Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в гости к настоящему западному монголу, живущему в традиционной юрте.



Познакомьтесь с уникальным бытом степной жизни, послушайте увлекательные истории хозяина и увидите впечатляющее стадо из более чем 100 верблюдов. Это незабываемое путешествие в мир кочевников и их традиций. 5 1 отзыв

Степь-тур Ваш гид в Элисте Задать вопрос Групповая экскурсия 6400 ₽ за человека 5 1 отзыв 6 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы с вами поедем в степь, где недалеко от посёлка Яшкуль, на монгольской стоянке, мы сможем покататься на верблюдах, отведать блюда ойрат-монгольской кухни, такие как молочный чай – джомба, борцоки – самая популярная калмыцкая выпечка, булмг – десерт из сметаны, буузы – приготовленное на пару блюдо из рубленного мяса в тесте. Также мы сможем посмотреть на домашних животных, живущих там, и проникнуться укладом жизни хозяина этой одинокой степной стоянки.

С апреля 2026 г. каждую неделю в пятницу, субботу, понедельник и среду. Выбрать дату

Ответы на вопросы Место начала и завершения? УЛ.А.С. Пушкина, 5, парковка у госфилармонии Когда и сколько длится? Когда: С апреля 2026 г. каждую неделю в пятницу, субботу, понедельник и среду. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.