Только оказавшись в калмыцкой степи, можно по-настоящему понять её дух. Участники экскурсии проведут ночь в палаточном лагере, где под яркими звездами познакомятся с историей кочевых народов. На рассвете, вдыхая ароматы степных трав, они смогут насладиться звуками природы. В программу входит трансфер, проживание, питание и возможность примерить национальные костюмы. Это уникальная возможность прикоснуться к древней культуре и традициям Калмыкии

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Описание экскурсии

По следам Ноева ковчега

Мы проедем вдоль древнего побережья Каспийского моря — ныне калмыцкой Ергенинской возвышенности. Если верить ученым и местным легендам, именно здесь проплывал библейский Ноев ковчег. С помощью специального оборудования мы найдем береговую черту потопного моря. А по пути разберемся в истории и технических особенностях ковчега: вы узнаете, каких животных и людей Ной спас от потопа, как выглядел библейский ковчег и по какому маршруту он проплывал через Калмыкию.

Древний быт кочевых народов Калмыкии

По дороге я поделюсь с вами знаниями о жизненном укладе и быте кочевых народов, населявших великую калмыцкую степь в прошлых эпохах. А оказавшись в палаточном лагере, вы сможете научиться готовить на костре традиционные калмыцкие блюда и примерить национальный костюм. Этот опыт поможет по-новому взглянуть на историю Калмыкии и проникнуться её древней и самобытной культурой.

Звездные ковры ночной степи

С апреля и до самой осени калмыцкая степь удивительно красива: с заходом солнца над вами зажгутся ярчайшие звезды, не приглушенные огнями больших городов. Вы полюбуетесь степными просторами и бескрайним небом, сидя у костра, как это делали поколения местных жителей еще тысячелетия назад. А на рассвете вдохнете ароматы душистых трав и цветов, услышите трели степных жаворонков и стрекот кузнечиков и прогуляетесь по утренней росе, наслаждаясь единением с калмыцкой природой.

Организационные детали