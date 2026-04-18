Вы посетите главные храмы Элисты, увидите самую высокую статую Будды в Европе и узнаете о феномене распространения здесь тибетского буддизма. В поездке по бескрайним степям поговорим об исторических миграциях кочевников и быте потомков западных монголов-ойратов. Также в программе Одинокий тополь c каскадом родников, прогулки по дну древнего моря, стрельба из лука и многое другое!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

День первый. Знакомство с Элистой

Самые яркие памятники нашего города связаны с религией. Я отвезу вас в два главных буддийских храма региона — величественный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и Сякусн Сюме. Вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите росписи с изображениями сакральных сюжетов. Я расскажу, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма. И объясню основные концепции древнейшей из мировых религий.

Поговорим также об истории калмыков, «курганной культуре», первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей и изобретении колесницы. А осматривая городские памятники, вы сможете сфотографироваться у достопримечательностей в калмыцких национальных костюмах.

День второй. Ландшафты калмыцкой степи

Вам предстоит два впечатляющих выезда в степь. На Ергенинской возвышенности вы посетите памятник природы — Одинокий тополь c каскадом родников у древнего озера Маныч. А затем отправитесь к волшебным степным барханам. Пройдёте по дну древнего Хвалынского моря, которое более 12 тысяч лет назад занимало значительную часть нынешней Калмыкии. Увидите остатки моря, соленые озера, птиц и степных домашних животных на обширных калмыцких пастбищах. А если захотите, можно будет пострелять из лука.

Организационные детали