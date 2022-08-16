Тюльпаны Калмыкии

Отправляйтесь в путешествие по неизведанной и полной чудес Калмыкии

5
3 отзыва
Отправляйтесь в путешествие по неизведанной и полной чудес Калмыкии! Вы прогуляетесь по берегу невероятного Розового озера, встретите закат у «Одинокого тополя», познакомитесь с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней. И даже сможете зажечь воду — своими руками создать горящую артезианскую скважину.

Но самой главной изюминкой этого тура является цветение тюльпанов – раз в год гостеприимная калмыцкая земля покрывается яркими, разноцветными бутонами. Не упустите возможность сделать потрясающие фото в море тюльпанов.
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Тюльпаны Калмыкии
Ближайшие даты:
27
апр

Что вас ожидает 🤩

Море цветов
Море цветов
Устроим мини-пикник среди цветущих диких тюльпанов и сделаем фантастические снимки
Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыцких кочевников и научимся азам приготовления калмыцкого чая
Поющие барханы
Поющие барханы
Вы сможете сами услышать этот природный феномен – в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней
«Горящий» родник
«Горящий» родник
Вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Элистой

Тур начинается в Элисте, куда вы доберетесь нашим трансфером из г. Волгограда.

Рекомендуем рейс с прилетом в Волгоград в 08:40.

14:00 – 14:30 Заселение в гостиницу «Марко Поло».

15:00 Обед в кафе «Калмычка».

16:00 Экскурсия в Музей кочевых народов.

Вы узнаете историю кочевья Калмыков на территорию современной Калмыкии, все о быте кочевого народа, кто какое место занимал в юрте и как они жили в ней большими семьями.

Для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, вы познакомитесь со старокалмыцкой монгольской письменностью «Тодо бичиг» и познаете азы вязания калмыцкого узла.

17:00 Переезд на «Одинокий тополь».

Мы поедем в степь на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей, где посетим природный памятник и буддийскую святыню «Одинокий тополь» с целебными родниками.

Место, которое никого не оставит равнодушным.

Экскурсия, прогулка по месту силы и наблюдение за закатом.

18:30 Переезд в город Элиста.

Ужин в ресторане «Калмыцкая кухня».

Общая протяженность маршрута – 350 км.

Знакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с Элистой
2 день

Степные тюльпаны

9:00 После завтрака вы отправитесь в степь, чтобы полюбоваться необыкновенными пейзажами цветущих диких тюльпанов.

Вы устроите мини-пикник на поле среди цветов, сделаете прекрасные фотографии и селфи, вдоволь нагуляетесь.

А затем вас ждет поездка к месту стоянки верблюдов, где вы сможете покататься на «кораблях пустыни» и услышать рассказы об этих животных.

После вас ждет увлекательная экскурсия по центру города, где вы познакомитесь со скульптурой «Белого старца», а пройдя через «Золотые ворота» посетите Пагоду Семи дней.

Вечером вы поужинаете и вернетесь в гостиницу.

Степные тюльпаныСтепные тюльпаныСтепные тюльпаныСтепные тюльпаныСтепные тюльпаны
3 день

Поющие барханы, розовое озеро и «горящий» родник

Утром вы позавтракаете в гостинице, а после отправитесь в поселок Адык.

Маршрут экскурсии будет проходит по пустыне с Поющими барханами.

Этот природный феномен знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на звучание органа.

Затем вы продолжите маршрут и отправитесь к уникальным соленым Меклетинским озерам.

Мигрирующие птицы занесли сюда мелкого розового рачка, который расплодился в озере, и потому теперь вода в нем кажется розовой.

Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.

На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

Здесь вы прогуляетесь и сделаете впечатляющие фото на память.

К вечеру, вы примете участие в ритуале возжигания «горящего родника», особого вида родников Калмыкии, которые можно поджечь, правильно поднеся зажжённую спичку.

Поющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родникПоющие барханы, розовое озеро и «горящий» родник
4 день

Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

После завтрака вас ждет незабываемая экскурсия по интерактивному музею « Уникальная Калмыкия».

Именно здесь вы увидите самые большие калмыцкие головоломки, единственную в мире «Ладью жизни», послушаете интересный рассказ о тенгрианстве, а также сможете приобрести редкие сувениры и сделать фото в национальных костюмах.

После посещения музея, в 11:00 – 11:30 трансфер в аэропорт г. Волгограда к рекомендованному рейсу в 17:40.

По пути вы остановитесь в кафе, где сможете самостоятельно заказать обед.

Возвращение домойВозвращение домой

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Marco Polo» в Элисте.

Стоимость тура на 1 чел. – 54 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. /чел.

Детям до 12 лет предоставляется скидка – 2000 руб.

Варианты проживания

Отель «Марко Поло» 4* в Элисте

3 ночи

Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.

Отель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в ЭлистеОтель «Марко Поло» 4* в Элисте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме обеда в 4-й день по дороге в аэропорт)
  • Трансфер из аэропорта Волгограда в Элисту и обратно
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов
  • Катание на верблюдах (по желанию)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты и экосборы в ООПТ
  • Этническая программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
  • Одноместное размещение по маршруту (+10 000 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • резиновую обувь для прогулки по розовому озеру (летнее время);
  • футболку с длинным рукавом;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены.
На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 2 000 рублей.

Какое питание организовано в туре?

В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни, кроме обеда в 4-й день. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Я считаю, что нам вообще повезло с гидом - Зурган Манджиев. Образованный, эрудированный, тактичный, главное душевный человек и отличный организатор. Мы получили больше, чем ожидали, именно с подачи Зургана. Все успевали, покупаться в соленой воде Баскунчака, поплавать с лотосами, походить по барханам, пробовать вкуснейшие блюда и накупиться сувениров. Мы довольны.
Огромное спасибо Зургану. Успехов, большой респект вам!
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня

Похожие туры в Элисте

Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
114 отзывов
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
У главных ворот Центрального хурула
Сегодня
Завтра
1 янв
2 янв
3 800 за всё до 4 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
2 отзыва
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
1 янв
3 янв
4 янв
5 янв
39 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
15 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Гилян
Гилян
Нет отзывов
Экскурсия «Ловец закатов» в Калмыкии
Уникальное место, уникальная природа, трансфер, отдых в глэмпинг отеле Катангар
г. Элиста, ул. Илюмжинова 10
Сегодня
Завтра
1 янв
2 янв
7 500 за всё до 2 чел.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
1 час
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России
КК «Пагода Семи дней», Элиста
1 янв
7 янв
8 янв
14 янв
1 250 за всё до 9 чел.
Элиста - степная жемчужина
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Гилян
Гилян
4.7
3 отзыва
Элиста - степная жемчужина
Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы Калмыкии
ул. Пушкина, 18, Элиста
Сегодня
Завтра
1 янв
2 янв
3 900 за всё до 7 чел.
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
20 отзывов
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
Центральная площадь Ленина г. Элисты
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
15 000 за всё до 2 чел.
Место силы - «Одинокий тополь»
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Организатор экскурсии Дестино
Дестино
Нет отзывов
Место силы - «Одинокий тополь»
Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы
Ваш отель
5 000 за всё до 14 чел.
В гости к фермеру
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дестино
Дестино
Нет отзывов
В гости к фермеру
В этой экскурсии мы предоставим возможность отдохнуть от городской суеты
По договоренности
3 000 за 1 человека
Подношение даров степным духам
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.7
17 отзывов
Подношение даров степным духам
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
у буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
5 000 за всё до 4 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
32 отзыва
Часто заказывают
Элиста - дочь калмыцких степей
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
1 300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Элисте
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