Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников

Проведите ночь в калмыцкой степи, погрузившись в историю кочевников. Насладитесь звездным небом и приготовьте традиционные блюда на костре
Только оказавшись в калмыцкой степи, можно по-настоящему понять её дух.

Участники экскурсии проведут ночь в палаточном лагере, где под яркими звездами познакомятся с историей кочевых народов. На рассвете, вдыхая ароматы степных трав, они смогут насладиться звуками природы. В программу входит трансфер, проживание, питание и возможность примерить национальные костюмы. Это уникальная возможность прикоснуться к древней культуре и традициям Калмыкии
4.97
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Ночь под яркими звездами
  • 🔥 Приготовление калмыцких блюд
  • 👗 Примерка национальных костюмов
  • 🗺 Путешествие по следам Ноева ковчега
  • 🌿 Единение с природой
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ближайшие даты:
7
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мая10
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мая
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Ергенинская возвышенность

Описание экскурсии

По следам Ноева ковчега

Мы проедем вдоль древнего побережья Каспийского моря — ныне калмыцкой Ергенинской возвышенности. Если верить ученым и местным легендам, именно здесь проплывал библейский Ноев ковчег. С помощью специального оборудования мы найдем береговую черту потопного моря. А по пути разберемся в истории и технических особенностях ковчега: вы узнаете, каких животных и людей Ной спас от потопа, как выглядел библейский ковчег и по какому маршруту он проплывал через Калмыкию.

Древний быт кочевых народов Калмыкии

По дороге я поделюсь с вами знаниями о жизненном укладе и быте кочевых народов, населявших великую калмыцкую степь в прошлых эпохах. А оказавшись в палаточном лагере, вы сможете научиться готовить на костре традиционные калмыцкие блюда и примерить национальный костюм. Этот опыт поможет по-новому взглянуть на историю Калмыкии и проникнуться её древней и самобытной культурой.

Звездные ковры ночной степи

С апреля и до самой осени калмыцкая степь удивительно красива: с заходом солнца над вами зажгутся ярчайшие звезды, не приглушенные огнями больших городов. Вы полюбуетесь степными просторами и бескрайним небом, сидя у костра, как это делали поколения местных жителей еще тысячелетия назад. А на рассвете вдохнете ароматы душистых трав и цветов, услышите трели степных жаворонков и стрекот кузнечиков и прогуляетесь по утренней росе, наслаждаясь единением с калмыцкой природой.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии в степи оборудован комфортабельный палаточный городок с полевой кухней и всем необходимым из расчета 1 палатка на 2 человек
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Элисты в полевой лагерь и обратно, питание и проживание в палаточном лагере, фото в национальных костюмах и другие развлечения
  • Длительность экскурсии с трансфером в полевой лагерь обратной дорогой — около 12-14 часов
  • Экскурсия начинается в 18 часов вечера и заканчивается в районе 8 утра следующего дня

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке у главного буддистского храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Валентина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Валентина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Валентина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Валентина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Галина)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Надежда)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Надежда)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Надежда)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Надежда)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Надежда)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Светлана)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Светлана)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Светлана)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Светлана)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Светлана)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Сергей)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Сергей)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Денис)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Елена)Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников (Елена)
Валентина
10 окт 2024
Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура, дух степей и основы буддизма - вот ключи к пониманию Калмыкии и её народа.
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А ещё удивительно вкусная кухня кочевников! Наш гид - Константин - интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Ни один из наших вопросов не остался без ответа. После ненормального ритма мегаполиса это потешествие стало настоящей перезагрузкой. Необыкновенной красоты закат и рассвет, звёздное небо, степные просторы + особое восприятие мира просто наполнили энергией и умиротворением. Огромное спасибо Константину за экскурсию. Надеемся вернуться в Калмыкию, столько ещё надо увидеть и узнать!

Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура,Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура,Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура,Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура,
В
2 сен 2024
Константин всё организовал хорошо, накрормил, Замечательны рассказчик, много интересного по истории края и обычаях. В степи тихо и спокойно, Встреча рассвета шикарная.
Полина
26 авг 2024
Было очень здорово. Константин собрал экскурсию под нашу семью с детьми, глубокий, эрудированный собеседник, открытый к разным мнениям. Рассказал про традиции, причем рассказал интересно, показал колесо Сансары. Накормил, напоил чаем, детей вкусняшками. Спасибо, приедем еще:)
Галина
9 авг 2024
Доброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именно о наших эмоциях, полученных от экскурсии с Константином! Добавить нечего! Добавим только слова благодарности Константину! Дочь в бешеном восторге (требует купить ей лук:) и восторгается историями, рассказанными экскурсоводом. Вечер, ночь и утро прожили мы в добре, спокойствии и зарядились ими! Однозначно порекомендую друзьям!
Доброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именноДоброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именно
Надежда
28 июл 2024
Для тех, кому тесно в городе.
Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были)
Рассказы за чашкой чая, закат, сбивающий с ног своей красотой, бесконечное звездное
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небо, и сотни лет истории прямо под ногами…

Вокруг никого, ничто не указывает на присутствие людей, пока не увидишь пастуха с собакой, сопровождающих стадо коров или баранов, если повезет, вас "подрежет" заяц)

Для тех, кому тесно в городе.Для тех, кому тесно в городе.Для тех, кому тесно в городе.Для тех, кому тесно в городе.Для тех, кому тесно в городе.
С
25 июн 2024
Отличные впечатления от тура с Константином!
Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится, но любопытство победило. В итоге ребенок счастлив! Рассказала всем знакомым
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и не очень как здорово было, какая потрясающая ночь в степи, какой вкусный чай, как провожали солнце на закате и встречали рассвет, как стреляла из лука и искала сокровища с металлоискателем, но больше даже не об этом, а о том, какой великолепный рассказчик Константин, как интересно рассказывал про буддизм, и как все показал и объяснил в хуруле (мы дополнительно взяли экскурсию по хупулам - это очень хорошо дополняет тему историей и удивительным колоритом старого хурула, впечатляющим больше нового), и как … в общем, много впечатлений.
Константин очень приятный, начитанный, интересующийся, увлеченный экскурсовод, с широким спектром тем от древних времён до современного положения дел в Калмыкии и России, от своей родной религии (буддизм), в которую от глубоко верит, до ее переплетений с другими религиями. Он - экскурсовод со своим мнением и взглядом на вещи, который готов обосновать известными ему фактами. Разговоров хватит на всю ночь! 😂
А степь!!! Степь - великолепна!!! И с погодой нам невероятно повезло.
Для меня это была сказочная перезагрузка, которой не хватало!

Зы Уговорите его дополнить поездку посещением одинокого тополя - это очень красивое место.
Зызы Константин, случайно стащила ваши спички, которыми зажигали свечку. Только сегодня обнаружила в кармане 🤦‍♀️😂

Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!
Д
1 мая 2024
Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого
народа в прошлом, в качестве проводника выбрал Константина. И не разочаровался. Константин хорошо знает историю своей
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республики, её традиции и особенности.
Вечером он на машине забрал меня из гостиницы и мы поехали в степь. Там разбили для меня палатку и
сели ужинать. А после пили чай. И всё это время Константин рассказывал о жизни и быте калмыков в прошлом и сейчас. А ближе к ночи дошли и до религии. Было очень интересно.
Хочу выразить благодарность Константину за отлично проведенное и познавательное погружение в историю.

