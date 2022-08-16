Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.
Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40.
14:00 – 14:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».
15:00 Обед в кафе «Калмычка».
16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.
Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.
Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.
17:00 Переезд на «Одинокий тополь».
Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.
Место, которое никого не оставит равнодушным.
Экскурсия, прогулка по месту силы и наблюдение за закатом.
18:30 Переезд в город Элиста.
Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».
Общая протяженность маршрута – 350 км.
9:00 После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.
Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов, сделаете прекрасные фотографии и селфи, вдоволь нагуляетесь.
А затем вас ждет поездка к месту стоянки верблюдов, где вы сможете покататься на «кораблях пустыни» и услышать рассказы об этих животных.
После вас ждет увлекательная экскурсия по центру города, где вы познакомитесь со скульптурой «Белого старца», а пройдя через «Золотые ворота» посетите Пагоду Семи дней.
Вечером вы поужинаете и вернетесь в гостиницу.
Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык.
Маршрут экскурсии будет проходит по пустыне с Поющими барханами.
Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.
Затем вы продолжите маршрут и отправитесь к уникальным соленым Меклетинским озерам.
Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.
Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.
На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
Здесь вы прогуляетесь и сделаете впечатляющие фото на память.
К вечеру, вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.
Завтрак в гостинице.
После завтрака вас ждет незабываемая экскурсия по интерактивному музею « Уникальная Калмыкия».
Именно здесь вы увидите самые большие калмыцкие головоломки, единственную в мире «Ладью жизни», послушаете интересный рассказ о тенгрианстве, а также сможете приобрести редкие сувениры и сделать фото в национальных костюмах.
После посещения музея, в 11:00 – 11:30 трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.
По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Marco Polo» в Элисте.
Стоимость тура на 1 чел. – 54 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.
Детям до 12 лет предоставляется скидка – 2000 руб.
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 000 рублей.
В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни, кроме обеда в 4-й день. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе.