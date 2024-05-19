Д Дмитрий Место силы - «Одинокий тополь» Все было отлично. Очень информативно. Определенно стоит своих денег. Советуем эту экскурсию

Е Елена «Cтрана Бумба» - экологический маршрут Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.

Е Екатерина «Cтрана Бумба» - экологический маршрут очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую

A Anna «Cтрана Бумба» - экологический маршрут читать дальше бы не водитель Владимир, то уехали бы с пустыми знаниями. Остальное супер, розовое озеро, барханы, марсовое поле, источник с огоньком, степь со своей изюминкой. Калмыки очень радушные, это видно как они с тобой общаются, как разговаривают, было очень приятно. Они излучают такое спокойствие, что хочется приехать ещё. Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если

О Ольга Место силы - «Одинокий тополь» Программа полностью соответствовала описание. Гид Ольга интересно и подробно рассказывала о всех локациях. Замечательно! Очень рекомендуем эту программу туристам.

И Инна Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста» Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!

А Анастасия Место силы - «Одинокий тополь» Бескрайняя степь, цветущие тюльпаны… Это действительно-"Место силы". Спасибо гиду Савру за увлекательный рассказ о калмыцкой истории, культуре и религии.

А Анна Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста» Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.

О Ольга «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.