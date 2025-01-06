Выездные экскурсии из Элисты

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Элисте, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
На машине
13 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи
Проведите ночь в калмыцкой степи, погрузившись в историю кочевников. Насладитесь звездным небом и приготовьте традиционные блюда на костре
Начало: На парковке у главного буддистского храма «Золотая...
24 мар в 17:00
25 мар в 17:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Степные курганы Калмыкии
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Степные курганы Калмыкии: экскурсия по древним землям
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Элисте
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    6 января 2025
    Степные курганы Калмыкии
    Замечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевую кухню, барханы, степи!
    Замечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевуюЗамечательная поездка, Зурган молодец, умеет и любит рассказывать увлекательные истории, удалось распробовать и полюбить настоящую кочевую
  • Г
    Георгий
    19 октября 2024
    Степные курганы Калмыкии
    Зурган отличный рассказчик, знает много о Калмыкии и местных традициях. Посетили курганы, метеостанцию в Утте, где зафиксировали самую высокую в России температуру в 2010 году. Походили по пустыне, всё очень понравилось!
  • В
    Валентина
    10 октября 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура, дух степей и основы
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    буддизма - вот ключи к пониманию Калмыкии и её народа. А ещё удивительно вкусная кухня кочевников! Наш гид - Константин - интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Ни один из наших вопросов не остался без ответа. После ненормального ритма мегаполиса это потешествие стало настоящей перезагрузкой. Необыкновенной красоты закат и рассвет, звёздное небо, степные просторы + особое восприятие мира просто наполнили энергией и умиротворением. Огромное спасибо Константину за экскурсию. Надеемся вернуться в Калмыкию, столько ещё надо увидеть и узнать!

    Самое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культураСамое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культураСамое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культураСамое настоящее приключение! Калмыкия открылась как земля, которую мало посетить один раз. Древнейшая история, самобытная культура
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Мне очень понравилась экскурсия! Интересна каждая локация! Интересно, необычно, легко, хорошие люди! Обед в кафе отдельная любовь) можно лопнуть и сойти с ума от вкусноты одновременно)) я однозначно советую
  • В
    Валерий
    2 сентября 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Константин всё организовал хорошо, накрормил, Замечательны рассказчик, много интересного по истории края и обычаях. В степи тихо и спокойно, Встреча рассвета шикарная.
  • П
    Полина
    26 августа 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Было очень здорово. Константин собрал экскурсию под нашу семью с детьми, глубокий, эрудированный собеседник, открытый к разным мнениям. Рассказал про традиции, причем рассказал интересно, показал колесо Сансары. Накормил, напоил чаем, детей вкусняшками. Спасибо, приедем еще:)
  • А
    Алла
    10 августа 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Великолепная экскурсия с морем ярких, красочных впечатлений!!! Так случилось, что в тот день на экскурсию попала я одна, так что
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    она получилась индивидуальной. Отдельное « спасибо « водителю Владимиру, который рассказал мне много о традициях буддизма, о местах, которые мы посетили, учтиво ждал, пока я вдоволь набегаюсь по барханам и наиграюсь с верблюдами! Рекомендую к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Выездные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  2. Степные курганы Калмыкии
  3. «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
Какие места ещё посмотреть в Элисте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Пагода Семи Дней
  3. Одинокий тополь
  4. Золотые Ворота
  5. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в марте 2025
Сейчас в Элисте в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Элисты и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май