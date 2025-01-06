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буддизма - вот ключи к пониманию Калмыкии и её народа. А ещё удивительно вкусная кухня кочевников! Наш гид - Константин - интересный собеседник и прекрасный рассказчик. Ни один из наших вопросов не остался без ответа. После ненормального ритма мегаполиса это потешествие стало настоящей перезагрузкой. Необыкновенной красоты закат и рассвет, звёздное небо, степные просторы + особое восприятие мира просто наполнили энергией и умиротворением. Огромное спасибо Константину за экскурсию. Надеемся вернуться в Калмыкию, столько ещё надо увидеть и узнать!