали
- Для проведения экскурсии в степи оборудован комфортабельный палаточный городок с полевой кухней и всем необходимым из расчета 1 палатка на 2 человек
- В стоимость экскурсии входит трансфер из Элисты в полевой лагерь и обратно, питание и проживание в палаточном лагере, фото в национальных костюмах и другие развлечения
- Длительность экскурсии с трансфером в полевой лагерь обратной дорогой — около 12-14 часов
- Экскурсия начинается в 18 часов вечера и заканчивается в районе 8 утра следующего дня
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Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были)
Рассказы за чашкой чая, закат, сбивающий с ног своей красотой, бесконечное звездное
Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится, но любопытство победило. В итоге ребенок счастлив! Рассказала всем знакомым
народа в прошлом, в качестве проводника выбрал Константина. И не разочаровался. Константин хорошо знает историю своей
Однозначно нужно ехать.