В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии

Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами

Вы посетите главные храмы Элисты, увидите самую высокую статую Будды в Европе и узнаете о феномене распространения здесь тибетского буддизма.

В поездке по бескрайним степям поговорим об исторических миграциях кочевников и быте потомков западных монголов-ойратов.

Также в программе Одинокий тополь c каскадом родников, прогулки по дну древнего моря, стрельба из лука и многое другое!
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии

Программа

День первый. Знакомство с Элистой

Самые яркие памятники нашего города связаны с религией. Я отвезу вас в два главных буддийских храма региона — величественный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Сякусн Сюме. Вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите росписи с изображениями сакральных сюжетов. Я расскажу, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма. И объясню основные концепции древнейшей из мировых религий.

Поговорим также об истории калмыков, «курганной культуре», первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей и изобретении колесницы. А осматривая городские памятники, вы сможете сфотографироваться у достопримечательностей в калмыцких национальных костюмах.

День второй. Ландшафты калмыцкой степи

Вам предстоит два впечатляющих выезда в степь. На Ергенинской возвышенности вы посетите памятник природы — Одинокий тополь c каскадом родников у древнего озера Маныч. А затем отправитесь к волшебным степным барханам. Пройдете по дну древнего Хвалынского моря, которое более 12 тысяч лет назад занимало значительную часть нынешней Калмыкии. Увидите остатки моря, соленые озера, птиц и степных домашних животных на обширных калмыцких пастбищах. А если захотите, можно будет пострелять из лука.

Организационные детали

  • В моем гостевом доме для вас будет ждать просторные апартаменты с двумя двуспальными кроватями и необходимыми удобствами. В хорошую погоду вы можете переночевать в песчаных барханах или полевом палаточном лагере в степи.
  • Питание трехразовое: в местных проверенных кафе и полевая кухня в степи — с собой у меня будет печка на спиртовке.
  • Трансфер (в том числе из аэропорта), все поездки, проживание и питание включены в стоимость, дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры и алкоголь не предвидится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Константин
Константин
Я занимаюсь более 20 лет краеведением в Калмыкии. Хорошо знаю историю калмыцкого народа и других народов, что раньше проживали на территории Калмыкии. Наша земля удивительна и имеет богатую историю общемирового значения. Ещё я увлекаюсь историей Турции и средиземноморья. Много путешествовал по ней на автомобиле. Очень люблю свою вторую родину — Турцию. Половину времени года проживаю в ней. Этой информацией я готов поделиться с моими гостями. Обещаю, что экскурсии со мной будут интересными и познавательными!
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