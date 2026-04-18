В поездке по бескрайним степям поговорим об исторических миграциях кочевников и быте потомков западных монголов-ойратов.
Также в программе Одинокий тополь c каскадом родников, прогулки по дну древнего моря, стрельба из лука и многое другое!
Описание экскурсии
Программа
День первый. Знакомство с Элистой
Самые яркие памятники нашего города связаны с религией. Я отвезу вас в два главных буддийских храма региона — величественный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Сякусн Сюме. Вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите росписи с изображениями сакральных сюжетов. Я расскажу, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма. И объясню основные концепции древнейшей из мировых религий.
Поговорим также об истории калмыков, «курганной культуре», первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей и изобретении колесницы. А осматривая городские памятники, вы сможете сфотографироваться у достопримечательностей в калмыцких национальных костюмах.
День второй. Ландшафты калмыцкой степи
Вам предстоит два впечатляющих выезда в степь. На Ергенинской возвышенности вы посетите памятник природы — Одинокий тополь c каскадом родников у древнего озера Маныч. А затем отправитесь к волшебным степным барханам. Пройдёте по дну древнего Хвалынского моря, которое более 12 тысяч лет назад занимало значительную часть нынешней Калмыкии. Увидите остатки моря, соленые озера, птиц и степных домашних животных на обширных калмыцких пастбищах. А если захотите, можно будет пострелять из лука.
Организационные детали
- Проживание не включено в стоимость. По запросу организатор подскажет актуальные варианты и условия. Ориентировочная стоимость размещения за весь период — от 3500 ₽ за чел.
- Питание трехразовое: в местных проверенных кафе и полевая кухня в степи — с собой у меня будет печка на спиртовке
- Трансфер (в том числе из аэропорта), все поездки и питание включены в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, программа очень насыщенная, можно за два дня всё успеть: посмотреть Элисту,
Путешествовали вдвоем с мужем, поездкой и туром остались очень довольны. Узнали
2. Туры как таковые 3. Питание 4. Проживание 1. Сопровождение. Константин связался со мной сразу же