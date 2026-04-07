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В гости к западным монголам

Отправьтесь в гости к настоящему западному монголу, живущему в традиционной юрте.

Познакомьтесь с уникальным бытом степной жизни, послушайте увлекательные истории хозяина и увидите впечатляющее стадо из более чем 100 верблюдов. Это незабываемое путешествие в мир кочевников и их традиций.
5
1 отзыв
В гости к западным монголам
В гости к западным монголам

Описание экскурсии

Мы с вами поедем в степь, где недалеко от посёлка Яшкуль, на монгольской стоянке, мы сможем покататься на верблюдах, отведать блюда ойрат-монгольской кухни, такие как молочный чай – джомба, борцоки – самая популярная калмыцкая выпечка, булмг – десерт из сметаны, буузы – приготовленное на пару блюдо из рубленного мяса в тесте. Также мы сможем посмотреть на домашних животных, живущих там, и проникнуться укладом жизни хозяина этой одинокой степной стоянки.

С апреля 2026 г. каждую неделю в пятницу, субботу, понедельник и среду.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
УЛ.А.С. Пушкина, 5, парковка у госфилармонии
Когда и сколько длится?
Когда: С апреля 2026 г. каждую неделю в пятницу, субботу, понедельник и среду.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Очень душевная экскурсия - как будто к родственникам в гости заехали, нет ощущения "декораций для туристов".
Хозяин юрты угостил домашним обедом, напоил традиционным чаем.
Катание на верблюдах оставило неизгладимое впечатление - они огромные и мягкие:-)
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