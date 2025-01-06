Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи
Проведите ночь в калмыцкой степи, погрузившись в историю кочевников. Насладитесь звездным небом и приготовьте традиционные блюда на костре
Начало: На парковке у главного буддистского храма «Золотая...
24 мар в 17:00
25 мар в 17:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Элисте
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав6 января 2025Замечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевую кухню, барханы, степи!
- ГГеоргий19 октября 2024Зурган отличный рассказчик, знает много о Калмыкии и местных традициях. Посетили курганы, метеостанцию в Утте, где зафиксировали самую высокую в России температуру в 2010 году. Походили по пустыне, всё очень понравилось!
- ВВалентина10 октября 2024Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура, дух степей и основы
- ЕЕкатерина11 сентября 2024Мне очень понравилась экскурсия! Интересна каждая локация! Интересно, необычно, легко, хорошие люди! Обед в кафе отдельная любовь) можно лопнуть и сойти с ума от вкусноты одновременно)) я однозначно советую
- ВВалерий2 сентября 2024Константин всё организовал хорошо, накрормил, Замечательны рассказчик, много интересного по истории края и обычаях. В степи тихо и спокойно, Встреча рассвета шикарная.
- ППолина26 августа 2024Было очень здорово. Константин собрал экскурсию под нашу семью с детьми, глубокий, эрудированный собеседник, открытый к разным мнениям. Рассказал про традиции, причем рассказал интересно, показал колесо Сансары. Накормил, напоил чаем, детей вкусняшками. Спасибо, приедем еще:)
- ААлла10 августа 2024Великолепная экскурсия с морем ярких, красочных впечатлений!!! Так случилось, что в тот день на экскурсию попала я одна, так что
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Выездные»
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Сейчас в Элисте в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Элисты и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май