Экскурсии от вашего отеля в Элисте

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Элисте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Место силы - «Одинокий тополь»
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Тайны буддийских храмов
Индивидуальная
3 часа
Тайны буддийских храмов: индивидуальная экскурсия по Элисте
Погружение в мир буддизма на экскурсии по трем священным местам Элисты. Ощутите духовную энергию и узнайте больше о калмыцкой культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Живая природа Степи
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
3 июля в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Все было отлично. Очень информативно. Определенно стоит своих денег. Советуем эту экскурсию
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
  • A
    Anna
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
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    бы не водитель Владимир, то уехали бы с пустыми знаниями. Остальное супер, розовое озеро, барханы, марсовое поле, источник с огоньком, степь со своей изюминкой. Калмыки очень радушные, это видно как они с тобой общаются, как разговаривают, было очень приятно. Они излучают такое спокойствие, что хочется приехать ещё.

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Программа полностью соответствовала описание. Гид Ольга интересно и подробно рассказывала о всех локациях. Замечательно! Очень рекомендуем эту программу туристам.
  • И
    Инна
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
    Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Бескрайняя степь, цветущие тюльпаны… Это действительно-"Место силы". Спасибо гиду Савру за увлекательный рассказ о калмыцкой истории, культуре и религии.
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
    Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.
  • О
    Ольга
    17 сентября 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
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    Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди, чайки, разнообразные утки, кулики. Особый восторг вызвала колония пеликанов. Сфотографировала лису. Нас везде сопровождали жаворонки, желтые трясогузки и другие мелкие птички. Иногда вблизи дороги взлетали и хищные птицы. Советую всем, кто любит природу, побывать здесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «От вашего отеля»

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  4. Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в июле 2024
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