1 день

Знакомство с Элистой

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40.

14:00 – 14:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».

15:00 Обед в кафе «Калмычка».

16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

17:00 Переезд на «Одинокий тополь».

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, прогулка по месту силы и наблюдение за закатом.

18:30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута – 350 км.