Oksana
22 апр 2024
Огромное спасибо Константину за это необычное приключение. Увлекательный и подробный рассказ об истории, мифах, природе и религии Калмыкии. Берики и вкусный чай на ужин, стрельба из лука, поиск клада и умиротворяющая степь. Костя отзывчивый и заботливый человек. Мы получили даже больше,чем предполагали. Но,главное, это тепло и гостеприимность Констатина. Спасибо еще раз.
Сергей
18 сен 2023
Великолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - очень эрудированный человек, прекрассный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсию к посещению всем, кто окажется в столице Калмыкии
Великолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - оченьВеликолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - очень
а
13 сен 2023
Прекрасно заночевали в степи. Константин в красках расскажет об истории калмыцкого народа, всё грамотно спланирует и вы приятно проведёте время.
Татьяна
29 мая 2023
Хотим сказать огромное спасибо Константину! Когда мы купили билеты в Элисту на майские праздники, начали искать экскурсии на Трипстере. Ночевка в степи в палатке привлекла внимание сразу. Забронировали. Константин сразу
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ответил на мои вопросы про степь и животных. И вот отпуск, перелет до Астрахани, автобус до Элисты. В день начала экскурсии лил дождь, было штормовое предупреждение от МЧС. Константин созвонился с нами, озвучил ситуацию. Но мы решили ехать! Не смотря на погоду было потрясающе! Мы выехали на природу. Очень интересные рассказы Константина по пути. Доехали, поставили палатку. Пофоткались в национальном калмыцком костюме. Постреляли из лука. Ужин из национальных блюд. И под дождем, в машине, очень интересный рассказ про буддизм. Непередаваемо.
P.S. Константин, спасибо!!!
P.S.S. Степь прекрасна в любую погоду. Калмыкия, мы вернемся!

Денис
29 апр 2023
Все очень понравилось. Константин отличный рассказчик и заботливый гид который оставил после себя массу положительных эмоций.
Все очень понравилось. Константин отличный рассказчик и заботливый гид который оставил после себя массу положительных эмоций.
Е
26 апр 2023
Константин огромный молодец, организовав эту экскурсию, благодаря которой ты целиком погружаешься в мир кочевых народов, калмыцкой степи. Встретившись с ним в Элисте, мы сразу поняли, что мы в надёжных руках.
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Константин замечательный водитель, хороший организатор, отличный рассказчик, очень доброжелательный человек, знающий свои родные места, интересующийся их историей. Место для ночёвки, выбранное им в степи, удивительное, как буд-то попадаешь в совершенно дикие места. Мы увидели различных птиц, например, жаворонков, удотов, хищных птиц, видели дикого рыжего кота, увидели огромное звёздное небо, а утром красивый рассвет и радугу. В степи очень необычный воздух, пахнет чистой родниковой водой. Вечером под звёздным небом пили вкусный чай и слушали рассказы Константина о колесе Сансары, истории и традициях кочевых племён, примерили национальные костюмы Калмыков. У Константина специально заготовлены плакаты с фотографиями, картинками и описанием того, о чём он рассказывает, что всё становится очень аргументировано и понятно. Вообщем, нам такая необычная экскурсия пришлась по душе. Константин, огромное спасибо!

Константин огромный молодец, организовав эту экскурсию, благодаря которой ты целиком погружаешься в мир кочевых народов, калмыцкойКонстантин огромный молодец, организовав эту экскурсию, благодаря которой ты целиком погружаешься в мир кочевых народов, калмыцкой
Ирина
24 апр 2023
Для полного погружения в историю народа в гости к которому приехали - отправились с Константином в степь. И это было лучшее решение! Очень подробный рассказ о религии, быте, обычаях и кухне калмыков можно получить только из первоисточника. Константин как радушный хозяин предусмотрел все бытовые нюансы. А степь на закате и звездное небо добавили красок и эстетического удовольствия. Спасибо!
Однозначно нужно ехать.
Н
17 апр 2023
Если хотите окунуться в глубь веков, погулять по дну Каспийского моря, прикоснуться к древнейшей религии, то вам точно только сюда! Константин очень умен, образован, харизматичен, он великолепный рассказчик! Волшебная и потрясающая экскурсия! Масса новых знаний и впечатлений! Каждый уедет домой с бесценный подарком - новыми впечатлениями и желанием познавать новое! Константин, благодарим Вас! Вы- лучший!!!

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