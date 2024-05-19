1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны буддийских храмов: индивидуальная экскурсия по Элисте
Погружение в мир буддизма на экскурсии по трем священным местам Элисты. Ощутите духовную энергию и узнайте больше о калмыцкой культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс по войлоковалянию: от начинающего до профессионала в Элисте
Захватывающий мастер-класс по войлоковалянию ждет вас в Элисте! Научитесь создавать уникальные игрушки из шерсти, даже если вы новичок
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
3 июля в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий19 мая 2024Все было отлично. Очень информативно. Определенно стоит своих денег. Советуем эту экскурсию
- ЕЕлена13 мая 2024Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
- ЕЕкатерина12 мая 2024очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
- AAnna12 мая 2024Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
- ООльга2 мая 2024Программа полностью соответствовала описание. Гид Ольга интересно и подробно рассказывала о всех локациях. Замечательно! Очень рекомендуем эту программу туристам.
- ИИнна1 мая 2024Все замечательно! Брали экскурсию для группы из 8 человек- это две наши семьи с детьми. Гид Амуланга очень все интересно показывала и рассказывала, отвечала на все вопросы. Микроавтобус комфортный, с кондиционером. Водителю тоже большое спасибо за аккуратную езду и вежливое обращение. Рекомендую!
- ААнастасия17 апреля 2024Бескрайняя степь, цветущие тюльпаны… Это действительно-"Место силы". Спасибо гиду Савру за увлекательный рассказ о калмыцкой истории, культуре и религии.
- ААнна16 апреля 2024Отличная экскурсия, машина приехала прямо к дому, где мы снимали квартиру. Узнали много нового о философии буддизма, образах и символах, буддийских божествах. А также об истории калмыков. Очень приятный профессиональный гид. Вежливый внимательный водитель. Спасибо.
- ООльга17 сентября 2023Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
- ИИрина27 апреля 2023Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «От вашего отеля»
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