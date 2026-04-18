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В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии

Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Вы посетите главные храмы Элисты, увидите самую высокую статую Будды в Европе и узнаете о феномене распространения здесь тибетского буддизма.

В поездке по бескрайним степям поговорим об исторических миграциях кочевников и быте потомков западных монголов-ойратов.

Также в программе Одинокий тополь c каскадом родников, прогулки по дну древнего моря, стрельба из лука и многое другое!
5
19 отзывов
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии

Описание экскурсии

Программа

День первый. Знакомство с Элистой

Самые яркие памятники нашего города связаны с религией. Я отвезу вас в два главных буддийских храма региона — величественный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Сякусн Сюме. Вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите росписи с изображениями сакральных сюжетов. Я расскажу, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма. И объясню основные концепции древнейшей из мировых религий.

Поговорим также об истории калмыков, «курганной культуре», первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей и изобретении колесницы. А осматривая городские памятники, вы сможете сфотографироваться у достопримечательностей в калмыцких национальных костюмах.

День второй. Ландшафты калмыцкой степи

Вам предстоит два впечатляющих выезда в степь. На Ергенинской возвышенности вы посетите памятник природы — Одинокий тополь c каскадом родников у древнего озера Маныч. А затем отправитесь к волшебным степным барханам. Пройдёте по дну древнего Хвалынского моря, которое более 12 тысяч лет назад занимало значительную часть нынешней Калмыкии. Увидите остатки моря, соленые озера, птиц и степных домашних животных на обширных калмыцких пастбищах. А если захотите, можно будет пострелять из лука.

Организационные детали

  • Проживание не включено в стоимость. По запросу организатор подскажет актуальные варианты и условия. Ориентировочная стоимость размещения за весь период — от 3500 ₽ за чел.
  • Питание трехразовое: в местных проверенных кафе и полевая кухня в степи — с собой у меня будет печка на спиртовке
  • Трансфер (в том числе из аэропорта), все поездки и питание включены в стоимость

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Юрия Клыкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Элисте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2359 туристов
Я исследую историю степных народов и Средиземноморья, культуру и древние религии Востока. С 2005 года занимаюсь краеведением в Калмыкии и хорошо разбираюсь в этнографии своей родины, удивительной и богатой наследием
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мирового значения. Вторая моя любовь — Турция, где я живу половину года и где также нахожу вдохновение в истории этого поразительного края. Обещаю, что экскурсии со мной в этих местах будут интересными и познавательными!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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3
2
1
Елена
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
Во-первых, программа очень насыщенная, можно за два дня всё успеть: посмотреть Элисту,
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основные буддистские храмы, бескрайнюю степь, увидеть тюльпаны, птиц, песчаные барханы, горящий источник, розовое озеро.
Во-вторых, Константин даёт очень много информации во время поездки, он просто кладезь знаний.
В-третьих, тур идёт в формате "all inclusive". Т. е., Константин встречает вас и дальше можно ни о чём не беспокоиться: проживание (очень комфортные условия) и трёхразовое питание (какая в Калмыкии баранина!!! Вах!) полностью обеспечивает Константин.
Ну и, наконец, Константин - очень приятный собеседник, тактичный, спокойный и позитивный.
А какие бёрики он готовил нам в степи!
И из лука обязательно постреляйте, очень бодрит! 😁

В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
В Калмыкию мы собирались давно, мониторили туроператоров и гидов больше года. Могу сказать, что Константин - самый удачный вариант.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Большое спасибо Елена за ваш замечательный отзыв! Было очень легко и приятно проаодить для вас экскурсию! Очень благодарен Вам с
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вашим супругом Александром!! Вы замечательные люди! Очень рад что познакомился с вами и успел вам показать красоту природы моей родной Калмыкии! И вы увидели как желали цветение тюльпанов! Буду рад вас вновь увидеть в Калмыкии! С уважением, Константин!

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М
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Путешествовали вдвоем с мужем, поездкой и туром остались очень довольны. Узнали
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много нового о будизме, Калмыкии, природе.
Большое спасибо Константину за отличную организацию тура, все было продумано до мелочей.
Тур был познавательно-гастрономический. Красивая природа, простая, но вкусная и сытная еда, яркие краски храмов, красивейшие национальные калмыцкие костюмы. Встреча рассвета с жаворонками, степные тюльпаны - отдельный восторг, барханы, розовое озеро, горящая вода. Тур однозначно рекомендую!

Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.+2
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Элиста очень уютный городок, очень чистый, зеленый. Степь поражает своей бескрайностью и красками, в разное время дня она совершенно разная.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Марина, большое спасибо за ваш замечательный отзыв! Он очень важен для меня! Я желаю всех Благ вам и вашей замечательной семье! Будьте всегда счастливы и всегда здоровы! С уважением из Калмыкии! Ваш гид Константин!
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Ангелина
Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было полное погружение в историю от самых древних времен до наших дней, полное погружение в
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буддизм. Многое было для нас неожиданным. Константин всё рассказывал очень подробно, отвечал на все вопросы. К сожалению из-за плохой погоды пришлось скорректировать планы, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, решили, что это знак и мы приедем ещё раз Хочется, вернуться весной и увидеть цветущую степь. До сих пор мне кажется, что я стала героем своей любимой книги, увидела те места, которые в ней описаны (хотя это совершенно другой континент). После двух дней было ощущение, что прошла неделя. Теперь рекомендую всем знакомым увидеть Калмыкию с помощью Константина!

Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было
Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было
Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было
Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было
Только спустя две недели после поездки наконец улеглись эмоции. Это был полный восторг. У нас было
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Евгения
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин. Маршрут очень грамотно спланирован, с нами была 7ми летняя дочь
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и мы очень переживали, что ребенок будет уставать, но этого не произошло. Вся семья в восторге, никак не ожидали, что за два дня удастся получить столько разных эмоций. Красивейшие храмы, умиротворяющая степь, необыкновенное розовое озеро и горящий источник, барханы с нежнейшим песком, одинокий тополь, катание на верблюдах, стрельба из лука и все это под увлекательные рассказы Константина. При такой насыщенной программе мы всегда были отдохнувшие и хорошо накормленные, ощущение что отдохнули не 2 дня, а минимум 2 недели. Время пролетело незаметно. Калмыкия прекрасна. Всем рекомендую посетить данную экскурсию. А мы, надеюсь, еще вернемся. ❤️

Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное+2
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
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С
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в город таксист, он спросил:"Куда мы едем?" Услышав, что в Калмыкию, очень удивился и сказал:"Что
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там делать?" Слова человека абсолютно не знающего ничего о Калмыкии. Приехав утром в Элисту, мы на два дня окунулись в необъятные просторы Калмыцких степей. В течение всей экскурсии гид Константин рассказывал о истории, культуре и быте калмыков, о буддизме, Костя отвечал на все вопросы. Программу тура с ним мы обговорили заранее и включили в неё наиболее интересующие нас места. Нам очень повезло - мы попали на цветение тюльпанов в степи. Это очень красиво - природа умеет удивлять…. А еще был Одинокий тополь, ночевка в степи с пробуждением под пение жаворонков, бёрики с калмыцким чаем,"горящий источник", катание на верблюде, стрельба из лука, барханы, фотографирование в национальных костюмах… И это еще не всё: обзорная экскурсия по городу, по буддистским храмам и гастротур по заведениям калмыцкой кухни… Настолько насыщенный тур, что в номере гостевого дома, куда нас заселил Костя за эти 2 дня мы практически не были. Все вопросы обеспечения по программе тура у Кости учтены и нам оставалось только набираться незабываемых впечатлений, впитывать новые знания о калмыцких обычаях и многовековой истории. Ни секунды не пожалели, что выбрали этот тур - это настоящий эксклюзив. Советуем этот двухдневный тур всем, кто хочет новых красочных впечатлений, которые останутся с Вами навсегда. Спасибо, Константин! Пусть исполнятся твои задумки по созданию новых интересных маршрутов!

Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
Мы с женой Олей ехали в Калмыкию через Волгоград и когда из аэропорта нас вёз в
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Шамиль
Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
2. Туры как таковые 3. Питание 4. Проживание 1. Сопровождение. Константин связался со мной сразу же
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после брони тура и оставался на связи вплоть до нашего отъезда. Это было весьма кстати, так как рейсы на самолеты отменяются, да и с автобусами на 1 мая на юге России напряженка, то очень кстати пришлась его помощь по трансферу.
2. Туры. За 2 дня культурная программа: посетили буддийские храмы, услышали лекции по истории и концепции буддизма. Активная программа: увидели разную степь - покрытую зеленью и барханами, переночевали в степи, послушали истории о всемирном потопе и какую роль в этом сыграла Калмыкия у костра, постреляли из лука, фотографировались в национальном костюме на фоне песков. Гастрономическая программа: попробовали калмыцкую кухню в хороших ресторанах.
3. Питание. Кушали 3 раза в день: в Элисте в ресторане калмыцкой кухни, в степи Константин готовил национальное блюдо борцики на огне.
4. Проживание. Удобно расположенный отель в центре Элисты, в свободное время мы от него за 15 минут дошли до площади Ленина, где купили сувениры и посетили закрытие фестиваля тюльпанов. Номера чистые, современные, с горячей водой! что немаловажно в Калмыкии.

Мы с семьей провели 2 потрясающих дня. Мне более всего понравилось слушать рассказы про этногенез калмыков, про давние времена, про монгольский лук и провести ночь в палатке степи. Супруге - фотосет в костюме на барханах, а дочери (11 лет)стрельба из лука и верблюды. Впечатлений осталось надолго, советую как семейный отдых для тех, кто хочет прочувствовать Калмыкию с разных сторон, ознакомиться с историей и культурой края.

Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
Правильно было бы назвать это комплексным тур продуктом, так как в него входят: 1. Сопровождение.
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