Отметьте здесь 23 февраля и окунитесь в атмосферу мужества и героического наследия региона или получите незабываемый опыт
Программа тура по дням
Прилет в Волгоград. Переезд в Элисту, экскурсия по городу, стрельба из лука и метание ножей, национальный ансамбль
07:00-08:00 Сбор гостей в Волгограде.
08:00-13:00 Трансфер в Элисту.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Заселение в отель.
15:00-16:30 Сити-тур по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943-1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Посещение сувенирных магазинов.
16:30-18:00 Посещение клуба стрельбы из лука. Стрельба из лука и метание ножей.
18:00-21:00 Ужин в ресторане «Уралан».
Прослушивание национальных песен и выступление танцоров.
21:00-21:30 Трансфер в отель.
Центральный хурул, мастерская художника Александра Поваева, празднование Лунного Нового года, мастер-классы
Завтрак.
10:00-12:00 Посещение утреннего молебна. Экскурсия по Центральному хурулу.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
12:00-13:00 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”.
Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:30 Экскурсия в Аршанском Хуруле.
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты. Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств.
15:30-18:40 Празднование Лунного Нового года (Цаган Сар).
Катание на лошадях.
Мастер-классы по войлоковалянию, приготовление калмыцкого блюда.
Ужин.
19:00 Свободное время.
Музей кочевых народов, мастер-класс старокалмыцкой письменности, Национальный музей имени Н. Пальмова, прогулка на верблюдах, спектакль в Национальном драматическом театре
Завтрак.
09:15-10:00 Посещение Ступы Просветления.
10:00-12:00 Экскурсия в Музей кочевых народов — история быта кочевых калмыков, фотографирование в национальных костюмах.
Мастер-класс по старокалмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо. Драгоценное наследие предков», история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.
12:00-13:05 Обед.
13:05-14:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры. Есть зал, где размещена коллекция подарков первого Президента Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К. Н. Илюмжинова.
14:30-16:20 Посещение «Верблюжьего острова».
Прогулка на верблюдах.
16:20-17:40 Свободное время и подготовка к посещению театра.
17:40-20:00 Посещение калмыцкого спектакля в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова.
Театр — это не просто захватывающий и развивающий человека вид искусства, но и отличный антидепрессант — источник чувств, эмоций и знаний.
Посетив спектакль калмыцкого театра, гость не только поймёт некоторые из особенностей культурного кода республики, но и получит большой заряд положительных эмоций, рождающих ощущение радости, лёгкости и хорошего настроения на долгое время!
20:00-22:00 Ужин.
22:00-22:15 Трансфер в отель.
Посещение сувенирных магазинов, окончание тура
Завтрак.
09:00 – 09:10 Трансфер в центр города.
09:10-11:00 Посещение сувенирных лавок, магазинов.
11:00-12:00 Возвращение в отель за личными вещами.
Вручение прощальных подарков туристам, окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|С учётом скидки 10% для двух и более гостей
|Отель “Марко Поло” 4*
|61 600
|55 440
|Отель “Номад”
|46 600
|41 940
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Номад»
Новый отель, год запуска 2022.
Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".
Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.
Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе
- Трансфер Волгоград - Элиста - Волгоград
- Проживание в выбранных средствах размещения
- Услуги гида / сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Мастер-классы (по программе)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с